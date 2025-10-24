Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Theo VTC News, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) cho biết, Lê Sỹ Cường (SN 1987, giám đốc một công ty ở TP.HCM), là người đã đứng ra nhận 8 tỷ đồng từ vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với lời hứa giúp họ "chạy án".
Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng nhanh chóng bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy bắt.
Theo PLO, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích "lo liệu" để không bị xử lý hình sự.
Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể "chạy án" giúp vợ chồng Ngân 98.
Số tiền 8 tỷ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để "lo việc" mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.
Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.
Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, cơ quan chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng và 2 ô tô.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.
T.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.
Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.
Liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
GĐXH - Từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, nhiều chủ xe "bỗng dưng" nhận được thông báo vi phạm, phạt nguội từ một phương tiện mình đã bán từ lâu. Vậy, trong trường hợp này, chủ cũ cần làm gì để chứng minh mình không còn liên quan và tránh bị xử phạt oan?
GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.