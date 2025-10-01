Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ' GĐXH - Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú "lội ngược dòng" khi phim "Mưa đỏ" thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và "làm mới" cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.

Phương Nam - Tạ của "Mưa đỏ" kể về vợ

Phương Nam trong buổi fan meeting đã kể về chuyện đời tư của mình cùng những khó khăn trong nghề. Điều may mắn, anh có một hậu phương vững chắc để yên tâm theo đuổi ước mơ làm diễn viên.

Anh Tạ của "Mưa đỏ" tiết lộ lần đầu gặp vợ, anh xưng hô là chú - cháu. Khi tiếp xúc, Phương Nam nghĩ luôn trong đầu: chắc chắn mình phải cưới người con gái này. Nam diễn viên tâm sự: "Năm 2018, lần đầu tiên tôi gặp bà xã trong một buổi casting. Đến năm 2019, tôi gặp lại người phụ nữ này. Bối cảnh quay diễn ra vào buổi tối, khi bước vào quán, hình ảnh mờ ảo dưới ánh đèn khiến tôi thấy vợ mình lúc đó, và từ 'xinh' thôi không đủ để miêu tả. Lúc mới quen, chúng tôi còn xưng hô với nhau là chú - cháu".

Phương Nam và con gái trong buổi fan meeting.

Có vợ cùng ngành nên Phương Nam nhận được sự đồng điệu trong công việc và sự cảm thông từ vợ. Cả hai cùng trải qua những khó khăn và sóng gió trong cuộc đời để có được tổ ấm bình yên như hiện tại.

Hồi tưởng lại khó khăn đã qua, Phương Nam kể rằng ngày đó anh thi Đại học khối C được 8,5 điểm Văn, xét cả năng khiếu nữa là thủ khoa. Sau này, theo đúng nghĩa "nghề chọn mình", đến khi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh, khoảng năm 3, năm 4 anh mới thấy mình được sống với đam mê.

Phương Nam nói: "Những năm tháng mới ra trường, mình rất mông lung cho đến khi gặp được bà xã. Từ những khó khăn, tiêu cực thì bà xã luôn hướng mình đến năng lượng lạc quan. Bây giờ, khi ra đường, họ nhận ra anh Tạ, cảm giác đó sướng lắm. Những gì mình từng ao ước nay được sống với nó. Mình nghĩ, hành trình nào cũng vậy, trên con đường mình đi, không phải đích đến là điểm cuối mà chính hành trình mình trải qua mới là khoảnh khắc theo mình suốt cuộc đời".

Gia đình hạnh phúc của Phương Nam.



Phương Nam nói lời chào tạm biệt đội trưởng Tạ



Phương Nam cũng như các diễn viên trong ê-kíp của "Mưa đỏ", anh cũng rất xúc động khi phải nói lời chia tay khi phim rời rạp vào ngày 29/9. Anh nói: "Mình rất nhớ mọi người, nhớ câu Hải nói: Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Mình rất muốn quay lại bộ phim, cảm ơn sự quan tâm của khán giả. Mỗi khi ra đường, mọi người không nhớ tên mình mà gọi: 'Ơ, anh Tạ này'".

Tạo hình Tạ trong phim "Mưa đỏ" của Phương Nam.

Trong những tháng ngày ở bên nhau quay phim "Mưa đỏ", Phương Nam và các diễn viên trong tiểu đội 1 có một tình cảm chan hòa, gần gũi với nhau. Khi phim đóng máy, ai cũng rưng rưng xúc động khi phải nói lời chia xa.

Về diễn viên Phương Nam, trước khi nổi tiếng với vai Tạ, anh đã tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: "Nhà mình lạ lắm", "Tình trạng: Đã ly hôn", "Đội điều tra số 7".

Ở mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn trong phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh "Tiểu đội hoa hồng". Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam mới thực sự thuyết phục được khán giả.

Tình cảm gắn kết của các thành viên trong phim "Mưa đỏ".

Nhờ vai diễn này, Phương Nam đã trở thành gương mặt nổi bật ở dàn diễn viên miền Bắc. Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1993 nhận được lượng tương tác lớn từ khán giả. Tất cả đều dành những tình cảm mến mộ đặc biệt đến "anh Tạ" đáng yêu và chân chất của "Mưa đỏ".

Ảnh: FBNV