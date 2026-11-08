Hà Nội đầu tư gần 243 tỷ đồng mở rộng đường ngõ, người dân Vĩnh Tuy vơi nỗi lo ùn tắc
GĐXH - UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) vừa chính thức khởi công hai dự án giao thông then chốt: Tuyến nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai; cùng tuyến nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai.
Với tổng vốn đầu tư gần 243 tỷ đồng, các công trình hướng tới mục tiêu xóa bỏ "điểm nghẽn" hạ tầng, chỉnh trang diện mạo đô thị và cải thiện trực tiếp chất lượng sống của cư dân sở tại.
Trong đó, dự án nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và Minh Khai có quy mô lớn nhất với mức đầu tư hơn 185,3 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 164 tỷ đồng). Tuyến đường dài khoảng 435m, bề rộng nền đường 13,5m (mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên 6m), được đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới cấp thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.
Dự án thứ hai nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai có chiều dài hơn 36m, tổng vốn hơn 57,5 tỷ đồng, mặt cắt ngang tương đương 13,5m. Điểm sáng nổi bật của dự án này là 100% hộ dân (14/14 hộ) nằm trong diện thu hồi đất đã đồng thuận nhận bồi thường và bàn giao trọn vẹn mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Niềm vui ngày khởi công hiện rõ trên gương mặt nhiều người dân gắn bó cả đời với mảnh đất này. Dù bị thu hồi toàn bộ đất ở, bà Trần Thị Lý (80 tuổi, ngõ 16 Mạc Thị Bưởi) vẫn vui vẻ bàn giao mặt bằng: "Gia đình tôi được đền bù căn nhà hơn 63m² và đang sửa sang để dọn về ở ổn định. Hy sinh một chút diện tích của gia đình để có con đường thông thoáng, sạch đẹp cho bà con lối xóm đi lại thì ai cũng đồng lòng".
Chung niềm mong mỏi, bà Nguyễn Thị Liên (ngõ 54, ngách 8 Mạc Thị Bưởi) chia sẻ, tuyến đường từ Mạc Thị Bưởi thông sang Lạc Trung từ lâu đã là nỗi ngán ngẩm vì thường xuyên ùn ứ, đặc biệt vào mỗi giờ cao điểm đưa đón con trẻ đến trường.
"Đường mở rộng, lót vỉa hè, lắp đèn chiếu sáng thì các cháu đi học an toàn hơn, người già đi dạo thể dục cũng bớt nơm nớp lo tai nạn", bà Liên bày tỏ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy khẳng định hai công trình đóng vai trò rất lớn trong việc giải tỏa áp lực giao thông nội khu và kiến tạo không gian sống văn minh. Lãnh đạo địa phương cũng chỉ đạo đơn vị thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tránh để bụi bặm và tiếng ồn làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật của bà con.
Theo lộ trình, dự án nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai sẽ sớm cán đích nhờ có sẵn mặt bằng sạch; trong khi tuyến nối sang Mạc Thị Bưởi phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2027, mở ra diện mạo khang trang, an toàn và thuận tiện cho cộng đồng dân cư nơi đây.
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