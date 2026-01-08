Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

Về đời tư, Phạm Trưởng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ là Lê Nga và ba người con. Bà xã luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ anh trong sự nghiệp nghệ thuật. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng vợ anh là người tình cảm, biết vun vén cho gia đình và luôn thấu hiểu cho công việc của chồng.