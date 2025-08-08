Điểm danh những nơi nóng nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng quay trở lại khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và phía Nam Phú Thọ.

Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía nước ta, theo đó vùng nắng nóng hôm nay sẽ mở rộng.

Khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và phía Nam Phú Thọ sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 36-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt 40 độ C.

Trong giai đoạn nắng nóng này miền Bắc sẽ có mưa rào cục bộ và rải rác các buổi chiều nên hiện tượng om nhiệt sẽ không khốc liệt như đợt nắng nóng vừa qua.

Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng. Từ Thanh Hóa trở xuống Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk và Khánh Hòa với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết về chiều tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội nắng nóng với mức nhiệt khá cao. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.