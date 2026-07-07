Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng

Một số ý kiến nhận xét cô giữ phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ một con. Thời gian qua, Huyền Lizzie hướng đến phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và yêu bản thân.

