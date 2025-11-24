Đời thực kín tiếng của nữ NSƯT dòng nhạc đỏ vừa được phong hàm Phó giáo sư
GĐXH - NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia vừa được phong hàm Phó giáo sư vào ngày 19/11. Ngoài sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn có cuộc sống riêng yên bình.
NSƯT Tân Nhàn trước khi được phong hàm Phó giáo sư có tài năng, thành tích ra sao?
NSƯT Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11. Đây là một tin vui khi bước sang tuổi 43 của nữ nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc đỏ.
Trước đó, cuối năm 2023, nữ nghệ sĩ cũng đón nhận danh hiệu NSƯT. Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được đón nhận, Tân Nhàn không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong chương trình "Con đường âm nhạc" diễn ra vào tháng 4/2023, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân mới thực sự là khát vọng mà cô muốn đạt được.
Tại chương trình này, Tân Nhàn chia sẻ: "Làm Nhà giáo Nhân dân với Tân Nhàn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật.
Tôi đặc biệt muốn được truyền đến cho sinh viên cả tình yêu âm nhạc truyền thống luôn cháy như ngọn lửa trong trái tim tôi nữa. Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay dù có bay cao, bay xa đến đâu thì cũng phải nhớ đến cội nguồn, gốc gác của mình, đó chính là âm nhạc, là văn hóa truyền thống của dân tộc.
Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình".
Trước khi đạt danh hiệu NSƯT, phong hàm Phó giáo sư, Tân Nhàn có quá trình cống hiến hết mình với công việc. Từ một cô gái vùng quê Hà Nam (cũ), cô lên Hà Nội theo học học thanh nhạc. Tại đây, cô theo học NSƯT Lan Anh 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhờ những chỉ dạy tận tình từ thầy cô trong khoa, Tân Nhàn đã phát triển, trưởng thành và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
Cô bắt đầu thành công với cuộc thi "Sao Mai 2005", trong cuộc thi này nữ ca sĩ quê Hà Nam (cũ) giành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện thành công bài hát "Trăng khuyết". Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn làm giảng viên, đạt được học vị Tiến sĩ năm 2019. Hiện tại, sau quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng NSƯT Tân Nhàn đang giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Ngoài việc ca hát, trong vai trò là giảng viên, NSƯT Tân Nhàn cũng đã góp sức đào tạo những học trò xuất sắc của dòng nhạc Dân gian như: Lại Thị Hương Ly (Giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (Giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (Giải nhất Sao Mai 2022)...
NSƯT Tân Nhàn kín tiếng đời tư
NSƯT Tân Nhàn là người của công chúng nhưng cuộc sống riêng tư của cô lại rất kín tiếng. Khán giả chỉ biết ở hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng là PGS.TS, viện trưởng của một viện về khoa học công nghệ.
NSƯT Tân Nhàn luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình.
Theo Tân Nhàn, với một nghệ sĩ điều quan trọng nhất là mang sản phẩm nghệ thuật đến khán giả. Vì thế, cô luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân. Trên trang cá nhân, NSƯT Tân Nhàn cũng không chia sẻ quá nhiều về hình ảnh gia đình, con cái.
NSƯT Tân Nhàn luyện thanh cho học trò tại lớp.
'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 12 phút trước
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Đan Trường phản hồi tranh cãi kêu gọi từ thiện: 'Có lần tiền thu không đủ, tôi phải bù vào'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Đan Trường sau những tranh cãi kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân đã lên tiếng và kể nhiều lần kêu gọi từ thiện không đủ theo kế hoạch, anh đã phải bỏ tiền bù thêm.
Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim NgânXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 47, Dũng đưa ra một loạt lý do để thuyết phục Kim Ngân nhanh chóng đồng ý tình cảm, còn Mỹ Anh bày tỏ mong muốn Đăng ngừng nỗ lực hàn gắn.
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy trong vai Đồng Văn Tiền đã bất ngờ quay trở lại ở chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, lời thoại đầy dí dỏm.
Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi U80 đã phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh. Cuộc sống hiện tại của ông là shipper với những khó khăn chồng chất.
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc SởXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim NgânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mớiCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.