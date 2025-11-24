Đời thực kín tiếng của nữ NSƯT dòng nhạc đỏ vừa được phong hàm Phó giáo sư

NSƯT Tân Nhàn và dàn nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia tỏa sáng trong "Cảm xúc tháng 10" NSƯT Tân Nhàn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như:NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, Lan Anh... và các ca sĩ trẻ đã có những tiết mục bùng cháy, thăng hoa hết mình trong đêm nhạc "Cảm xúc tháng 10".

NSƯT Tân Nhàn trước khi được phong hàm Phó giáo sư có tài năng, thành tích ra sao?

NSƯT Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11. Đây là một tin vui khi bước sang tuổi 43 của nữ nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc đỏ.

Ngày 19/11, NSƯT Tân Nhàn được phong hàm Phó giáo sư.

Trước đó, cuối năm 2023, nữ nghệ sĩ cũng đón nhận danh hiệu NSƯT. Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được đón nhận, Tân Nhàn không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong chương trình "Con đường âm nhạc" diễn ra vào tháng 4/2023, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân mới thực sự là khát vọng mà cô muốn đạt được.

Tại chương trình này, Tân Nhàn chia sẻ: "Làm Nhà giáo Nhân dân với Tân Nhàn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật.

Tôi đặc biệt muốn được truyền đến cho sinh viên cả tình yêu âm nhạc truyền thống luôn cháy như ngọn lửa trong trái tim tôi nữa. Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay dù có bay cao, bay xa đến đâu thì cũng phải nhớ đến cội nguồn, gốc gác của mình, đó chính là âm nhạc, là văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình".

Trước khi đạt danh hiệu NSƯT, phong hàm Phó giáo sư, Tân Nhàn có quá trình cống hiến hết mình với công việc. Từ một cô gái vùng quê Hà Nam (cũ), cô lên Hà Nội theo học học thanh nhạc. Tại đây, cô theo học NSƯT Lan Anh 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhờ những chỉ dạy tận tình từ thầy cô trong khoa, Tân Nhàn đã phát triển, trưởng thành và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Cô bắt đầu thành công với cuộc thi "Sao Mai 2005", trong cuộc thi này nữ ca sĩ quê Hà Nam (cũ) giành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện thành công bài hát "Trăng khuyết". Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn làm giảng viên, đạt được học vị Tiến sĩ năm 2019. Hiện tại, sau quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng NSƯT Tân Nhàn đang giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tân Nhàn hiện là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia.

Ngoài việc ca hát, trong vai trò là giảng viên, NSƯT Tân Nhàn cũng đã góp sức đào tạo những học trò xuất sắc của dòng nhạc Dân gian như: Lại Thị Hương Ly (Giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (Giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (Giải nhất Sao Mai 2022)...

NSƯT Tân Nhàn kín tiếng đời tư

NSƯT Tân Nhàn là người của công chúng nhưng cuộc sống riêng tư của cô lại rất kín tiếng. Khán giả chỉ biết ở hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng là PGS.TS, viện trưởng của một viện về khoa học công nghệ.

NSƯT Tân Nhàn luôn kín tiếng trong cuộc sống để giữ sự bình yên cho gia đình.

NSƯT Tân Nhàn luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình.

NSƯT Tân Nhàn chỉ muốn mang lời ca, tiếng hát cùng những cống hiến cho nghề để phụng sự cho đời.

Theo Tân Nhàn, với một nghệ sĩ điều quan trọng nhất là mang sản phẩm nghệ thuật đến khán giả. Vì thế, cô luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân. Trên trang cá nhân, NSƯT Tân Nhàn cũng không chia sẻ quá nhiều về hình ảnh gia đình, con cái.

NSƯT Tân Nhàn luyện thanh cho học trò tại lớp.