'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản

Thứ hai, 10:55 01/09/2025 | Ăn
GĐXH - Chỉ từ một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu trên đường đi làm về, chị Hồng Hạnh (Hà Nội) đã khiến cộng đồng thích thú với đĩa cơm ý nghĩa dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

Tận dụng nguyên liệu sẵn trong tủ lạnh, với vài bước đơn giản, có ngay một đĩa cơm đẹp mắt, ngon miệng và ý nghĩa trong những ngày này.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 1.

"Đĩa cơm độc lập" là cách gọi vui của những người "độc thân yêu nước". Nguyên liệu để làm ra món ăn này rất đơn giản: Chỉ với củ dền và trứng.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 2.

Củ dền say ra, lọc lấy nước.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 3.

Hãy chọn những củ dền già để "nhuộm màu" được đỏ đẹp.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 4.

Lòng trắng trứng gà đánh với nước củ dền để tạo màu. Đặt giữa chảo khuôn ngôi sao. Cho lòng trắng đã đánh với củ dền bao xung quanh. Đổ khéo léo lòng đỏ vào khuôn ngôi sao. Khi tất cả cùng chín thì bỏ ra đĩa ăn.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 5.

Trang trí lên đĩa ăn với ít cơm trắng và dưa chuột.

'Đĩa cơm độc lập' độc đáo với cách làm đơn giản - Ảnh 6.

Tất cả hòa quện thành một đĩa cơm đẹp mắt và ý nghĩa.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời TâyMâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".

 

Phương Nghi (t/h)
