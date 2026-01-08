Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

Thứ năm, 15:01 08/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 1.

Phạm Trưởng, sinh năm 1985, là một ca sĩ và nhạc sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc Vboys và sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như “Đàn ông là thế”, “Trang giấy trắng”, “Hai ba năm”. Ngoài ca hát, anh còn tham gia kinh doanh.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 2.

Về đời tư, Phạm Trưởng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ là Lê Nga và ba người con. Bà xã luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ anh trong sự nghiệp nghệ thuật. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng vợ anh là người tình cảm, biết vun vén cho gia đình và luôn thấu hiểu cho công việc của chồng.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 3.

Phạm Trưởng cùng vợ và ba con sống trong nhà phố bốn tầng hơn 100 m2 tại TP HCM. Ca sĩ vốn lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung nên từ nhỏ quen với công việc làm nông. Khi vào Nam phát triển sự nghiệp, anh vẫn luôn muốn sống gần gũi với thiên nhiên.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 4.

Tổ ấm của anh có sân vườn rộng 20 m2 ở tầng trệt và sân thượng 20 m2. Tận dụng hai khoảng không này, anh trồng rau như ớt, dưa leo, cải và các loại cây ăn trái như chuối, ổi.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 5.

Phạm Trưởng cho biết anh không giỏi trồng trọt, vừa làm vừa học hỏi, nên chọn thử nghiệm một số cây dễ tính như ổi, chuối, đu đủ. Hàng ngày, anh và bà xã thay phiên tưới nước, thỉnh thoảng bón phân.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 6.

'Mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, tôi về nhà chăm cây và uống cà phê. Những giây phút ngồi trong khu vườn nhỏ giúp tôi có thêm cảm hứng viết nhạc cũng như thư giãn', anh nói.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 7.

Phạm Trưởng khoe thành quả là cây đu đủ sai trĩu quả.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 8.

Anh thu hoạch chuối và thưởng thức ngay tại vườn, khen trái cây tự trồng thơm, ngon và đảm bảo an toàn.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 9.

Ca sĩ đặt một bàn đá giữa vườn để ngắm cảnh, sáng tác và tận hưởng sự yên tĩnh, dù sống giữa trung tâm thành phố ồn ào.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 10.Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Phạm Trưởng với vườn cây trĩu quả trong nhà phố - Ảnh 11.Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

- 22 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

- 6 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

- 8 giờ trước

Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

- 9 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

- 21 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Một số người do không am hiểu về hướng nhà phong thủy nên đã vô tình chọn và xây nhà có hướng không tốt. Bài viết này sẽ chỉ ra khu vực hướng nhà họa hại là như thế nào, cũng như cách hóa giải.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Năm 2026 - Bính Ngọ, việc xác định hướng tốt và hướng xấu càng quan trọng để đón vượng khí, hóa giải hung sát.

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

- 1 ngày trước

GĐXH - Cuối năm không chỉ là thời gian để tổng kết, nhìn lại những gì đã qua, mà còn là dịp chuẩn bị tinh thần, làm mới bản thân và gia đình để chào đón một năm mới. Vậy cuối năm nên làm gì? Hãy tìm hiểu thông tin ở bài viết sau.

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

- 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem nhiều

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top