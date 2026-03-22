Điều ít biết về nữ diễn viên đóng vai Thiếu tá xinh đẹp là con gái của Thượng tướng đang gây sốt trên 'Không giới hạn'

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Nữ diễn viên Minh Trang trải lòng về vai Thiếu tá Lam Anh trong 'Không giới hạn'

Minh Trang vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh trong "Không giới hạn". Ảnh: VFC





Hiện bộ phim truyền hình 'Không giới hạn' về đề tài quân nhân đang được phát sóng giờ vàng trên VTV1 nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Nhiều người còn so sánh với bộ phim 'Hậu duệ mặt trời' đình đám một thời của Hàn Quốc. Làm nên sức hút của bộ phim không thể kể đến chuyện tình của cặp quân nhân là Thiếu tá Lam Anh và Trung tá Minh Kiên do Minh Trang và Steven Nguyễn thủ vai. Nếu như Steven Nguyễn đã được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim 'Mưa đỏ' thì Minh Trang vẫn được coi là gương mặt khá mới của sóng giờ vàng.

Minh Trang trong vai Lam Anh là một nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, có tính cách mạnh mẽ, xông pha, dám nghĩ, dám làm. Cô có tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai), thẳng thắn bày tỏ, không ngại theo đuổi.

Cặp đôi có nhiều cảnh ngọt ngào lãng mạn đốn tim khán giả truyền hình.





Chia sẻ cơ duyên đến với vai diễn này, Minh Trang bày tỏ: "Năm nào tôi cũng nhận được một số lời mời tham gia những dự án của VFC mà ê-kíp thấy phù hợp nhưng có thời điểm tôi bận việc riêng nên chưa thể sắp xếp. Lần này, khi nhận được lời mời vào vai một người lính, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Sau đó, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu gửi kịch bản cho tôi, hẹn đi casting và may mắn tôi được nhận vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh."

Minh Trang đóng cặp cùng Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn". Ảnh: FBNV





Minh Trang cũng cho biết đây là vai diễn đầu tiên cô vào một nhân vật yêu đơn phương và phải chủ động nhiều trong cảm xúc cũng như hành động. Vì vậy, ngoài đời cô buộc phải chủ động hơn, nhất là trong việc tương tác với Steven Nguyễn, để có thể hiểu nhau hơn và tạo được sự kết nối để khi vào vai diễn, nhân vật của cô có thể chủ động một cách tự nhiên và thoải mái nhất, không còn cảm giác ngại ngùng hay e dè, không bị chi phối bởi sự nhút nhát vốn có của cô ngoài đời.

Nỗ lực của Minh Trang đã được đền đáp xứng đáng bằng tình cảm yêu mến của hàng triệu khán giả hâm mộ.

Diễn viên Minh Trang là ai?

Diễn viên Minh Trang. Ảnh: FBNV





Nguyễn Minh Trang là một nữ diễn viên sinh năm 1995 quê Hải Phòng. Cô từng nổi tiếng một thời với biệt danh "Hot girl trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Cô sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cao 1m70 và bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn Quyên - nữ chính trong bộ phim Tình khúc Bạch Dương. Cách đây 2 năm, Minh Trang bắt đầu gây chú ý khi đóng cặp với Song Luân trong bộ phim 'Yêu trước ngày cưới'.

Khi còn là học sinh cấp 3, gia đình từng định hướng cho Trang đi du học nước ngoài, bản thân Trang cũng biết đó là cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được. Thế nhưng, cô đã âm thầm gửi hồ sơ đăng ký dự thi vào trường Sân Khấu - Điện Ảnh. Cho tới khi, giấy báo nhập học lớp đào tạo nguồn được gửi về nhà thì cha mẹ cô mới biết. Ngay lập tức, cha mẹ cô đã mở cuộc họp gia đình để phân tích cho Trang, khuyên Trang không nên đi theo nghề diễn.

Thời điểm đó, vì lịch thi khối C,D trùng với lịch thi vào lớp diễn viên nên nếu không thi đỗ được vào trường Sân khấu- Điện Ảnh thì nghiễm nhiên cô cũng chẳng còn có cơ hội để dự thi vào các trường khác. Khi về nhà, cha mẹ cô cũng không ngừng trách móc, khiến cô càng thêm áp lực.

Cô đã tìm tới bà ngoại để nhờ giúp đỡ. Sau khi nói chuyện với bà, Trang đã được bà ngoại đồng ý giúp. Hai bà cháu đã khăn gói lên Hà Nội 11 ngày để đi thi. Trong thời gian ở ký túc xá, cô đã gặp nhiều khó khăn, nhưng cô tự nhủ quyết đánh liều một phen để xem vận may của mình tới đâu.

Nữ chính phim Không giới hạn khoe visual trong trẻo, ngọt ngào trong loạt ảnh mới nhất. Ảnh: FBNV





Sau hai năm lên Hà Nội học tập, Trang lại càng khẳng định rằng quyết định liều lĩnh của mình năm xưa là đúng, và cô càng cảm thấy yêu nghề hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô tham gia một số vai nhỏ trong các phim ngắn, quay MV, đóng quảng cáo... những công việc đó cũng giúp cô có thêm kinh nghiệm và thu nhập để trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, không bị phụ thuộc vào cha mẹ.

Nhan sắc của cô được ví như Lưu Diệc Phi.

Sống đạo đức, giữ gìn chuẩn mực và bảo tồn bản sắc con người mình chính là những điều làm nên một Nguyễn Minh Trang xinh đẹp, dịu dàng và luôn luôn nói không với thị phi Đối với Minh Trang, chỉ cần được sống với nghề, làm việc mỗi ngày trong đam mê đã là một điều tuyệt vời.