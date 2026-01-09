Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo
GĐXH - Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát, mà quan niệm còn cho rằng có tác dụng mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.
Lợi ích khi trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo
Theo phong thủy, một số loại cây có khả năng hút tài lộc, xua đuổi vận xui và mang lại sự bình an cho gia chủ. Nếu lựa chọn đúng loại cây, bạn có thể cải thiện nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà và thu hút may mắn.
Những lợi ích khi trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo: Hóa giải sát khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi nguồn năng lượng tiêu cực.
Thu hút tài lộc, may mắn và vượng khí cho gia đình. Giữ không gian xanh mát, trong lành, giúp cải thiện sức khỏe. Tạo cảm giác thoải mái, giúp tinh thần thư giãn.
Giúp cân bằng âm dương, điều hòa không gian sống. Ngăn chặn khí xấu từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Hỗ trợ phong thủy theo tuổi và mệnh của gia chủ. Định hướng dòng chảy năng lượng tốt vào trong nhà.
Loại cây nên trồng trước nhà
Cây lộc vừng
Cây lộc vừng là một trong những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Cây có hoa màu đỏ rực rỡ, thể hiện sự may mắn và hạnh phúc.
Trong phong thủy, cây lộc vừng có ý nghĩa mang đến sự sung túc, phát tài cho gia chủ. Vì vậy, bạn nên trồng cây này trước nhà, gần cổng chính để thu hút vận may.
Lộc vừng ưa sáng, bạn chỉ cần tưới nước đều đặn nhưng tránh úng. Lưu ý bạn nên chọn cây có dáng đẹp, không bị cong vẹo.
Cây cau cảnh
Cây cau cảnh là loại cây phổ biến trong phong thủy, thường được trồng trước nhà để hóa giải tà khí và đem lại nguồn sinh khí tốt.
Phong thủy cho biết, cây cau cảnh có ý nghĩa hóa giải khí xấu, mang đến sự bình an, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn.
Bạn nên trồng theo cặp trước cổng nhà để tăng hiệu quả phong thủy. Cau cảnh dễ trồng, ít sâu bệnh, bạn chỉ cần tưới nước và bón phân định kỳ. Bạn không trồng cau quá gần cửa ra vào vì có thể hạn chế luồng khí tốt.
Cây tre, trúc
Tre, trúc là biểu tượng của sự trường tồn, bền vững và mang ý nghĩa phong thủy rất tốt khi trồng trước nhà như xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi xui xẻo.
Bạn nên trồng thành hàng trước nhà để tạo lớp rào chắn năng lượng tiêu cực. Tre, trúc là loại cây phát triển nhanh, ít cần chăm sóc nhưng vẫn nên tưới nước đều đặn. Bạn không để tre trúc mọc um tùm che lối vào nhà.
Cây ngũ gia bì
Cây ngũ gia bì không chỉ có tác dụng phong thủy tốt mà còn giúp đuổi muỗi và thanh lọc không khí. Trong phong thủy, cây ngũ gia bì có ý nghĩa giữ vững tài khí, giúp gia chủ ổn định kinh tế.
Bạn có thể trồng trong chậu trước hiên nhà hoặc trực tiếp xuống đất. Đây là loại cây dễ sống, chỉ cần ánh sáng vừa đủ và tưới nước định kỳ. Không nên để cây bị úng nước quá lâu.
Cây tùng
Cây tùng là biểu tượng của sự kiên cường, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Trong phong thủy, cây tùng mang ý nghĩa tránh xa những điều xui xẻo, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may.
Bạn có thể trồng cây tùng trước nhà hoặc bonsai trong chậu lớn. Là loại cây chịu hạn tốt, nhưng cần tỉa cành thường xuyên để giữ dáng đẹp. Không để cây tùng héo úa vì có thể mang lại vận xấu.
Cây kim tiền
Cây kim tiền là biểu tượng của sự phát tài, phú quý, thường được trồng để thu hút may mắn và tài lộc.
Ý nghĩa phong thủy: Giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội về tài chính, kinh doanh phát đạt. Bạn có thể đặt cây kim tiền ở hiên nhà hoặc trồng trực tiếp ở sân vườn.
Đây là loại cây chịu hạn tốt, bạn chỉ cần tưới nước vừa đủ, tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh và không để cây kim tiền bị rụng lá quá nhiều.
*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
