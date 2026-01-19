Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Trước đó, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên không gian mạng.
Quá trình nắm tình hình cho thấy, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.
Trong đó, đối tượng cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt Bài, SN 1993, trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình); là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.
4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý là Nguyễn Hải Chiều (SN 1994, đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Ánh (SN 1996, có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng"); Đặng Hiệu Anh (SN 1998, có 1 tiền án về tội "Gá bạc"), 3 đối tượng này cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (Thành Đề, SN 1972, trú tại 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Huy Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.
Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991); Trần Văn An (SN 1989), cùng trú tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).
Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi "Đánh bạc".
