'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Thứ năm, 19:12 25/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Denis Đặng vào vai 'tổng tài' trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, dù mới chỉ xuất hiện hai tập phim song đã gây nhiều tranh cãi.

Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang được phát sóng khung "giờ vàng" trên kênh VTV3. Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chỉ đạo, với sự góp mặt của dàn diễn viên truyền hình có tên tuổi như: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng với sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.

Phim đã phát sóng được 21 tập, nhận về nhiều phản hồi từ khán giả trên một số diễn đàn phim ảnh. Mới nhất là Denis Đặng, trong phim anh vào vai Mạnh Trường, một doanh nhân quyến rũ, thành đạt và là người trong mộng của Kim Ngân (diễn viên Việt Hoa). Mạnh Trường xuất hiện từ tập 20, là chủ chiếc du thuyền sang trọng. Trong chuyến trải nghiệm trên du thuyền, Kim Ngân đã gặp gỡ và ấn tượng ngay từ những phút giây đầu tiên.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 3.

Denis Đặng vào vai một doanh nhân lịch lãm, thành đạt trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Vai diễn của Denis Đặng tưởng chừng như "cứu phim" nhưng lại hứng nhiều tranh cãi của khán giả. Có nhiều ý kiến khen Denis Đặng lần đầu đóng phim có nhiều cố gắng, diễn xuất không gượng ép... Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc tạo hình nhân vật Mạnh Trường trong vai "tổng tài" đẹp trai, lãng tử, giàu có lại chưa thực sự phù hợp với Denis Đặng.

So với bạn diễn, Mạnh Trường có phần trẻ hơn, không giống ông chủ chiếc du thuyền sang trọng. Khi cặp đôi tìm hiểu và yêu nhau, khán giả có sự so sánh về ngoại hình khi Denis Đặng có phần trẻ hơn so với Việt Hoa. Bên cạnh đó, diễn xuất của Denis Đặng cũng được cho là thiếu tự nhiên, giọng nói chậm... Vai diễn anh chàng hotboy phù hợp hơn là "tổng tài" chủ tàu sang trọng.

Nam diễn viên 'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió qua khoảng trời xanh' là ai? - Ảnh 2.

Denis Đặng được cho là có tạo hình nhân vật trẻ hơn so với bạn diễn Việt Hoa.

Theo kịch bản phim, nhân vật Mạnh Trường có vẻ ngoài nam tính đầy mê hoặc, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhưng lại theo chủ nghĩa tự do, nói không với ràng buộc. Anh dễ dàng chinh phục các cô gái nhưng lại bị Kim Ngân, với sự kiêu hãnh và bản lĩnh của cô, làm cho hứng thú và day dứt khó quên.

Mới chỉ qua 2 tập phim, Denis Đặng đã cho thấy anh gặp nhiều khó khăn với việc lấn sân truyền hình. Gương mặt non trẻ, thiếu khí chất cùng cách thoại đều đều khiến nhân vật Trường trở nên nhạt nhòa. Thậm chí, không ít người thừa nhận họ bị "tụt mood" ngay khi nhân vật vừa bước ra màn ảnh, chưa kịp cất lời thoại.

Nam diễn viên 'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió qua khoảng trời xanh' là ai? - Ảnh 3.

Vai diễn của Denis Đặng bị khán giả nhận xét là chưa xứng với "Tổng tài".

Chia sẻ về lần đầu đóng phim truyền hình, Denis Đặng nói rằng đây là vai diễn đầu tiên và đầy thử thách nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được đóng cặp cùng diễn viên chuyên nghiệp như Việt Hoa. Đặc biệt, trên phim trường, nữ diễn viên luôn chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn. 

Trước những bình luận về vai diễn Mạnh Trường trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Denis Đặng tâm sự trong một bình luận trên trang cá nhân: "Mấy hôm nay Denis đọc rất nhiều góp ý của quý vị khán giả, các bạn fan, mình rất trân trọng từng phản hồi vì mình sợ nhất là thậm chí khán giả còn không thèm chê. Mọi lời góp ý, Denis sẽ trân trọng trong lòng và dùng làm hành trang để trau dồi kinh nghiệm, tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn".

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn- Ảnh 1.

Denis Đặng từng xuất hiện trong nhiều MV triệu view của các ca sĩ nổi tiếng.

Denis Đặng (tên thật Đặng Đức Hiếu, sinh năm 1993) được biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo của loạt MV triệu view của hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng. Ở mỗi dự án, Denis Đặng đều tham gia “góp vui” một vai diễn. Đáng chú ý nhất là ở MV “No Boyfriend” của Hoàng Yến Chibi, “Còn yêu đâu ai rời đi” của Đức Phúc, “Màu nước mắt” của Nguyễn Trần Trung Quân là những sản phẩm Denis vừa là giám đốc sáng tạo kiêm luôn vai nam chính.

Dù vậy Denis Đặng vẫn tự nhận mình là "tấm chiếu mới" với diễn xuất phim truyền hình. Anh tiết lộ, chính Việt Hoa là người ở thế chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn là một doanh nhân quyến rũ nhưng cứng rắn và lạnh lùng trong nội tâm. Trên phim trường, Việt Hoa luôn chủ động hỗ trợ anh hoàn thiện diễn xuất.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiSau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.

"Mưa đỏ" dừng chiếu tại các rạp từ ngày nào?'Mưa đỏ' dừng chiếu tại các rạp từ ngày nào?

GĐXH - "Mưa đỏ" sẽ công chiếu tới hết ngày 28/9 tại các rạp sau đó được chiếu trên các nền tảng khác sau khi đã hoàn thành mốc doanh thu 700 tỷ đồng.




Thanh Hằng (th)
