Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn

Thứ sáu, 11:33 26/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục “dọa” chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.

Trong tập 34 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) trong vai trò trưởng họ tỏ ra lo lắng cho tương lai của Thiếu tá Huy. Ông sang gặp bà Phúc (NSND Thanh Quý) để dặn dò. Ông cho rằng, thời thế thay đổi, được lòng người này thì mất lòng người khác. Xông xáo như Thiếu tá Huy, sớm muộn cũng gặp chuyện chẳng lành. 

Ông còn ngỏ ý sẽ đứng ra làm lễ cầu bình an cho cháu Huy, nhất là trong bối cảnh xã có thể sáp nhập, tương lai của Huy càng thêm bấp bênh.

Doanh nhân Bằng thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 1.

Ông Thắng trưởng họ sang gặp mẹ Thiếu tá Huy để bày tỏ lo lắng việc cháu trai có thể gặp rắc rối. Ảnh VTV

Trong khi đó, doanh nhân Bằng (Vĩnh Xương) đắc thắng nói với mẹ con Hồng Tơ: "Mọi chuyện nằm trong tay anh rồi, lấy trại lợn thì cũng được nhưng chưa phải cái giá mà anh muốn. Phải để nó chìm hẳn rồi mình kéo nó lên, lúc đó ép kiểu gì chẳng được". 

Bằng tiếp tục sai Linh "rô" để mắt đến Hùng, giật dây cho Cường "gà" làm chứ không được ra mặt. 

Doanh nhân Bằng thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 2.

Bằng tiếp tục "lệnh" cho Linh "rô" nhằm mục đích thao túng vào những việc tại địa phương. Ảnh VTV

Không dừng lại ở đó, Bằng còn hẹn gặp Phó Chủ tịch xã Xuân để gây sức ép với cả ông Chủ tịch xã Thứ, buộc họ phải nhượng lại trại lợn và mỏ đá. 

Doanh nhân Bằng thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 3.

Bằng gặp gỡ lãnh đạo xã để nhằm mục đích thâu tóm mỏ đá, trang trại lợn. Ảnh VTV

Tập 34 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 26/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

T.Hằng (th)
