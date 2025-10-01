Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam vừa nhận sash từ ban tổ chức để tham gia các hoạt động chính thức của Miss Grand International 2025.
"Khoảnh khắc cất cao hai tiếng Việt Nam, tôi thấy trong lòng dâng tràn niềm tự hào và hạnh phúc. Tôi biết mình đang đứng đây không chỉ cho bản thân, mà còn đại diện cho Việt Nam gửi lời chào tới thế giới", Yến Nhi bày tỏ cảm xúc sau khi nhận dải sash từ tổ chức Miss Grand International 2025.
Tại sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi diện thiết kế nổi bật với sắc cam rực rỡ. Điểm nhấn cut-out tinh tế kết hợp đường xẻ cao táo bạo vừa khoe trọn vẻ gợi cảm vừa tôn lên hình thể quyến rũ. Là một trong những thí sinh xuất hiện cuối cùng ở phần trao sash, Yến Nhi gây ấn tượng khi hô vang tên Việt Nam với giọng nói đầy tự tin, kiêu hãnh cùng nụ cười rạng rỡ.
Yến Nhi nhận sash Việt Nam từ đương kim Miss Grand International Christine Juliane Opiaza. Từ đây, cô sẽ bước vào chuỗi hoạt động và phần thi quan trọng cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.
“Khoảnh khắc cất cao hai tiếng Việt Nam, tôi thấy trong lòng dâng tràn niềm tự hào và hạnh phúc," Yến Nhi chia sẻ.
Ngày thứ hai tại Thái Lan, Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục mang đến hình ảnh gợi cảm, cuốn hút. Buổi sáng, cô xuất hiện trong thiết kế sắc đỏ rượu vang với áo cúp ngực ôm gọn kết hợp chân váy ngắn xếp nếp, khoe khéo vòng eo thon và đôi chân dài.
Yến Nhi tiết lộ đã thức dậy từ lúc 4h sáng để tự trang điểm, làm tóc. Cô coi đây là cách để rèn sự chủ động và kỷ luật cho những ngày thi tiếp theo. “Việc tự mình lo liệu toàn bộ khâu chuẩn bị giúp tôi hiểu rõ quỹ thời gian cần thiết, từ đó có sự sắp xếp hợp lý cho lịch trình dày đặc sắp tới”, Yến Nhi chia sẻ.
Tại Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi cùng ekip đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục. Cô nhận được sự hỗ trợ từ các NTK đình đám như Thượng Gia Kỳ, Song Toàn, Tăng Thành Công, Võ Thanh Can, Song Toàn… Trong đó, NTK Thượng Gia Kỳ là người chuẩn bị riêng cho Hoa hậu Yến Nhi hai mẫu đầm dạ hội ở đêm thi bán kết và chung kết.
Trong các hoạt động, Hoa hậu Yến Nhi luôn thể hiện sự hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Cô chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế cũng như truyền thông, tạo nên hình ảnh thân thiện, tự tin ngay từ những ngày đầu tại Miss Grand International 2025.
Trong buổi livestream cùng khán giả gần đây, Yến Nhi thừa nhận vẫn còn một số hạn chế trong khả năng tiếng Anh. Tuy vậy, người đẹp chọn cách chủ động và thoải mái trò chuyện, bởi theo cô điều quan trọng nhất là sự kết nối chân thành với bạn bè quốc tế.
Đến hiện tại, Yến Nhi đang được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán xếp ở vị trí 18 ở bảng dự đoán đầu tiên tại Miss Grand International 2025.
Ngày 2/10 sắp tới, Yến Nhi và các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025. Sau đó cô sẽ lần lượt trải qua các phần thi quan trọng như tài năng, trình diễn áo tắm, trang phục văn hoá dân tộc, phỏng vấn kín… Các hoạt động luân phiên diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin của Thái Lan. Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 18/10.
Yến Nhi giao lưu với các thí sinh quốc tế.
Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có cuộc họp fan meeting và chia sẻ về vợ. Nam diễn viên cho biết chính cô là người hướng anh đến những điều tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống.
Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ýGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.
Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh BìnhXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.
Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nộiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Bảo Tiên (Devon Trần) là con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Ở tuổi 17, cô gây ấn tượng với khán giả bởi thành tích học tập tốt và có thiên hướng theo nghề của bà nội.
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéoXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.
'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.
Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.
Diễn viên Kaity Nguyễn tiết lộ về mẹ làm tiếp viên hàng không, kín tiếng đời tưThế giới showbiz - 15 giờ trước
Kaity Nguyễn được mẹ - một cựu tiếp viên hàng không truyền cảm hứng khi đóng vai chính trong "Tử chiến trên không". Cô cũng tiết lộ về nguyên tắc giữ kín chuyện đời tư trong gần 10 năm làm nghề.
Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi OscarCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.
Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?
Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ýGiải trí
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.