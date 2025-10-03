Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng ráo. Tuy nhiên lũ vẫn còn cao.
Lũ trên nhiều sông ở Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn dao động trên BĐ3. Địa hình các khu vực này trũng thấp nên tốc độ lũ rút chậm, tình trạng ngập lụt ven sông vẫn còn kéo dài.
Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ các phường dao động trong khoảng từ 31-34 độ.
Hầu khắp các tỉnh Trung Bộ thời tiết hôm nay cũng nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 5-7/10 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Nguy cơ tái diễn tình trạng ngập úng, sạt lở đất xảy ra ở nhiều khu vực.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông, có nơi có mưa to. Khả năng xảy ra ngập úng, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10Thời sự - 45 phút trước
Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.
Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vongThời sự - 1 giờ trước
Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.
Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/thángThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấuThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nướcThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.
Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.
Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên QuangThời sự - 1 ngày trước
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.