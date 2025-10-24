Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ"; đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Động thái này được Công an TPHCM đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra DJ Ngân 98 thực hiện hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, sau khi bị kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.
Trên VietnamNet, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, việc Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội đưa hối lộ gây bất ngờ, bởi người này không bị xử lý với vai trò đồng phạm trong hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, mà lại bị quy kết đồng phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Theo luật sư Cường, động cơ đưa hối lộ thường xuất hiện ở những người vi phạm pháp luật, nhằm thoát tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. "Nhiều người cho rằng tiền bạc có thể giải quyết các vấn đề pháp lý, nên nảy sinh ý định dùng lợi ích vật chất để mua chuộc cơ quan công quyền. Tuy nhiên, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp. Vì vậy Bộ luật Hình sự quy định đưa hối lộ, nhận hối lộ hay môi giới hối lộ đều bị xử lý rất nghiêm", luật sư nhấn mạnh.
Luật sư Đặng Văn Cường dẫn chiếu Điều 364 Bộ luật Hình sự, người đưa hối lộ có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm. Trường hợp hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 12 đến 20 năm.
Việc cơ quan điều tra xác định Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa hối lộ 8 tỷ đồng, luật sư cho biết cả hai đang phải đối diện khoản 4, Điều 364 BLHS. "Nếu bị kết tội, hai bị can sẽ chịu mức án từ 12 đến 20 năm tù", luật sư Cường nhấn mạnh.
Luật sư Cường cũng dự báo quá trình mở rộng điều tra sẽ còn phức tạp, khi cơ quan điều tra xem xét vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu. "Nếu có căn cứ chứng minh Quang biết là hàng giả nhưng vẫn tham gia giúp sức tiêu thụ, anh ta có thể tiếp tục bị xử lý với vai trò đồng phạm trong tội sản xuất, buôn bán hàng giả", ông nói.
Với hành vi của Lê Sỹ Cường (người trung gian, môi giới hối lộ), theo Znews, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp "chạy án" là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8-15 năm tù.
Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.
Bắt giam người đập phá mộ tại nghĩa trang ở Đồng NaiPháp luật - 21 giờ trước
T.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.
Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu GiấyXã hội - 1 ngày trước
Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.
Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khácXã hội - 1 ngày trước
Liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nướcXã hội - 1 ngày trước
Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Bán xe nhưng chưa sang tên đổi chủ, làm sao 'thoát' phạt nguội từ camera AI?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, nhiều chủ xe "bỗng dưng" nhận được thông báo vi phạm, phạt nguội từ một phương tiện mình đã bán từ lâu. Vậy, trong trường hợp này, chủ cũ cần làm gì để chứng minh mình không còn liên quan và tránh bị xử phạt oan?
Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.