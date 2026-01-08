Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Kê giường ngủ theo hướng hợp mệnh gia chủ

Không chỉ ở những không gian phòng khách hay phòng bếp mà ngay cả phòng ngủ cũng cần được bài trí sao cho hợp phong thủy, giúp gia chủ có được không gian ngủ nghỉ, thư giãn trọn vẹn.

Trong phòng ngủ, giường ngủ là nội thất quan trọng nhất, là trung tâm của cả phòng. Chính bởi lẽ đó, khi kê giường ngủ, gia chủ cũng cần lựa chọn hướng kê giường hợp với cung mệnh của mình.

Với người mệnh Mộc, Thủy, Hỏa: Nên kê giường theo các hướng Bắc, Đông, Nam hoặc Đông Nam.

Với người mệnh Kim, Thổ: Nên kể giường hướng Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc và Tây.

Bạn chú ý nên đặt đầu giường hướng về hướng bản mệnh của mình để có được giấc ngủ sâu, có đủ năng lượng để bắt đầu mỗi một ngày mới.

Đặt đầu giường tựa vào một bức tường chắc chắn

Nhiều người thích những cách bố trí mới lạ, độc đáo nên có thể đặt giường giữa phòng hoặc nằm ngay trung tâm phòng ngủ.

Tuy nhiên, theo phong thủy, để có được một giấc ngủ chất lượng, giường ngủ phải chắc chắn và vững vàng. Chính bởi lẽ đó, khi kê giường, bạn nên chú ý xoay hướng đầu giường áp sát tường.

Nên kê giường lệch với hướng cửa ra vào

Thông thường, khi đặt giường ngủ, gia chủ nên tránh kê giường thẳng với hướng từ cửa bước vào. Vì cửa vào là nơi đón gió cũng như lưu thông nhiều luồng khí khác nhau (có cả những luồng khí độc).

Chính bởi lẽ đó, để tránh khiến cơ thể mệt mỏi hay đau đầu khi thức dậy, bạn nên chú ý đặt giường lệch với hướng cửa chính.

Không đặt giường ngủ sát với rèm cửa sổ

Nhiều người có suy nghĩ, cứ thiết kế nhiều cửa sổ và đặt giường sát cửa cũng không sao. Chỉ cần lắp đặt rèm là mọi chuyện được giải quyết. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, rèm ngủ cũng cần được kéo ra thường xuyên để phòng ngủ đón được ánh sáng tự nhiên.

Chính vì lý do đó, nếu đặt giường quá sát rèm thì việc di chuyển rèm sẽ vô cùng bất tiện và vướng víu. Việc đặt giường phải cách rèm cửa sổ một khoảng cách vừa đủ để dễ dàng kéo thả rèm che.

Không kê giường dưới quạt trần hay đèn chùm

Thông thường, ở những căn phòng ngủ lớn, gia chủ thường trang trí thêm quạt trần hay đèn chùm để không gian phòng ngủ sang trọng và xa hoa hơn.

Tuy nhiên, ở những căn phòng ngủ nhỏ, gia chủ nên cân nhắc việc treo quạt hoặc đèn chùm. Vì với diện tích nếu không lớn, việc treo đèn chùm hay quạt trần sẽ phải đặt ngay trên vị trí giường ngủ, mà như vậy là điều không tốt trong phong thủy phòng ngủ.

Không nên tận dụng ghép 2 chiếc giường làm 1

Nhiều gia đình có thói quen ngủ chung nên ghép 2 chiếc giường vào thành 1 chiếc giường chung lớn, đủ kích thước để cả nhà nằm.

Nếu đông người, bạn nên mua một chiếc giường khổ lớn thay vì ghép 2 chiếc giường cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, về mặt phong thủy thì điều này không tốt. Có thể khiến bạn không gặp may mắn và ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế, nếu đông người, bạn nên mua một chiếc giường khổ lớn thay vì ghép 2 chiếc giường cỡ nhỏ.

Không nên đặt những đồ trang trí sắc nhọn gần giường ngủ

Nhiều người có thói quen tìm kiếm những món đồ trang trí để làm đẹp cho không gian phòng ngủ.

Theo phong thủy thì bạn cũng nên chú ý lựa tìm những món đồ có tính an lành, đem lại may mắn và bình yên cho bản thân và gia đình chứ không nên treo hay đặt những đồ sắc nhọn, kiếm gươm.

Tránh chọn đèn giường ngủ có ánh sáng trắng

Để chất lượng giấc ngủ tốt nhất, phòng ngủ của bạn luôn cần được tối, tĩnh mịch. Việc có quá nhiều luồng sáng khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là ánh sáng trắng. Chính bởi lẽ đó, kể cả đèn phòng ngủ cũng là đèn vàng, có màu ấm để không bị gây lóa mắt.

Không bài trí quá nhiều đồ trang trí tại khu vực đầu giường

Ba phía giường ngủ là nơi tụ khí nên cần có khoảng không để luồng khí được lưu thông tốt. Phong thủy chia sẻ rằng, khi bố trí giường ngủ, bạn cũng nên để khoảng trống ở 3 phía của giường ngủ chứ không nên đặt quá nhiều đồ xung quanh.

Thông thường, các thiết kế giường ngủ sẽ là 2 tab đầu giường thấp hơn chiều cao của giường để tránh gây ra sự vướng víu, cản trở đường lưu thông khí trong phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.