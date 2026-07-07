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Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng

Thứ ba, 20:49 07/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng thon gọn khi diện bikini, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với hình ảnh 'nàng thơ' dịu dàng.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng thon gọn và nhan sắc thăng hạng khi diện bikini tắm biển.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 2.

"Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là được cười thật tươi giữa biển trời", nữ ca sĩ viết.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 3.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ hình ảnh tạo dáng dưới bóng cây cổ thụ 400 năm tại Hàn Quốc.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 4.

Nhan sắc của Hương Giang như "nàng thơ" tuổi đôi mươi.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 5.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ những hình ảnh khi tham gia sự kiện thời trang vừa qua. 

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 6.

Nàng hậu nhận về những lời khen ngợi về nhan sắc thăng hạng, biểu cảm tự tin trước ống kính.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 7.

Huyền Lizzie gây chú ý với loạt ảnh khi đi thực hiện các cảnh quay tại Ninh Bình.

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 8.

Một số ý kiến nhận xét cô giữ phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ một con. Thời gian qua, Huyền Lizzie hướng đến phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và yêu bản thân.

(Ảnh FB nhân vật)

Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc ' cực phẩm ' trong bikini , Hương Giang hóa ' nàng thơ ' - Ảnh 9.Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách gợi cảm, hiện đại.


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