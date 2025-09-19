Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Âm khí là gì?

Người phương Đông luôn đề cao yếu tố âm dương ngũ hành trong cuộc sống, có dương thì ắt phải có âm, âm dương hài hòa, cân bằng thì cuộc sống mới đón nhận được nhiều vượng khí. Với một vật cụ thể, nếu như phần âm quá vượng mà dương khí lại quá yếu thì không thể cân đối, vật đó sẽ bị âm khí áp chế, dần suy thoái mà yếu đi.

Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề.

Người nào có âm khí nặng, nhân khí khó tụ, thần sắc không tốt, tính khí luôn nóng nảy, khó chiều thì đó là một trong những biểu hiện của sự suy kiệt về sức khỏe, tinh thần, tài lộc, thậm chí là chết chóc. Đồ vật cũ đã bỏ đi mang tính âm, nên sẽ có rất nhiều âm khí. Những nơi như mộ phần, nhà hoang, tầng hầm ẩm thấp, tòa nhà, công sở hoặc trường học vào lúc đêm khuya, nơi lò mổ động vật, bệnh viện thì đều được coi là nơi có âm khí rất nặng.

Âm khí là một trường năng lượng xấu. Bất kể là các công trình xây dựng, động vật hay máy móc, hoặc cơ thể con người… vì một lý do nào đó đều chứa khí âm.

Dấu hiệu nhà có âm khí nặng

Con người hoàn toàn có thể cảm nhận được các trường năng lượng xung quanh. Ví dụ, khi chúng ta tiếp xúc với một người, một vật hay ở một địa điểm nào có âm khí nặng, tự nhiên sẽ có cảm giác ghê rợn, ớn lạnh, tinh thần bức bối, không thoải mái…

Nếu sinh sống hoặc tiếp xúc với những đồ vật có nhiều âm khí trong một thời gian dài thì dương khí dần dần sẽ bị lấn át. Dương khí tiêu hao, sức khỏe con người suy kiệt, vận trình sụt giảm, rắc rối kéo đến liên tục.

Theo kiến thức về phong thủy nhà ở, ngôi nhà có âm khí nặng sẽ mang tới cảm giác hoàn toàn khác lạ so với những căn nhà khác, nơi đây luôn lạnh lẽo. Cho dù là mùa hè thì cũng không mang lại cảm giác mát mẻ như bình thường, mà sẽ khiến chúng ta nổi da gà, cảm tưởng như có thứ gì đè nặng lên cơ thể.

Bên cạnh đó, chúng còn khiến người sinh sống trong ngôi nhà luôn bị áp lực dồn nén, có bệnh mà chữa mãi không khỏi, vết thương khó lành…

Sự ảnh hưởng lớn nhất của nhà có âm khí nặng chính là khiến vận thế của con người "tụt dốc không phanh". Gia đình khó mà hòa hợp.

Cách hóa giải cho ngôi nhà có âm khí nặng nề

Điều đầu tiên gia chủ cần quan tâm hơn cả là phải xem xét tới phong thủy nhà ở, để tìm cách tăng nguồn sáng tự nhiên, giúp căn nhà thoáng mát, đón nhận được nguồn sinh khí cát lành. Gia chủ có thể làm điều này bằng cách mở nhiều cửa sổ, trồng nhiều cây cảnh, nuôi rùa, đặc biệt tránh nuôi cá.

Nếu lượng sáng xung quanh nhà ở quá yếu, nhà bị che cản thì có thể tạo nguồn sáng nhân tạo, lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng. Càng những nơi tối tăm, u ám, có nhiều uế khí thì càng phải tăng cường đèn điện, thường xuyên thắp sáng. Tốt hơn hết, quý gia chủ nên chọn loại đèn có ánh sáng vàng thay vì ánh sáng trắng, để tạo cảm giác ấm cúng, mang tới nhiều dương khí hơn.

Hơn nữa, bếp là nơi thuộc ngũ hành Hỏa và có thể hóa giải âm khí. Nên thường xuyên đun nấu hằng ngày, có như vậy mới có thể tiêu hao phần nào âm khí tồn đọng ở trong nhà. Nơi nào có nhân khí tích tụ, chắc chắn dương khí sẽ vượng.

Phòng ngủ mà chứa âm khí nặng thì nên treo tiền Ngũ đế Phúc tinh sau cánh cửa, giúp bổ sung khí dương, tiêu tan âm khí.

Do đó, thường xuyên nấu nướng, sum họp gia đình, trò chuyện vừa giúp gắn kết tình thân, vừa xua đi âm khí nặng. Một cách hóa giải khác là gia chủ nên treo những bức tranh hoặc đặt những bức tượng vĩ nhân là nam giới trong nhà, với ngụ ý mượn dương khí của họ để trấn át đi khí âm. Một trong những cách hóa giải nữa cho ngôi nhà có âm khí nặng nề là mở nhạc Phật nhẹ nhàng, để hóa giải.

Nếu nguồn khí âm trong nhà quá vượng do có nguồn gốc từ ngoại cảnh như: Các công trình xung quanh nhà ở (bệnh viện, chùa chiền, lò giết mổ động vật, bãi rác, nghĩa trang…) thì gia chủ cần dùng gương bát quái gỗ đào lồi treo ở hướng thẳng với nơi đó, để hóa sát, âm khí bị xua đuổi, không thể đi vào nhà được nữa.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể sử dụng Kỳ Lân phong thủy đặt tại phòng khách, hoặc đặt một cái la bàn phong thủy ở vị trí cao trong ngôi nhà, lưu ý cần bố trí ở đúng phương vị để cân bằng hai luồng khí âm – dương, hóa giải những trường khí không tốt.

Nhà có âm khí nặng thì cũng có thể đặt Long Quy ở nơi cao trong phòng khách. Bởi theo quan niệm phong thủy, linh vật này sẽ có thể dẫn dắt lửa từ Mặt trời, hóa giải khí âm trong nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.