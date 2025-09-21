Di dời chợ chuối sau vụ xe tải lao vào chợ khiến nhiều người thương vong

Nằm ở ngã ba Tỉnh lộ 586 và Quốc lộ 9, tuyến huyết mạch dẫn lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, khu vực trước chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị ) nhiều năm nay hình thành chợ chuối tự phát. Người dân và phương tiện thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, biến nơi đây thành điểm nóng mất an toàn giao thông.

Dù nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ tập trung, song do vướng mắc về quy hoạch, dự án vẫn chưa được triển khai. Sáng 17/9, một chiếc xe tải bất ngờ lao vào khu vực người dân buôn bán chuối, khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương. Vụ việc để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và là lời cảnh báo cấp bách về tình trạng buôn bán mất an toàn trước chợ Tân Long .

Khu vực phía trước chợ Tân Long hôm xảy ra vụ xe tải lao vào chợ.

Ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo cho biết, ngay sau vụ tai nạn, xã đã họp, khảo sát và thống nhất chọn địa điểm để trước mắt di dời các điểm mua bán chuối tập trung về một chỗ.

Theo đó, khu đất cách chợ Tân Long khoảng 1,5km. Trong đó, diện tích 1 héc-ta làm điểm tập kết khá bằng phẳng, nằm ngay cạnh sân bóng đá và khu đất 2 héc-ta dự kiến xây chợ hiện đang là đất canh tác chuối của 12 hộ dân thôn Bích La Đông.

"Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định xây dựng chợ chuối là nhiệm vụ trọng tâm, do đó chúng tôi sẽ lập chủ trương, dự toán và kiến nghị tỉnh sớm bố trí vốn để thực hiện", ông Thuận nói.



Theo ông Trần Bình Thuận, xã Lao Bảo hiện có khoảng 1.500 héc-ta chuối, đây được xem là cây trồng chủ lực của địa phương. Việc hình thành một chợ chuối quy củ, an toàn không chỉ giúp bà con yên tâm mưu sinh mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông sản đặc trưng nơi cửa ngõ vùng biên.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, xã vừa có thông báo, từ ngày 20/9, bà con và tiểu thương di chuyển về địa điểm tập kết, trao đổi buôn bán chuối tại khu đất ở Thôn Bích La. Đây là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì tiêu thụ nông sản.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 17/9.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hôm 17/9, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xin ý kiến và được lãnh đạo tỉnh thống nhất cho phối hợp với xã Lao Bảo xác định địa điểm để bà con có điểm tập kết mua bán chuối trong thời gian tới.

"Không chỉ chuối mà các mặt hàng khác, sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để mua bán, dẫn đến những nguy cơ, các vụ tai nạn nghiêm trọng", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, người dân khi tham gia giao thông và buôn bán nông sản cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương. Các cơ quan sẽ hỗ trợ để bà con vừa thuận lợi tiêu thụ nông sản, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Liên quan vấn đề này, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị xã Lao Bảo có đề xuất chính thức để UBND tỉnh xem xét, giao Sở Tài chính tham mưu nguồn vốn xây dựng chợ tạm.

Đồng thời, Sở Xây dựng và Sở Công Thương sẽ tham mưu quy hoạch xây dựng chợ đúng quy định, nhằm giải quyết dứt điểm "điểm đen" giao thông này.

Được biết, sau vụ tai nạn thảm khốc, cảnh buôn bán chuối lộn xộn trước chợ Tân Long không còn. Người dân chủ động đưa hàng vào các tuyến nhánh, không còn tụ tập tại ngã ba. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân dọc Quốc lộ 9 để bảo đảm an toàn giao thông.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, vào lúc 7h46' ngày 17/9, tại Km74+800 Quốc lộ 9 (khu vực ngã ba chợ Tân Long, thôn Long Hợp, xã Lao Bảo) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe tải biển số 37C-587.63 do Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TP HCM) điều khiển, chở theo phụ xe Võ Nhật Trường (SN 1977, trú tại Đồng Nai), lưu thông hướng Khe Sanh - Lao Bảo lao vào khu chợ Tân Long.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe tải cùng 3 xe máy của người dân bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe không sử dụng ma túy, không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu xác định xe tải bị mất phanh, mất lái.

Chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Minh Hoàng về tội " Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ " quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.