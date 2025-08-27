Mới nhất
Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi

Thứ tư, 20:15 27/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Diệp Lâm Anh vừa tổ chức sinh nhật cùng bạn bè thân thiết. Tại buổi tiệc, cô gây chú ý khi sánh đôi cùng bạn trai kém 11 tuổi.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 1.

Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang gợi cảm, trẻ trung với crop top corset Louis Vuitton phối cùng quần jeans cạp trễ. Bộ trang phục không chỉ giúp cô khoe khéo vòng eo săn chắc, đường cong gợi cảm mà còn tạo nên sự đồng điệu với phong thái khỏe khoắn, nam tính của bạn trai.

Phạm Kiên sinh năm 2000 tại Yên Bái, sở hữu chiều cao 1,82m nổi bật. Anh từng theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội trước khi bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Suốt những năm qua, Phạm Kiên ghi dấu ấn khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các nhãn hàng lớn, đồng thời thử sức với một số dự án phim. Đặc biệt, năm 2022, anh giành ngôi vị quán quân chương trình "Quý ông hoàn mỹ", được đánh giá cao bởi ngoại hình điển trai, phong thái tự tin và khả năng trình diễn.

Sau khi công khai chuyện tình cảm vào tháng 1 năm nay, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện lớn nhỏ, cùng xuất hiện trong các buổi livestream, thậm chí còn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong những chuyến du lịch chung. Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh không ngần ngại thể hiện sự hạnh phúc, tươi trẻ và viên mãn trong tình yêu mới.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 2.

Trong tiệc sinh nhật, cô xúc động gửi lời tri ân đến bạn bè và người thân: "Cảm ơn tất cả tình yêu của mọi người dành cho Cún trong sinh nhật".

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 3.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 1 năm nay.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 4.

Bữa tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí. "Phú bà" Huyền Baby cũng diện crop top phối váy ngắn, khoe nhan sắc gợi cảm cùng vóc dáng thon gọn sau hai lần sinh nở.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 5.

Diễn viên Lan Ngọc tiếp tục ghi điểm với sự duyên dáng, trẻ trung và tinh thần nhiệt tình, được bạn bè khen ngợi rằng "lúc nào cũng tới sớm" để chung vui trọn vẹn cùng đồng nghiệp.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 6.

Đàm Thu Trang cùng stylist Pông Chuẩn cũng tới chung vui cùng bạn thân.

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi- Ảnh 7.

Ca sĩ Trang Pháp (bên phải) vén áo khoe eo tương tự các chị em trong nhóm LUNAS.


 

An Trần
