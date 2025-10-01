Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình
GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.
Ngoài việc chăm chút cho các diễn viên, ê-kíp sản xuất còn đầu tư công phu vào các bối cảnh. Đặc biệt, một garage sửa xe rộng gần 300m² đã được dựng lên với kinh phí khoảng 35.000 USD, nhằm đáp ứng yêu cầu nghệ thuật và phục vụ tốt nhất cho các cảnh quay của đạo diễn.
Với yêu cầu khắt khe về mặt cảm xúc và thị giác, đạo diễn mong muốn garage phải gợi lên cảm giác “vừa gần vừa xa thành thị”, nằm trên một khu đất cao nhưng không hoàn toàn là một quả đồi – như thể nơi đó tách biệt khỏi thế giới thực tại. Bên cạnh đó, không gian này cũng phải đủ đặc biệt để phục vụ cho các góc máy lạ, tạo chiều sâu thị giác và tăng cảm giác u uất, kỳ quái mà bộ phim theo đuổi.
Ban đầu, nhà sản xuất yêu cầu đạo diễn Lương Đình Dũng tìm một địa điểm có sẵn để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, cùng đội ngũ thiết kế của "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" rong ruổi nhiều tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung như Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa…, anh cũng không tìm được một nơi ưng ý.
Cho đến một hôm, tình cờ rẽ vào một con đường bên cạnh cao tốc ở Tam Điệp, Ninh Bình, đạo diễn Lương Đình Dũng bất ngờ bị thu hút bởi thảo nguyên dứa Tam Điệp bởi không gian rộng lớn ngút ngàn và đạo diễn đã ưng ý.
Chọn thảo nguyên dứa Tam Điệp làm bối cảnh, đoàn phim mất vài tháng làm việc với cơ quan chức năng và thỏa thuận đền bù cho bà con nông dân địa phương để được phép xây dựng garage rộng gần 300m2. Nhà sản xuất bồi thường hoa màu cho người dân, sau đó san ủi mặt nền, đổ đất và dựng lên garage ô tô đúng ý tưởng của đạo diễn. Quá trình này kéo dài 31 ngày, thậm chí từng phải dựng lại do garage bị ảnh hưởng sau một lần gặp bão. Vì nhiều yêu cầu phức tạp như vậy, chi phí cho bối cảnh garage xe lên đến 35.000 USD.
Không chỉ có hình ảnh bề ngoài bắt mắt trong từng khung hình, garage xe hơi trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" còn tạo độ chân thực với đủ thứ đồ nghề và đủ kiểu ô tô sắp đặt bên trong cho đúng một gara chân thực.
Không chỉ là bối cảnh dàn dựng kỳ công, garage xe của Bảo còn là bối cảnh gây ra nhiều chuyện tình huống bi hài nhất cho đoàn phim. Do garage quá đẹp, bắt mắt, lại nằm trên Đại lộ Đông Tây rộng lớn của Ninh Bình, nhiều tài xế xe tải nhầm tưởng đây là garage thật, đậu xe nhờ sửa.
Cũng vì garage được dựng ở sát đường cao tốc, đoàn phim và các cơ quan chức năng phải liên tục kiểm tra độ chắc chắn của nhà xưởng, để đảm bảo an toàn cho thành viên ê-kíp cũng như các phương tiện tham gia giao thông trên cung đường.
"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" chiếu tại rạp từ 26/9/2025. Câu chuyện phim xoay quanh một truyền thuyết đen tối, với không khí u ám, kỳ bí. Phim quy tụ các diễn viên Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn.
Ảnh: ĐLP cung cấp
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéoXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.
'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.
Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.
NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.
Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.
Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.
Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.
Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bốXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.