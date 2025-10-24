Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Theo VTC News, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) cho biết, Lê Sỹ Cường (SN 1987, giám đốc một công ty ở TP.HCM), là người đã đứng ra nhận 8 tỷ đồng từ vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với lời hứa giúp họ "chạy án".

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng nhanh chóng bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy bắt.

Lê Sỹ Cường lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo PLO, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích "lo liệu" để không bị xử lý hình sự.

Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể "chạy án" giúp vợ chồng Ngân 98.

Số tiền 8 tỷ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để "lo việc" mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, cơ quan chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng và 2 ô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

