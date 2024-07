Diễn viên Anh Đức lùi ngày trọng đại, Trung Quân hoãn concert

Cách đây vài giờ, diễn viên Anh Đức và Quỳnh Anh thông báo hoãn tiệc cưới. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ được tổ chức vào 26/7 tại TP.HCM. Thời gian qua, Quỳnh Anh, Anh Đức đã gửi thiệp mời tới nhiều đồng nghiệp thân thiết. Hiện, cặp đôi chưa cho biết tiệc cưới sẽ được tổ chức vào ngày nào.

Cũng trong sáng 21/7, Trung Quân đăng tải thông tin dời lịch diễn Live Concert 1689 sang 27/7. Địa điểm tổ chức sự kiện không thay đổi so với kế hoạch ban đầu là Cung thể thao Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Trước đó, ê-kíp của nam ca sĩ dự định tổ chức Live Concert vào 26/7.

Diễn viên Anh Đức chia sẻ thông tin hoãn cưới.

Trước đó, với lý do đặc biệt, các chương trình giải trí trên kênh sóng truyền hình quốc gia và các Đài truyền hình khác đã có thông báo tạm dừng, lùi lịch. Cụ thể, nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" phát sóng trên VTV3 cách đây vài giờ đã thông báo tập 4 và các nội dung liên quan của chương trình dự kiến phát sóng vào tối ngày 20/7, được tạm hoãn và chuyển sang phát sóng vào thời gian phù hợp. Chương trình được thay thế bằng phim tài liệu "Sức sống Cồn Cỏ".

Tương tự, show "Anh trai say hi" chiếu trên Đài truyền hình TPHCM - HTV2 cũng đã đưa ra thông báo cho biết show được hoãn đến tuần sau, thay thế bằng phim "Tôi tái sinh". Ngoài ra, các chương trình giải trí trên VTV3 cũng được điều chỉnh. Khung 20h-23h, show hẹn hò "Đảo thiên đường" tạm hoãn, thay vào đó là phim truyện "Lời ru của mẹ", "Sách hay thay đổi cuộc đời". Chương trình trực tiếp Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 theo kế hoạch diễn ra 20h tối 20/7 trên VTV2 tạm dừng.

Nhiều game show trước đó cũng được thông báo hoãn.

Ngoài show truyền hình thay đổi kế hoạch phát sóng, các cuộc thi sắc đẹp cũng lùi lịch tổ chức. "Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới", ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2024 thông báo.

Tương tự, một cuộc thi sắc đẹp khác là Hoa hậu Du lịch Việt Nam cũng thông báo thay đổi thời gian tổ chức đêm chung kết: "BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam xin phép thông báo tạm hoãn đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 20/7/2024 tại Quảng Ninh. Lịch trình cụ thể của đêm thi sẽ được thông báo lại tới các cơ quan báo chí khi có thông tin chính thức. Rất mong nhận được sự thông cảm của các quý báo đã đồng hành cùng cuộc thi".

Cuộc thi nhan sắc cũng hoãn các phần thi phụ.

Một số sự kiện âm nhạc, giải trí diễn ra trong thời gian tới đều thông báo hoãn. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà dời đêm nhạc kỷ niệm 20 ca hát. Lịch dự kiện tổ chức vào 19h ngày 23/7 tại TPHCM, sau đó ban tổ chức chủ động dời lịch sau một tuần, vào 30/7.



Show nhạc của ca sĩ Noo Phước Thịnh mang tên "Noo's Special Night" vào 21/7 dời ngày tổ chức. "Chúng tôi lấy làm tiếc và sẽ sớm thông tin đến khán giả về thời gian thay đổi", bài đăng trên Facebook của nam ca sĩ cho biết.

Ban tổ chức "Musique de Salon" tạm hoãn show diễn "Mưa ngâu" dự kiến diễn ra tối 20/7 tại Nhà hát Hồ Gươm. Cùng thời điểm, chương trình hòa nhạc giao hưởng Devotion tại Nhà hát Quân đội (quận 10, TPHCM) thông báo thay đổi thời gian tổ chức.