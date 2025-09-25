Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, Hồ Quỳnh Hương tiết lộ, ban đầu gia đình cô cũng không ủng hộ việc ăn chay. Tuy nhiên, sau đó thấy cô thay đổi theo hướng tích cực như: Tính nóng bớt đi, biết quan tâm chăm sóc người khác, người khỏe hơn... gia đình đã ủng hộ. Đặc biệt, khi bố mẹ thấy con gái làm món ăn chay ngon nên cũng chuyển ăn chay.