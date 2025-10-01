Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.
Từ sau khi sinh con gái đầu lòng, H'Hen Niê cởi mở trong việc chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh xoay quanh việc làm mẹ. Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc con gái được hộ lý chăm sóc còn cả nhà chăm chú ngồi... ngắm.
"Nhà Hen khi nghía em Harley tắm, bà ngoại rất buồn ngủ nhưng vẫn chăm chú quan sát em, bà nội thì nhìn em đê mê", nàng hậu chia sẻ.
Điều khiến khán giả thích thú là biểu cảm của mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê. Trước đó, ông xã H'Hen Niê là Tuấn Khôi cũng tiết lộ kể từ ngày bé Harley chào đời, mẹ ruột của anh ngày nào cũng chạy xe máy từ Quận 6 sang Quận 7 (TP.HCM) để thăm cháu. Bà còn động viên con trai: "Con phải mừng vì mẹ còn sức khoẻ để chạy xe thăm cháu đó!". Chia sẻ này khiến nhiều khán giả khen ngợi sự gắn kết, ấm áp trong gia đình của H'Hen Niê.
H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc mẹ chồng và mẹ đẻ chăm chú khi cháu gái được hộ lý chăm sóc.
Mẹ chồng H'Hen Niê thường xuyên chạy xe máy từ Quận 6 sang Quận 7 (TP.HCM) để thăm cháu.
Hiện tại, H'Hen Niê vẫn đang ở cữ. Cô cho biết sức khỏe của bản thân đã ổn định, nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ: "Mọi chỉ số từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến cả tinh thần của mẹ đều được các chị điều dưỡng, bác sĩ theo dõi và thăm khám kỹ lưỡng mỗi ngày".
Người đẹp cũng gây bất ngờ khi khoe tấm hình lộ rõ vòng eo khá gọn sau 10 ngày "vượt cạn". Người đẹp tiết lộ cân nặng hiện tại là 61kg, trong khi lúc mang thai là 59kg và lên bàn sinh là hơn 70kg. Không chỉ thế, H'Hen Niê còn tự nhận đã gia nhập hội cuồng con vì "cái gì cũng chụp con hết các mom ơi".
"Vừa vuốt người con, bàn tay nhỏ xíu của con lúc thì nắm, lúc thì đặt trên người mẹ, lúc thì tự đặt lên má mình. Cảm giác hạnh phúc dữ dằn luôn, ôi không ngờ mình lại có ngày này. Thật biết ơn!", nàng hậu xúc động khi lần đầu được trải qua cảm giác làm mẹ.
H'Hen Niê dần lấy lại vóc dáng chỉ sau 10 ngày sinh con.
Hai vợ chồng H'Hen Niê gia nhập hội "cuồng con" vì luôn muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của con.
