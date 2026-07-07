Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng
GĐXH - Ca sĩ Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng thon gọn khi diện bikini, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với hình ảnh 'nàng thơ' dịu dàng.
(Ảnh FB nhân vật)
Nghệ sĩ violin gây sốt với màn trình diễn khiến khán giả 'nổi da gà' tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Thế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - Tiết mục Hoa Đào của nghệ sĩ violin Hoàng Rob trở thành một trong những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự kết hợp giữa đồng dao, trống hội, múa đương đại và tiếng violin đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khiến khán giả "nổi da gà".
Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tácThế giới showbiz - 2 giờ trước
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Vai diễn Lương Sơn Bá trong phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" đưa tên tuổi nam diễn viên này nổi tiếng khắp châu Á.
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Mẹ đẻ H'Hen Niê lại gây chú ýGiải trí - 1 ngày trước
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Tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnGiải trí
GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong ngày sinh nhật đã chia sẻ hình ảnh đóa sen bình dị do chính tay cô trồng trong vườn nhà. Ở tuổi 41, cuộc sống của người đẹp quê Hải Phòng hiện ra sao?