Kiểm tra và bố trí lại phong thủy phòng bếp để thu hút tài lộc trong năm 2026

Không nên đặt nhà bếp ở trung tâm ngôi nhà

Bếp là nơi tượng trưng cho nguồn hỏa của gia đình, vị trí trung tâm của ngôi nhà như trái tim tượng trưng cho sức sống của gia đình.

Phong thủy cho biết, khi chúng ta đặt phòng bếp ở trung tâm, thì có thể đem lại sự không may mắn cho các thành viên trong gia đình, gây nên những bất ổn về sức khỏe cho họ.

Không đặt nhà bếp ở vị trí trước nhà

Theo phong thủy, nhà bếp không được đặt gần trước cửa nhà, vì nhà bếp đặt trước nhà dễ gây thất thoát, rò rỉ tài sản.

Không đặt nhà bếp bên ngoài nhà

Có thể nói bếp là nơi sản xuất ra nguồn năng lượng của sự thịnh vượng, bếp đặt bên ngoài nhà làm nguồn năng lượng không vào nhà được, có thể làm giảm sút sự hưng thịnh của ngôi nhà.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có căn bếp ngoài trời không được sử dụng hàng ngày mà chỉ phục vụ cho những dịp đặc biệt.

Không chỉ sự giàu có, thịnh vượng bị ảnh hưởng, phong thủy cho rằng, nếu đặt bếp ngoài nhà sẽ khiến các thành viên trong gia đình có thể không gặp may mắn trong cuộc sống. Việc đoàn tụ, sum họp gia đình có thể sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có căn bếp ngoài trời không được sử dụng hàng ngày mà chỉ phục vụ cho những dịp đặc biệt.

Không nên đặt bếp hướng Tây Bắc

Cũng theo phong thủy, cách bố trí phòng bếp hợp phong thủy đó là nhà bếp không được đặt giữa 300 và 330 độ Tây Bắc của ngôi nhà xác định theo la bàn. Gia chủ chỉ cần bếp không đặt vào vị trí đó thì mọi sự sẽ đều hanh thông, thuận lợi.

Tuyệt đối không đặt bếp ở khu vực phía Nam

Phong thủy cho rằng, không nên đặt bếp giữa 165° và 195° Nam theo vị trí của ngôi nhà. Nếu đặt phòng bếp ở vị trí này thì người trong nhà có thể gặp xui xẻo trong cuộc sống.

Không nên đặt bếp ở các khu vực phía Bắc

Theo phong thủy đặt bếp, nhà bếp cũng không nên đặt ở vị trí giữa 345° và 15° Bắc theo vị trí nhà. Nhà bếp nếu ở vị trí này có thể sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, và kể cả mối quan hệ hôn nhân và gia đình của từng thành viên.

Không đặt nhà bếp đối diện với cửa trước ngôi nhà

Theo phong thủy thì cửa trước, cửa bếp (hay bếp) đừng bao giờ tạo thành một đường thẳng. Hoặc cánh cửa bếp hay lò sưởi tạo thành một đường thẳng so với cửa trước thì có thể sẽ dẫn đến năng lượng vào nhà sẽ bị phá hủy. Ngoài ra, có thể khiến gia chủ gặp vấn đề về sức khỏe cũng như tài chính.

Cách hóa giải đơn giản là đặt một đồ đạc nặng hay một vách ngăn giữa cửa trước và bếp.

Hướng của bếp nên tránh hướng đi của nhà

Theo quan niệm xưa, nếu hướng bếp đối diện với hướng đi của nhà và nó ở phía sau ngôi nhà, thì khả năng gia chủ có thể làm mãi vẫn cứ nghèo khó. Bởi vậy gia chủ khi xây dựng bếp cần tránh hướng bếp trùng hướng đi của nhà.

Không được đặt gương trong nhà bếp

Theo phong thủy, gương không phải vật dụng thích hợp để đặt trong nhà bếp. Bởi vì gương có khả năng khuếch đại năng lượng lửa, sẽ gây ra sự mất cân bằng, biến động trong cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, bếp được mặc định là có năng lượng xấu. Có gương sẽ khuếch đại các năng lượng đó.

Giữ cho nhà bếp thông thoáng, chú trọng chức năng thông gió

Bếp là nơi đun nấu, chuẩn bị thức ăn cho các thành viên trong gia đình. Bếp cũng là nơi có khói mỡ - tác nhân gây ra sự ô nhiễm.

Chính vì vậy, về phương diện sức khỏe cũng cần giữ cho bếp luôn được thông thoáng, điều này sẽ giúp hạn chế khí độc, mà lại tốt cho phong thủy của ngôi nhà mà bạn đang sinh sống.

