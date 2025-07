Điểm danh những nơi mưa rất hôm nay trong đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

1 ngày trước

GĐXH - Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để lừa đảo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy thủ đoạn này. Nhất là các trường hợp người cao tuổi do thiếu cập nhật thông tin đã mắc bẫy của các đối tượng.