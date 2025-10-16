Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”
Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.
"Ngân 98" coi thường pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng "Ngân 98" bị bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả
Quá trình điều tra làm rõ vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, trong 2 ngày ngày 13 - 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân - căn hộ 300m² tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan CSĐT và Viện KSND thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 xe ô tô.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan CSĐT và có hành vi chống đối, khai báo quanh co.
