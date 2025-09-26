Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn
GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục “dọa” chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.
Trong tập 34 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) trong vai trò trưởng họ tỏ ra lo lắng cho tương lai của Thiếu tá Huy. Ông sang gặp bà Phúc (NSND Thanh Quý) để dặn dò. Ông cho rằng, thời thế thay đổi, được lòng người này thì mất lòng người khác. Xông xáo như Thiếu tá Huy, sớm muộn cũng gặp chuyện chẳng lành.
Ông còn ngỏ ý sẽ đứng ra làm lễ cầu bình an cho cháu Huy, nhất là trong bối cảnh xã có thể sáp nhập, tương lai của Huy càng thêm bấp bênh.
Trong khi đó, doanh nhân Bằng (Vĩnh Xương) đắc thắng nói với mẹ con Hồng Tơ: "Mọi chuyện nằm trong tay anh rồi, lấy trại lợn thì cũng được nhưng chưa phải cái giá mà anh muốn. Phải để nó chìm hẳn rồi mình kéo nó lên, lúc đó ép kiểu gì chẳng được".
Bằng tiếp tục sai Linh "rô" để mắt đến Hùng, giật dây cho Cường "gà" làm chứ không được ra mặt.
Không dừng lại ở đó, Bằng còn hẹn gặp Phó Chủ tịch xã Xuân để gây sức ép với cả ông Chủ tịch xã Thứ, buộc họ phải nhượng lại trại lợn và mỏ đá.
Tập 34 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 26/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV1 và kênh VTV3.
Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đáXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ thêm phần lo lắng khi nhà báo đã đặt nghi vấn ông mới thực sự đứng sau mỏ đá.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.
'Mưa đỏ' dừng chiếu tại các rạp từ ngày nào?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Mưa đỏ" sẽ công chiếu tới hết ngày 28/9 tại các rạp sau đó được chiếu trên các nền tảng khác sau khi đã hoàn thành mốc doanh thu 700 tỷ đồng.
'Lội' ngược dòng nhờ 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng 'lột xác' trong phim kinh dịXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hứa Vĩ văn chia sẻ "Mưa đỏ" chính là cú lội ngược dòng của anh, còn phim mới là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm xúc gây cấn, hồi hộp đến nghẹt thở.
Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.
Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi Mỹ Anh phải van xin, lạy lục người khác chỉ vì công ty nhưng Đăng vẫn buông lời trách móc vợ.
Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần ra mắt không thành, Kim Ngân đã gặp được soái ca lịch lãm, tinh tế...
Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.
VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.