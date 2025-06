Người dân miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa lớn?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, khu vực Nam Bộ bước vào giai đoạn tăng mưa trở lại. Còn khu vực Bắc Bộ mưa kéo dài đến ngày 2/7.

Từ chiều qua (28/6), mưa lớn đã xảy ra tại Yên Bái, Quảng Ninh. Lượng mưa đo được là 104mm và 173mm.

Nguyên nhân gây mưa là do rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5000m. Khác với các đợt mưa trước đây thường chỉ hội tụ từng lớp khí quyển riêng lẻ. Lần này hội tụ diễn ra đồng thời ở nhiều mực, từ tầng thấp đến tầng cao khiến mưa xảy ra trên diện rộng và có khả năng kéo dài.

Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 2/7, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-210mm, có nơi lượng mưa vượt 420mm.

Cần lưu ý thời gian mưa tập trung cao điểm từ đêm nay (30/6) đến ngày 2/7. Từ ngày 3/7, mưa giảm dần.

Mưa lâu ngày khiến cho đất đá vùng núi ngập no nước do đó cần đề phòng hiện tượng sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.

Thời tiết Hà Nội tuần tới ngày nào cũng có mưa. Ngày 1/7 là ngày có mưa nhiều nhất, tập trung về đêm và sáng sớm. Các ngày còn lại buổi trưa đều có nắng, đến tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ cao nhất cả tuần không vượt quá 32 độ.

Tại Nam Bộ, tuần tới duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Những ngày đầu tháng, mưa đến sớm có nơi mưa to kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm. Nhiệt độ dao động từ 28-32 độ.

Tại Trung Bộ, các nơi như Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên thời tiết nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Các nơi còn lại mức nhiệt từ 31-34 độ, trời nắng nhưng không quá gay gắt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 30/6 đến ngày 1/7:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều và chiều tối 1/7 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/7 đến ngày 9/7:

- Bắc Bộ: Từ đêm 1 đến 2/7, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ 3-8/7 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Trung Bộ: Từ đêm 1-5/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ ngày 4/7 mưa giảm dần.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 1-3/7 chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.