Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Lân sư

Lân Sư đứng đầu trong top vật phẩm phong thủy Trấn Trạch mang hình ảnh sư tử oai phong. Linh vật này tượng trưng cho uy quyền. Lân Sư đều được biết tới là loài vật chuyên bảo vệ và canh giữ cửa ngôi nhà. Lân Sư miệng há to thu hút và trấn áp hầu hết loại hung khí vào nhà. Vì vậy, tại phần lớn gia đình, chùa chiền ta thường thấy tượng Lân Sư canh cửa.

Trong phong thuỷ, tượng Lân Sư thường sử dụng trấn trạch cửa nhà. Đặc biệt, hóa giải hung khí chiếu tới từ các phía (phía đối diện từ nhà khác, hay khí xấu từ ngã ba, ngã tư, đường vòng, hoặc góc nhọn chiếu thẳng vào cửa nhà).

Bạch Ngọc Thạch Cảm Đương

Bạch Ngọc Thạch Cảm Đương - Pháp khí phong thủy hàng đầu hóa giải xung sát, trấn trạch. Nó được chế tác từ chất liệu thạch anh trắng nên có tính dương khí mạnh. Vật phẩm này còn tự vận động phát ra những xung điện, đẩy khí xấu ra ngoài.

Câu "Thái Sơn Thạch Cảm Đương" được tô bằng mực đỏ Chu Sa là đệ nhất pháp khí kỵ tà. Pháp Sư chuyên dùng để khai quang điểm nhãn, có tác dụng khai khí trấn sát mạnh mẽ. Đồ hình âm dương mang sức mạnh của vũ trụ khởi nguyên, bổ trợ năng lượng hóa sát – tịch tà.

Sử dụng Bạch Ngọc Thạch Cảm Đương tựa như 1 ngọn núi để trấn trước nhà. Nó ngăn chặn các thế sát nguy hiểm như: Lộ xung sát, Liêm đao sát, Thiên trảm sát. Ngoài ra, còn hóa giải các góc khuyết trong nhà và đất không vuông vắn.

Thước Thập Nhị Địa Chi

Thước Thập Nhị Địa Chi vật phẩm trấn sát khí bên ngoài, hóa giải các góc khuyết trong nhà, nghênh đón thái tuế. Nó trợ giúp cho việc bán nhà, bán đất được hanh thông, thuận lợi.

Mặt trước: Khắc hình Thập Nhị Địa Chi (12 Con Giáp) mang năng lượng hóa sát, nghênh Thái Tuế chính thần mỗi năm.

Mặt sau: Được dán 5 đồng tiền cổ của 5 đời vua hưng thịnh nhất thời xưa là: Thuận Trị, Gia Khánh, Khang Hy, Càn Long và Ung Chính. Các đồng tiền cổ biểu tượng cho sự giàu có, trù phú và thịnh vượng.

Thước Thập Nhị Địa Chi cũng sử dụng để hóa giải việc phương vị trong nhà bị khuyết hãm. Tương ứng với các vị trí các con giáp theo 24 sơn hướng là các vị trí được thiết lập trong ngôi nhà. Các vị trí này nếu bị khuyết hãm khiến cách cục ngôi nhà không được vuông vắn, dòng khí bổ không được đều khiến vận khí ngôi nhà không được cát lợi.

Để giải quyết vấn đề này có thể ứng dụng nguyên tắc bù khuyết bằng cách sử dụng vật phẩm là thước Thập Nhị Địa Chi dán hoặc đặt tại phương vị Đông Nam của ngôi nhà (trên cây thước có in khắc linh vật Thìn giúp bổ khí).

Ngoài ra, chữ "Địa" ở đây có nghĩa là đất, giúp tăng thêm vượng khí cho đất, hỗ trợ cho việc bán nhà, bán đất được thuận lợi hơn.

Bạch Ngọc Đại Minh Chú

Bạch Ngọc Đại Minh Chú - Pháp khí hàng đầu hóa giải sát khí quanh ngôi nhà. Nhà gần nhà gần đình, đền, miếu, phủ, nhà tang lễ, bãi tha ma, công trình xây dựng, nơi ô nhiễm... Ngoài ra, vật phẩm này còn giúp cân bằng âm dương, tăng dương khí.

Vật phẩm được chế tác từ phiến đá Bạch Ngọc có dương khí rất mạnh nhằm hóa giải các thế sát do việc Âm thịnh - Dương suy.

Long Quy

Long Quy kết hợp giữa 2 linh vật rồng và rùa. Phần thân là mình rùa, đầu là rồng nên có tên gọi khác là rùa đầu rồng.

Bài trí tượng Long Quy làm cho chỉ số nhân khí thăng tiến. Đồng thời, hóa giải mọi khẩu nghiệp tại những vị trí tam sát hoặc có thủy khí quá nặng.

Long Quy thường dùng để trấn trạch hưng gia. Nó cũng đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn.

