Điểm danh những nơi nóng nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay (8/8), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận ở đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu đợt nắng nóng, mức nhiệt dao động từ 36-37 độ. Tuy nhiên, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt 40 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng quay trở lại khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và phía Nam Phú Thọ.
Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía nước ta, theo đó vùng nắng nóng hôm nay sẽ mở rộng.
Khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và phía Nam Phú Thọ sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 36-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt 40 độ C.
Trong giai đoạn nắng nóng này miền Bắc sẽ có mưa rào cục bộ và rải rác các buổi chiều nên hiện tượng om nhiệt sẽ không khốc liệt như đợt nắng nóng vừa qua.
Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng. Từ Thanh Hóa trở xuống Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk và Khánh Hòa với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8.
Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết về chiều tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo khoảng từ 11/8, miền Bắc sẽ có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa to
Sau phản ánh Gia đình và Xã hội về việc 18 sân pickleball trái phép tại KĐT mới Cầu Giấy "hồi sinh" sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ cụm sân đã phải dừng hoạt động. Hiện UBND phường Cầu Giấy đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm vi phạm.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.
Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.
Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.
Theo dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng, mức nhiệt có nơi trên 36 độ C.
Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Từ ngày 1/8/2025, mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.
Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên hàng loạt tuyến phố trung tâm trong các ngày từ 7/8 đến 10/8.
Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội cấm phương tiện phục vụ một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.
Cầu Phong Châu sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 2/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.
