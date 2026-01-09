Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Kiểm tra và bố trí lại phong thủy phòng bếp để thu hút tài lộc trong năm 2026

Thứ sáu, 12:36 09/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Khi xây dựng và bố trí nhà bếp, ngoài tính thẩm mỹ thì hợp phong thủy cũng là điều gia chủ cần tính đến. Theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết mẹo giúp phong thủy nhà bếp năm 2026 tốt hơn.

Không nên đặt nhà bếp ở trung tâm ngôi nhà

Bếp là nơi tượng trưng cho nguồn hỏa của gia đình, vị trí trung tâm của ngôi nhà như trái tim tượng trưng cho sức sống của gia đình.

Phong thủy cho biết, khi chúng ta đặt phòng bếp ở trung tâm, thì có thể đem lại sự không may mắn cho các thành viên trong gia đình, gây nên những bất ổn về sức khỏe cho họ.

Không đặt nhà bếp ở vị trí trước nhà

Theo phong thủy, nhà bếp không được đặt gần trước cửa nhà, vì nhà bếp đặt trước nhà dễ gây thất thoát, rò rỉ tài sản.

Không đặt nhà bếp bên ngoài nhà

Có thể nói bếp là nơi sản xuất ra nguồn năng lượng của sự thịnh vượng, bếp đặt bên ngoài nhà làm nguồn năng lượng không vào nhà được, có thể làm giảm sút sự hưng thịnh của ngôi nhà.

Mẹo phong thủy nhà bếp giúp thu hút tài lộc trong năm 2026 - Ảnh 1.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có căn bếp ngoài trời không được sử dụng hàng ngày mà chỉ phục vụ cho những dịp đặc biệt.

Không chỉ sự giàu có, thịnh vượng bị ảnh hưởng, phong thủy cho rằng, nếu đặt bếp ngoài nhà sẽ khiến các thành viên trong gia đình có thể không gặp may mắn trong cuộc sống. Việc đoàn tụ, sum họp gia đình có thể sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có căn bếp ngoài trời không được sử dụng hàng ngày mà chỉ phục vụ cho những dịp đặc biệt.

Không nên đặt bếp hướng Tây Bắc

Cũng theo phong thủy, cách bố trí phòng bếp hợp phong thủy đó là nhà bếp không được đặt giữa 300 và 330 độ Tây Bắc của ngôi nhà xác định theo la bàn. Gia chủ chỉ cần bếp không đặt vào vị trí đó thì mọi sự sẽ đều hanh thông, thuận lợi.

Tuyệt đối không đặt bếp ở khu vực phía Nam

Phong thủy cho rằng, không nên đặt bếp giữa 165° và 195° Nam theo vị trí của ngôi nhà. Nếu đặt phòng bếp ở vị trí này thì người trong nhà có thể gặp xui xẻo trong cuộc sống.

Không nên đặt bếp ở các khu vực phía Bắc

Theo phong thủy đặt bếp, nhà bếp cũng không nên đặt ở vị trí giữa 345° và 15° Bắc theo vị trí nhà. Nhà bếp nếu ở vị trí này có thể sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, và kể cả mối quan hệ hôn nhân và gia đình của từng thành viên.

Không đặt nhà bếp đối diện với cửa trước ngôi nhà

Theo phong thủy thì cửa trước, cửa bếp (hay bếp) đừng bao giờ tạo thành một đường thẳng. Hoặc cánh cửa bếp hay lò sưởi tạo thành một đường thẳng so với cửa trước thì có thể sẽ dẫn đến năng lượng vào nhà sẽ bị phá hủy. Ngoài ra, có thể khiến gia chủ gặp vấn đề về sức khỏe cũng như tài chính. 

Cách hóa giải đơn giản là đặt một đồ đạc nặng hay một vách ngăn giữa cửa trước và bếp.

Hướng của bếp nên tránh hướng đi của nhà

Theo quan niệm xưa, nếu hướng bếp đối diện với hướng đi của nhà và nó ở phía sau ngôi nhà, thì khả năng gia chủ có thể làm mãi vẫn cứ nghèo khó. Bởi vậy gia chủ khi xây dựng bếp cần tránh hướng bếp trùng hướng đi của nhà.

Mẹo phong thủy nhà bếp giúp thu hút tài lộc trong năm 2026 - Ảnh 2.

Theo quan niệm xưa, nếu hướng bếp đối diện với hướng đi của nhà và nó ở phía sau ngôi nhà, thì khả năng gia chủ có thể làm mãi vẫn cứ nghèo khó.

Không được đặt gương trong nhà bếp

Theo phong thủy, gương không phải vật dụng thích hợp để đặt trong nhà bếp. Bởi vì gương có khả năng khuếch đại năng lượng lửa, sẽ gây ra sự mất cân bằng, biến động trong cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, bếp được mặc định là có năng lượng xấu. Có gương sẽ khuếch đại các năng lượng đó.

Giữ cho nhà bếp thông thoáng, chú trọng chức năng thông gió

Bếp là nơi đun nấu, chuẩn bị thức ăn cho các thành viên trong gia đình. Bếp cũng là nơi có khói mỡ - tác nhân gây ra sự ô nhiễm. 

Chính vì vậy, về phương diện sức khỏe cũng cần giữ cho bếp luôn được thông thoáng, điều này sẽ giúp hạn chế khí độc, mà lại tốt cho phong thủy của ngôi nhà mà bạn đang sinh sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Mẹo phong thủy nhà bếp giúp thu hút tài lộc trong năm 2026 - Ảnh 3.Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Tủ bếp inox có thực sự bền hơn các loại tủ bếp trên thị trường?

Tủ bếp inox có thực sự bền hơn các loại tủ bếp trên thị trường?

- 1 phút trước

Trong nhiều năm, tủ bếp gỗ vẫn là lựa chọn quen thuộc của các gia đình Việt. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng của vật liệu nội thất bếp hiện nay như gỗ công nghiệp, nhựa, nhôm kính hay inox, câu hỏi về độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài ngày càng được quan tâm.

Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 năm

Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 năm

- 15 phút trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gian

Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gian

- 1 giờ trước

GĐXH - Che gương trong nhà khi có người mất bắt nguồn từ quan niệm dân gian. Quan niệm này cho rằng linh hồn của người mất có thể ẩn mình trong gương và không thể siêu thoát được nếu không có sự che phủ. Dưới đây là một số lý giải cho việc này.

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

- 6 giờ trước

GĐXH - Việc chọn đúng loại cây trồng trong nhà và bố trí hợp lý không chỉ tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn mang đến năng lượng tích cực, khởi đầu một năm mới thuận lợi và suôn sẻ.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

- 9 giờ trước

GĐXH - Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát, mà quan niệm còn cho rằng có tác dụng mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

- 21 giờ trước

GĐXH – Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh ngày càng được nhiều gia đình chọn. Không chỉ làm đẹp và hút khí xấu, khi bài trí đúng và tránh vị trí không nên đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh dưới đây sẽ đem lại trường khí phong thủy tốt.

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

- 23 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

- 1 ngày trước

Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.

