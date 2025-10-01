Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' GĐXH - Yu Dương mới đây đã vào ma nữ Ngà với những phân cảnh gây ám ảnh của 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm và căng tràn sức sống khác hẳn trên phim.

Ngoài việc chăm chút cho các diễn viên, ê-kíp sản xuất còn đầu tư công phu vào các bối cảnh. Đặc biệt, một garage sửa xe rộng gần 300m² đã được dựng lên với kinh phí khoảng 35.000 USD, nhằm đáp ứng yêu cầu nghệ thuật và phục vụ tốt nhất cho các cảnh quay của đạo diễn.

Với yêu cầu khắt khe về mặt cảm xúc và thị giác, đạo diễn mong muốn garage phải gợi lên cảm giác “vừa gần vừa xa thành thị”, nằm trên một khu đất cao nhưng không hoàn toàn là một quả đồi – như thể nơi đó tách biệt khỏi thế giới thực tại. Bên cạnh đó, không gian này cũng phải đủ đặc biệt để phục vụ cho các góc máy lạ, tạo chiều sâu thị giác và tăng cảm giác u uất, kỳ quái mà bộ phim theo đuổi.

Ban đầu, nhà sản xuất yêu cầu đạo diễn Lương Đình Dũng tìm một địa điểm có sẵn để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, cùng đội ngũ thiết kế của "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" rong ruổi nhiều tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung như Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa…, anh cũng không tìm được một nơi ưng ý.

Cho đến một hôm, tình cờ rẽ vào một con đường bên cạnh cao tốc ở Tam Điệp, Ninh Bình, đạo diễn Lương Đình Dũng bất ngờ bị thu hút bởi thảo nguyên dứa Tam Điệp bởi không gian rộng lớn ngút ngàn và đạo diễn đã ưng ý.

Thảo nguyên dứa Tam Điệp - nơi được chọn làm bối cảnh cho garage xe hơi trong phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Chọn thảo nguyên dứa Tam Điệp làm bối cảnh, đoàn phim mất vài tháng làm việc với cơ quan chức năng và thỏa thuận đền bù cho bà con nông dân địa phương để được phép xây dựng garage rộng gần 300m2. Nhà sản xuất bồi thường hoa màu cho người dân, sau đó san ủi mặt nền, đổ đất và dựng lên garage ô tô đúng ý tưởng của đạo diễn. Quá trình này kéo dài 31 ngày, thậm chí từng phải dựng lại do garage bị ảnh hưởng sau một lần gặp bão. Vì nhiều yêu cầu phức tạp như vậy, chi phí cho bối cảnh garage xe lên đến 35.000 USD.

Không chỉ có hình ảnh bề ngoài bắt mắt trong từng khung hình, garage xe hơi trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" còn tạo độ chân thực với đủ thứ đồ nghề và đủ kiểu ô tô sắp đặt bên trong cho đúng một gara chân thực.

Garage được xây dựng kỳ công với chi phí 35.000 USD.

Không chỉ là bối cảnh dàn dựng kỳ công, garage xe của Bảo còn là bối cảnh gây ra nhiều chuyện tình huống bi hài nhất cho đoàn phim. Do garage quá đẹp, bắt mắt, lại nằm trên Đại lộ Đông Tây rộng lớn của Ninh Bình, nhiều tài xế xe tải nhầm tưởng đây là garage thật, đậu xe nhờ sửa.

Cũng vì garage được dựng ở sát đường cao tốc, đoàn phim và các cơ quan chức năng phải liên tục kiểm tra độ chắc chắn của nhà xưởng, để đảm bảo an toàn cho thành viên ê-kíp cũng như các phương tiện tham gia giao thông trên cung đường.

Xuân Thắng trong cảnh quay bên trong garage.



"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" chiếu tại rạp từ 26/9/2025. Câu chuyện phim xoay quanh một truyền thuyết đen tối, với không khí u ám, kỳ bí. Phim quy tụ các diễn viên Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn.

Ảnh: ĐLP cung cấp