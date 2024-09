Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ khiến người dân ngán ngẩm

5 giờ trước

TPO - Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ (31/8), trên toàn quốc đã xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người. Lực lượng công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.