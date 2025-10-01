Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi rơi nước mắt khi tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025. Người đẹp quê Đắk Lắk mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

"Khoảnh khắc cất cao hai tiếng Việt Nam, tôi thấy trong lòng dâng tràn niềm tự hào và hạnh phúc. Tôi biết mình đang đứng đây không chỉ cho bản thân, mà còn đại diện cho Việt Nam gửi lời chào tới thế giới", Yến Nhi bày tỏ cảm xúc sau khi nhận dải sash từ tổ chức Miss Grand International 2025.

Tại sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi diện thiết kế nổi bật với sắc cam rực rỡ. Điểm nhấn cut-out tinh tế kết hợp đường xẻ cao táo bạo vừa khoe trọn vẻ gợi cảm vừa tôn lên hình thể quyến rũ. Là một trong những thí sinh xuất hiện cuối cùng ở phần trao sash, Yến Nhi gây ấn tượng khi hô vang tên Việt Nam với giọng nói đầy tự tin, kiêu hãnh cùng nụ cười rạng rỡ.

Yến Nhi nhận sash Việt Nam từ đương kim Miss Grand International Christine Juliane Opiaza. Từ đây, cô sẽ bước vào chuỗi hoạt động và phần thi quan trọng cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Ngày thứ hai tại Thái Lan, Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục mang đến hình ảnh gợi cảm, cuốn hút. Buổi sáng, cô xuất hiện trong thiết kế sắc đỏ rượu vang với áo cúp ngực ôm gọn kết hợp chân váy ngắn xếp nếp, khoe khéo vòng eo thon và đôi chân dài.

Yến Nhi tiết lộ đã thức dậy từ lúc 4h sáng để tự trang điểm, làm tóc. Cô coi đây là cách để rèn sự chủ động và kỷ luật cho những ngày thi tiếp theo. “Việc tự mình lo liệu toàn bộ khâu chuẩn bị giúp tôi hiểu rõ quỹ thời gian cần thiết, từ đó có sự sắp xếp hợp lý cho lịch trình dày đặc sắp tới”, Yến Nhi chia sẻ.

Tại Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi cùng ekip đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục. Cô nhận được sự hỗ trợ từ các NTK đình đám như Thượng Gia Kỳ, Song Toàn, Tăng Thành Công, Võ Thanh Can, Song Toàn… Trong đó, NTK Thượng Gia Kỳ là người chuẩn bị riêng cho Hoa hậu Yến Nhi hai mẫu đầm dạ hội ở đêm thi bán kết và chung kết.

Yến Nhi cao 1m72 m, số đo 81-64-92 cm.

Trong các hoạt động, Hoa hậu Yến Nhi luôn thể hiện sự hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Cô chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế cũng như truyền thông, tạo nên hình ảnh thân thiện, tự tin ngay từ những ngày đầu tại Miss Grand International 2025.

Trong buổi livestream cùng khán giả gần đây, Yến Nhi thừa nhận vẫn còn một số hạn chế trong khả năng tiếng Anh. Tuy vậy, người đẹp chọn cách chủ động và thoải mái trò chuyện, bởi theo cô điều quan trọng nhất là sự kết nối chân thành với bạn bè quốc tế.

Đến hiện tại, Yến Nhi đang được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán xếp ở vị trí 18 ở bảng dự đoán đầu tiên tại Miss Grand International 2025.

Ngày 2/10 sắp tới, Yến Nhi và các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025. Sau đó cô sẽ lần lượt trải qua các phần thi quan trọng như tài năng, trình diễn áo tắm, trang phục văn hoá dân tộc, phỏng vấn kín… Các hoạt động luân phiên diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin của Thái Lan. Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 18/10.