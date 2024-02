Diễn viên Khôi Trần: 'Tôi không kết hôn’

Khôi Trần chia sẻ dàn diễn viên của phần hai chịu áp lực khá lớn vì hiệu ứng phần 1 quá đẹp và ấn tượng. “Tội nhất là Huyền Lizzie. Cô ấy lo lắm và cực kỳ áp lực về sự so sánh của khán giả khi thay thế diễn viên của phần 1. Nhìn Huyền áp lực như vậy, chúng tôi thương lắm. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng làm tốt nhất có thể, dù kết quả như thế nào cũng sẽ đón nhận. Tuy nhiên, rất may là sự so sánh giữa hai dàn diễn viên chỉ dừng lại ở những tập đầu. Về sau, khán giả bắt đầu yêu mến nhân vật và dàn diễn viên mới”, anh nói.