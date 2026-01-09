Mới nhất
Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

Thứ sáu, 07:13 09/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát, mà quan niệm còn cho rằng có tác dụng mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.

Lợi ích khi trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

Theo phong thủy, một số loại cây có khả năng hút tài lộc, xua đuổi vận xui và mang lại sự bình an cho gia chủ. Nếu lựa chọn đúng loại cây, bạn có thể cải thiện nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà và thu hút may mắn.

Những lợi ích khi trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo: Hóa giải sát khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi nguồn năng lượng tiêu cực.

Thu hút tài lộc, may mắn và vượng khí cho gia đình. Giữ không gian xanh mát, trong lành, giúp cải thiện sức khỏe. Tạo cảm giác thoải mái, giúp tinh thần thư giãn.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo - Ảnh 1.

Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát mà còn có tác dụng phong thủy mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.

Giúp cân bằng âm dương, điều hòa không gian sống. Ngăn chặn khí xấu từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Hỗ trợ phong thủy theo tuổi và mệnh của gia chủ. Định hướng dòng chảy năng lượng tốt vào trong nhà.

Loại cây nên trồng trước nhà

Cây lộc vừng

Cây lộc vừng là một trong những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Cây có hoa màu đỏ rực rỡ, thể hiện sự may mắn và hạnh phúc.

Trong phong thủy, cây lộc vừng có ý nghĩa mang đến sự sung túc, phát tài cho gia chủ. Vì vậy, bạn nên trồng cây này trước nhà, gần cổng chính để thu hút vận may.

Lộc vừng ưa sáng, bạn chỉ cần tưới nước đều đặn nhưng tránh úng. Lưu ý bạn nên chọn cây có dáng đẹp, không bị cong vẹo.

Cây cau cảnh

Cây cau cảnh là loại cây phổ biến trong phong thủy, thường được trồng trước nhà để hóa giải tà khí và đem lại nguồn sinh khí tốt.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo - Ảnh 2.

Cây cau cảnh là loại cây phổ biến trong phong thủy, thường được trồng trước nhà để hóa giải tà khí và đem lại nguồn sinh khí tốt.

Phong thủy cho biết, cây cau cảnh có ý nghĩa hóa giải khí xấu, mang đến sự bình an, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn.

Bạn nên trồng theo cặp trước cổng nhà để tăng hiệu quả phong thủy. Cau cảnh dễ trồng, ít sâu bệnh, bạn chỉ cần tưới nước và bón phân định kỳ. Bạn không trồng cau quá gần cửa ra vào vì có thể hạn chế luồng khí tốt.

Cây tre, trúc

Tre, trúc là biểu tượng của sự trường tồn, bền vững và mang ý nghĩa phong thủy rất tốt khi trồng trước nhà như xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi xui xẻo.

Bạn nên trồng thành hàng trước nhà để tạo lớp rào chắn năng lượng tiêu cực. Tre, trúc là loại cây phát triển nhanh, ít cần chăm sóc nhưng vẫn nên tưới nước đều đặn. Bạn không để tre trúc mọc um tùm che lối vào nhà.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì không chỉ có tác dụng phong thủy tốt mà còn giúp đuổi muỗi và thanh lọc không khí. Trong phong thủy, cây ngũ gia bì có ý nghĩa giữ vững tài khí, giúp gia chủ ổn định kinh tế.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo - Ảnh 3.

Cây ngũ gia bì không chỉ có tác dụng phong thủy tốt mà còn giúp đuổi muỗi và thanh lọc không khí.

Bạn có thể trồng trong chậu trước hiên nhà hoặc trực tiếp xuống đất. Đây là loại cây dễ sống, chỉ cần ánh sáng vừa đủ và tưới nước định kỳ. Không nên để cây bị úng nước quá lâu.

Cây tùng

Cây tùng là biểu tượng của sự kiên cường, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Trong phong thủy, cây tùng mang ý nghĩa tránh xa những điều xui xẻo, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may.

Bạn có thể trồng cây tùng trước nhà hoặc bonsai trong chậu lớn. Là loại cây chịu hạn tốt, nhưng cần tỉa cành thường xuyên để giữ dáng đẹp. Không để cây tùng héo úa vì có thể mang lại vận xấu.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của sự phát tài, phú quý, thường được trồng để thu hút may mắn và tài lộc.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo - Ảnh 4.

Đây là loại cây chịu hạn tốt, bạn chỉ cần tưới nước vừa đủ, tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh và không để cây kim tiền bị rụng lá quá nhiều.

Ý nghĩa phong thủy: Giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội về tài chính, kinh doanh phát đạt. Bạn có thể đặt cây kim tiền ở hiên nhà hoặc trồng trực tiếp ở sân vườn.

Đây là loại cây chịu hạn tốt, bạn chỉ cần tưới nước vừa đủ, tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh và không để cây kim tiền bị rụng lá quá nhiều.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo - Ảnh 5.Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

GĐXH - Để duy trì vận khí tốt và cân bằng năng lượng trong không gian sống, gia chủ có thể áp dụng một số mẹo phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, giúp sinh khí luôn dồi dào và xua đi năng lượng xấu.

Cùng chuyên mục

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

- 1 giờ trước

GĐXH - Việc chọn đúng loại cây trồng trong nhà và bố trí hợp lý không chỉ tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn mang đến năng lượng tích cực, khởi đầu một năm mới thuận lợi và suôn sẻ.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

- 16 giờ trước

GĐXH – Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh ngày càng được nhiều gia đình chọn. Không chỉ làm đẹp và hút khí xấu, khi bài trí đúng và tránh vị trí không nên đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh dưới đây sẽ đem lại trường khí phong thủy tốt.

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

- 18 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

- 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

- 1 ngày trước

Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Một số người do không am hiểu về hướng nhà phong thủy nên đã vô tình chọn và xây nhà có hướng không tốt. Bài viết này sẽ chỉ ra khu vực hướng nhà họa hại là như thế nào, cũng như cách hóa giải.

