Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Thứ năm, 19:00 25/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Quảng Ninh, được biết đến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010)...

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 2.

Năm 2011, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tuyên bố giải nghệ, chuyển hướng kinh doanh. Năm 2017, cô gặp lại khán giả trong game show "Be a Star - Bạn là ngôi sao" và năm 2022 tổ chức đêm nhạc tên "Quỳnh" ở TP.HCM. Trong hơn một thập kỷ ấy, ca sĩ sống kín tiếng, ít chia sẻ thông tin đời tư lên mạng xã hội.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 3.

Ngày 15/5 vừa qua, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương kết hôn ở tuổi 45 với doanh nhân Công Thành, hôn lễ được tổ chức tại Quảng Ninh. Nữ ca sĩ chính thức chia sẻ hình ảnh con trai (bé Táo) lên trang cá nhân. Hồ Quỳnh Hương tiết lộ hai vợ chồng có nhiều điểm chung như cùng yêu thích ăn chay, gần gũi với thiên nhiên và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 4.

Hồ Quỳnh Hương từ lâu được nhiều người biết đến việc ăn chay trường. Nữ ca sĩ quyết định ăn thuần chay gần 20 năm nay. Lựa chọn việc ăn chay để giữ dáng không chỉ giúp Hồ Quỳnh Hương có được làn da khoẻ mạnh, vóc dáng thanh mảnh mà còn giúp nữ ca sĩ thấy an lành và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 5.

Với nữ ca sĩ, vấn đề không chỉ là chuyện ăn chay mà quan trọng là tìm điều gì đó tốt nhất cho mình trong cuộc sống, giúp cô tĩnh tâm hơn giữa showbiz Việt vốn luôn động và lắm thị phi.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 6.

Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, Hồ Quỳnh Hương tiết lộ, ban đầu gia đình cô cũng không ủng hộ việc ăn chay. Tuy nhiên, sau đó thấy cô thay đổi theo hướng tích cực như: Tính nóng bớt đi, biết quan tâm chăm sóc người khác, người khỏe hơn... gia đình đã ủng hộ. Đặc biệt, khi bố mẹ thấy con gái làm món ăn chay ngon nên cũng chuyển ăn chay.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 7.

"80% những người làm việc với tôi đều ăn chay. Mọi người thấy năng lượng của tôi lúc nào cũng dư thừa, sự chịu đựng dẻo dai, bền bỉ" - Hồ Quỳnh Hương nói về lợi ích của việc ăn chay đối với cô.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng cho biết, xu hướng ăn chay hiện nay khá phổ biến. Những ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng bắt đầu thích ăn chay.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay gần 20 năm và hành trình tìm kiếm sự bình yên - Ảnh 9.Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'

GĐXH - Phan Mạnh Quỳnh sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám, cảm hứng sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn đến từ sự đồng cảm với cộng đồng, mang lại giá trị cho cuộc sống.

Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháuGia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu

GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.


Thanh Hằng (th)
