Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ"; đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Động thái này được Công an TPHCM đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra DJ Ngân 98 thực hiện hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, sau khi bị kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.

Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra ngày 23/10. Ảnh: Công an TP HCM

Trên VietnamNet, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, việc Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội đưa hối lộ gây bất ngờ, bởi người này không bị xử lý với vai trò đồng phạm trong hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, mà lại bị quy kết đồng phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, động cơ đưa hối lộ thường xuất hiện ở những người vi phạm pháp luật, nhằm thoát tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. "Nhiều người cho rằng tiền bạc có thể giải quyết các vấn đề pháp lý, nên nảy sinh ý định dùng lợi ích vật chất để mua chuộc cơ quan công quyền. Tuy nhiên, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp. Vì vậy Bộ luật Hình sự quy định đưa hối lộ, nhận hối lộ hay môi giới hối lộ đều bị xử lý rất nghiêm", luật sư nhấn mạnh.

Luật sư Đặng Văn Cường dẫn chiếu Điều 364 Bộ luật Hình sự, người đưa hối lộ có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm. Trường hợp hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Việc cơ quan điều tra xác định Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa hối lộ 8 tỷ đồng, luật sư cho biết cả hai đang phải đối diện khoản 4, Điều 364 BLHS. "Nếu bị kết tội, hai bị can sẽ chịu mức án từ 12 đến 20 năm tù", luật sư Cường nhấn mạnh.

Hình ảnh cảnh sát khám nhà Ngân 98 - Lương Bằng Quang. Ảnh: L.T

Luật sư Cường cũng dự báo quá trình mở rộng điều tra sẽ còn phức tạp, khi cơ quan điều tra xem xét vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu. "Nếu có căn cứ chứng minh Quang biết là hàng giả nhưng vẫn tham gia giúp sức tiêu thụ, anh ta có thể tiếp tục bị xử lý với vai trò đồng phạm trong tội sản xuất, buôn bán hàng giả", ông nói.

Với hành vi của Lê Sỹ Cường (người trung gian, môi giới hối lộ), theo Znews, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp "chạy án" là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8-15 năm tù.

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.

