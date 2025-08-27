Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi
GĐXH - Ca sĩ Diệp Lâm Anh vừa tổ chức sinh nhật cùng bạn bè thân thiết. Tại buổi tiệc, cô gây chú ý khi sánh đôi cùng bạn trai kém 11 tuổi.
Phạm Kiên sinh năm 2000 tại Yên Bái, sở hữu chiều cao 1,82m nổi bật. Anh từng theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội trước khi bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Suốt những năm qua, Phạm Kiên ghi dấu ấn khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các nhãn hàng lớn, đồng thời thử sức với một số dự án phim. Đặc biệt, năm 2022, anh giành ngôi vị quán quân chương trình "Quý ông hoàn mỹ", được đánh giá cao bởi ngoại hình điển trai, phong thái tự tin và khả năng trình diễn.
Sau khi công khai chuyện tình cảm vào tháng 1 năm nay, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện lớn nhỏ, cùng xuất hiện trong các buổi livestream, thậm chí còn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong những chuyến du lịch chung. Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh không ngần ngại thể hiện sự hạnh phúc, tươi trẻ và viên mãn trong tình yêu mới.
