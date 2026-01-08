Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng
GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.
Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúcỞ - 22 phút trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.
Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận mayỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.
Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lạiỞ - 8 giờ trước
Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.
Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.
3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộcỞ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.
Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.
Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một số người do không am hiểu về hướng nhà phong thủy nên đã vô tình chọn và xây nhà có hướng không tốt. Bài viết này sẽ chỉ ra khu vực hướng nhà họa hại là như thế nào, cũng như cách hóa giải.
Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Năm 2026 - Bính Ngọ, việc xác định hướng tốt và hướng xấu càng quan trọng để đón vượng khí, hóa giải hung sát.
Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối năm không chỉ là thời gian để tổng kết, nhìn lại những gì đã qua, mà còn là dịp chuẩn bị tinh thần, làm mới bản thân và gia đình để chào đón một năm mới. Vậy cuối năm nên làm gì? Hãy tìm hiểu thông tin ở bài viết sau.
Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắnỞ
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.