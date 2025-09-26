Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đá
GĐXH - Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ thêm phần lo lắng khi nhà báo đã đặt nghi vấn ông mới thực sự đứng sau mỏ đá.
Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Thiếu tá Huy tìm đến nơi ở của Chí bên ven sông để hỏi thăm cuộc sống của người vừa mãn hạn tù. Anh quan tâm xem Chí có thiếu thốn gì, có cần hỗ trợ gì không. Chí đáp rằng mình vẫn tạm đủ sống qua ngày.
Thiếu tá Huy dò hỏi: "Lâu nay, cậu có tin gì về Hồng Phát không? Tôi biết cậu vẫn đi tìm anh ta. Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy?". Chí lặng im, không trả lời.
Trong khi đó, ông Chủ tịch xã Thứ vừa về đến nhà đã vội quay xe đi, khiến bà Nga hốt hoảng. Ông kể rằng lãnh đạo giao nhiệm vụ phải làm rõ vụ Hồng Phát nên ông quyết tâm "khui" cho bằng được để giúp dân.
Bà Nga lo lắng: "Ông đừng có dây vào chúng nó. Hồng Phát tồn tại được ngần ấy năm chắc chắn có kẻ chống lưng. Ông mà để chúng nó lôi vào, ông mất chức, mất ghế, mất hết". Nhưng ông Thứ quả quyết: "Mất tôi cũng làm. Dân chịu ấm ức quá lâu rồi, làng xóm xác xơ hết cả. Tôi có thể mất nhiều thứ, nhưng đã đến lúc phải chọn".
Ở diễn biến khác, ông Vui đến thăm Chí, ái ngại cho cháu sống một mình ở vùng sông nước mưa gió thất thường. Ông khuyên Chí nên về nhà nhưng Chí không muốn làm mợ khó xử. Tiện dịp, ông Vui gợi lại chuyện cũ: "Chuyện cháu với thằng Phát, có đúng như người ta đồn không?".
Chí thẳng thắn: "Chỉ là đồn đại thôi cậu ạ. Cháu đánh đổi 6 năm tù để lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Biết đâu nhờ số tiền ấy mẹ cháu đã được chữa khỏi…". Ông Vui khuyên cháu bỏ qua quá khứ, sống tử tế hơn và nhắc rằng mẹ nuôi Chí chưa từng trách hay đòi hỏi gì, luôn yêu thương và bao bọc anh như con ruột. Nghe vậy, Chí lặng im, lòng nặng trĩu.
Trong cuộc họp ở trụ sở xã, Phó Chủ tịch xã Xuân lo lắng khi chủ trương sáp nhập xã được triển khai: "Năm xã nhập một, mười đồng chí phó chủ tịch rồi đi đâu về đâu? Như anh Thứ còn có đường lùi, chứ tôi không biết đi đâu". Bí thư Tuyết quán triệt không bàn nhiều để tránh gây hoang mang.
Sau cuộc họp, ông Thứ hẹn Bằng đi ăn trưa để dò hỏi về vai trò của Xuân trong trại lợn. Bằng hiểu ý nhưng khéo léo né tránh, cho rằng chuyện này cần cơ quan điều tra làm rõ chứ không nên nghe dư luận. Anh còn nhắc đến vụ mỏ đá, tiết lộ có người đồn đoán đó là "sân sau" của ông Thứ và mở ghi âm lời tay nhà báo cho ông nghe. Ông Thứ hốt hoảng trước thông tin này. Bằng nhân tiện gợi ý: "Nếu mỏ đá áp lực quá, anh nên nhượng lại".
Trong một diễn biến khác, Phó chủ tịch xã Xuân yêu cầu bên thi công ký hồ sơ xây dựng các công trình trên địa bàn xã thì nhận tin bức tường trường học bị đổ sập. Sự cố này khiến ông Xuân vô cùng lo lắng, vì Xuân là người chịu trách nhiệm.
Tập 34 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 26/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
