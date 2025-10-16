Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

"Ngân 98" coi thường pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng "Ngân 98" bị bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Quá trình điều tra làm rõ vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, trong 2 ngày ngày 13 - 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân - căn hộ 300m² tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái.

"Ngân 98" tại cơ quan điều tra.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan CSĐT và Viện KSND thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Chiếc két sắt phát hiện trong căn hộ của Ngân.

Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 xe ô tô.

Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng trong chiếc két sắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan CSĐT và có hành vi chống đối, khai báo quanh co.