Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Thứ sáu, 15:31 24/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.

Theo VTC News, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) cho biết, Lê Sỹ Cường (SN 1987, giám đốc một công ty ở TP.HCM), là người đã đứng ra nhận 8 tỷ đồng từ vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với lời hứa giúp họ "chạy án".

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng nhanh chóng bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy bắt.

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh 1.

Lê Sỹ Cường lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo PLO, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích "lo liệu" để không bị xử lý hình sự.

Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể "chạy án" giúp vợ chồng Ngân 98.

Số tiền 8 tỷ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để "lo việc" mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh 2.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, cơ quan chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng và 2 ô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.

Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?

GĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?

L.Vũ (th)
