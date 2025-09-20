Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Thứ bảy, 07:08 20/09/2025 | Phong thủy
GĐXH - Vận dụng những kiến thức phong thủy sân vườn, gia chủ vừa sở hữu không gian yên bình, lại hút được nhiều tiền tài và cải thiện sức khỏe. Dưới đây là kiến thức phong thủy cơ bản bạn nên biết.

Kết hợp giữa 'hữu', 'động' và 'hư', 'tĩnh'

Phong thủy sân vườn đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa "hữu", "động" là dương và "hư", "tĩnh" là âm. Các bối cảnh, cây cối, trang trí đều cần dựa trên sự cân bằng âm dương, làm cho "hư" cùng "hữu", "tính" cùng "động" biến hóa một cách phong phú.

Ví dụ, ở nơi bóng cây râm mát dựng một nơi nghỉ chân chính là trong âm có dương, nơi ánh mặt trời chiếu rọi thiết kế hồ nước hoặc con suối nhỏ là trong dương có âm. Ngoài ra, hồ nước, dòng suối cùng hòn non bộ, hòn giả sơn; bụi cây cao và bụi cây thấp cũng là một dạng thiết kế âm dương cân bằng.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh - Ảnh 1.

Khi dựng thủy cảnh trong vườn là phải thiết kế sao cho dòng nước chuyển động hướng vào trong nhà thì mới vượng tài, nếu nước chảy ra ngoài thì sẽ thoái tài.

Phong thủy truyền thống cho rằng, "Thủy quản tài" nên trong khuôn viên vườn nên bố trí thủy cảnh, thác nước, dòng suối, hồ để thu hút tài lộc, thúc giục tài vận. Nhưng việc sử dụng Thủy nhân tạo trong phong thủy cũng phải hết sức thận trọng kẻo cát hóa hung.

Những nơi có nguồn nước tự nhiên sẵn có thì nên cải tạo và thiết kế hợp lý để dẫn vào nhà, tạo cảnh quan Thủy, như vậy có lợi hơn. Ao, hồ trong vườn cần được quan tâm chăm sóc, thường xuyên cải tạo, vệ sinh, tránh tình trạng khô cạn, ứ đọng, sinh ra âm khí, sát khí, bất lợi cho chủ nhân.

Một lưu ý nữa khi dựng Thủy cảnh trong vườn là phải thiết kế sao cho dòng nước chuyển động hướng vào trong nhà thì mới vượng tài, nếu nước chảy ra ngoài thì sẽ thoái tài.

Phong thủy sân vườn giúp gia chủ tài lộc

Nên có hàng rào bao quanh sân vườn

Theo quan điểm phong thủy, khu vực sân sau và vườn cần được bảo vệ khỏi tác động tiêu cực từ môi trường. Do đó, tốt nhất nên có hàng rào bao quanh vừa giảm tiếng ồn, tạo không gian ngăn cách, ngăn chặn những nguồn khí tiêu cực tấn công khu vườn, đảm bảo không khí luôn trong lành.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh - Ảnh 2.

Khi xây dựng hàng rào bao quanh sân vườn sẽ giúp làm giảm tiếng ồn. Đồng thời hàng rào cũng sẽ giúp ngăn gió mạnh và ô nhiễm không khí.

Hàng rào này vừa có tác dụng đảm bảo cảm giác an toàn lại thoải mái, cách biệt với sự ồn ào bên ngoài. Bạn có thể làm tường đá hoặc hàng rào được tạo ra từ những bụi cây, rào chắn…

Lưu ý không gian mở

Khi thiết kế sân vườn, cần lưu ý tạo không gian mở, cho phép các nguồn năng lượng lưu chuyển một cách dễ dàng. Đặc biệt, khu vực phía trước của cửa ra vào cần thoáng đáng, gọn gàng và bắt mắt để thu hút nguồn vượng khí.

Không trồng cây có kích thước quá lớn ở trước nhà

Tỉ lệ trong khu vườn cũng rất quan trọng, những cây quá cao lớn có thể phá hủy sự cân bằng và hài hòa trong khu vườn. Chúng sẽ bẫy những năng lượng xấu và đưa nó vào trong nhà, ảnh hưởng xấu đến yếu tố phong thủy của toàn cục diện.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh - Ảnh 3.

Tỉ lệ trong khu vườn cũng rất quan trọng, những cây quá cao lớn có thể phá hủy sự cân bằng và hài hòa trong khu vườn.

Thay vào đó, nên trồng những cây nhỏ hoặc bụi cây thấp để mang lại vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng cho cả khu vườn. Sân vườn càng được trang trí đơn giản, tiện dụng, thoáng mở thì càng tốt về phong thủy.

Giữ đúng nguyên tắc "tiền thủy hậu sơn"

Đây là một trong những nguyên tắc bất di bất dịch trong phong thủy, đặc biệt là thiết kế sân vườn. Nước hút năng lượng tích cực, mang tiền tài vào nhà, đây chính là biểu tượng của sự giàu có. Do vậy, trong khu vườn nên có hồ nước, ao cá, đài phun nước hoặc thác nước với đá và cây.

Nước, đá và cây xanh là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên khu vườn sinh động và hợp phong thủy. Gia chủ nên kết hợp hài hòa, xen kẽ những yếu tố này để đạt hiệu quả cao nhất.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh - Ảnh 4.

Gia chủ có thể trồng kết hợp nhiều loại cây yêu thích nhưng chú ý phải gọn gàng và bắt mắt.

Lưu ý về cây xanh: Các loại cây và hoa không những bổ sung màu sắc và hương thơm cho sân vườn mà còn cân bằng dòng chảy năng lượng. Do đó, gia chủ có thể trồng kết hợp nhiều loại cây yêu thích nhưng chú ý phải gọn gàng và bắt mắt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh - Ảnh 5.Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Huyền Trang (T/h)
