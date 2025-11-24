Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ

Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2 GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.

Nghệ sĩ Mai Trần đối mặt với bạo bệnh, giã từ nghệ thuật

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như: Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang),... Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như: Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười… Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nghề, năm 2019 Mai Trần đột quỵ. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn "thập tử nhất sinh". Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Ông buộc lòng nói lời từ giã nghệ thuật dù đam mê, lửa nghề vẫn cháy bỏng. Hai tác phẩm điện ảnh cuối cùng Mai Trần tham gia là phim "Bố già" (2021) của đạo diễn Trấn Thành và "Đất rừng phương Nam" (2023) của Nguyễn Quang Dũng.

Nghệ sĩ Mai Trần thuở còn hoạt động nghệ thuật.

Về đời tư, nghệ sĩ Mai Trần từng có cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ Hải Yến. Do tính cách không hòa hợp, cả 2 sớm ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài định cư.

Năm 1999, Mai Trần kết hôn với chị Quỳnh Vân - người vợ hiện tại nhỏ hơn ông 20 tuổi. Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn, tổ ấm nhỏ không vì thế thiếu vắng tiếng cười. Hơn 20 năm, cả 2 đồng hành, nương tựa, chia sẻ buồn vui, thăng trầm của đời người.

"Phần số tôi xem như đã xong, chỉ mong vợ đủ sức khỏe để còn làm ăn và lo các con. Ơn nghĩa vợ chồng nên dù vui buồn sướng khổ vẫn phải ráng đi đến hết cuộc đời", ông kể.

Vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 người con, 1 trai 1 gái. Cậu con trai lớn năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học ngành Đạo diễn Điện ảnh, hiện đang học Thạc sĩ. Cô con gái hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Kinh tế.

Do hoàn cảnh không mấy dư dả, Mai Trần nhiều năm qua luôn cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với các con. Nghệ sĩ luôn nhắn nhủ con cố gắng học thành tài, sớm có việc làm ổn định để chăm lo bản thân và gia đình nhỏ sau này.

Hiện vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trước đây, họ ở tạm trên đất của người chị. Sau này, được cha mẹ vợ cho tiền, cộng thêm vay mượn thêm, họ tìm mua được căn nhà cấp 4 làm nơi an cư.

Nghệ sĩ Mai Trần và bà xã - chị Quỳnh Vân. Dù cơ cực, cả 2 chưa từng cãi vã nặng lời, là điểm tựa cho nhau trong cuộc sống.

Tuổi xế chiều làm shipper phụ vợ, từng đi 30km mà vẫn bị "bom hàng"

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung đã có dịp đến thăm nhà nghệ sĩ Mai Trần. Theo Phương Dung chia sẻ, đàn anh từng tâm sự về cuộc sống hiện tại khó khăn nên không ngại khó ngại khổ, có việc là làm, miễn là không phải nghề xấu.

"Tôi thương anh ấy quá nên có lần gọi anh ấy để mua ủng hộ 50 tàu hũ lên đoàn phim. Anh ấy ship tới đoàn phim thì mọi người đều thương anh ấy. Sau đó về anh ấy có bảo tôi là nhớ nghề lắm. Hôm nay, tôi và chị Phi Phụng lên tận nhà anh Mai Trần xem cuộc sống của vợ chồng anh ấy thế nào".

Tới nơi, Phương Dung và Phi Phụng vô cùng xót xa khi thấy nghệ sĩ Mai Trần đang phải vất vả đóng hàng lên xe để đi ship dù tuổi cao sức yếu và đã lẫn. Vợ chồng nam nghệ sĩ sống trong căn nhà nhỏ, cũ và chật hẹp, không có đồ đạc nhiều, chỉ bộn bề hàng hóa.

Vợ nghệ sĩ Mai Trần cũng bộc bạch cùng nhóm đồng nghiệp của chồng: "Đầu tiên anh ấy nói với tôi là cứ bị chóng mặt. Tôi nghĩ là thiếu máu não thôi, ai ngờ hôm đó anh ấy bị ngất. Lên bệnh viện Thủ Đức chụp chiếu xong họ bắt tôi phải chuyển lên bệnh viện lớn. Tôi lại cho anh ấy lên bệnh viện Gia Định.

Tại đó, họ phát hiện ra anh ấy bị hẹp hai động mạch và hẹp 3 van tim. Bác sĩ phải mổ từ chân để đặt thiết bị hỗ trợ. Anh ấy mổ từ năm 2019, vẫn duy trì suốt 6 năm qua nhưng thời gian gần đây lại chóng mặt trở lại, tôi đang lo lắm".

Phi Phụng, Phương Dung và vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần.

Nghệ sĩ Mai Trần từng làm shipper 30km vẫn bị bom hàng.

Nghệ sĩ Phương Dung bất ngờ: "Hiện tại, anh ấy phải ở nhà đi làm shipper giao hàng cho vợ, đỡ tốn tiền thuê shipper. Mà tình trạng anh ấy như vậy đi làm shipper, lỡ té giữa đường thì chết". Vợ nghệ sĩ Mai Trần thanh minh: "Bây giờ cuộc sống chỉ có hai vợ chồng tôi, anh ấy không làm thì tôi cũng không có tiền thuê người ngoài".

Phương Dung cho biết thêm, nhà nghệ sĩ Mai Trần ở tận Đồng Nai mà phải đi ship hàng tới tận Hóc Môn là 30km, ship có 3 con gà ủ muối thôi mà bị người ta bom hàng. "Anh ấy tủi thân lắm, vòng về nhà thì trời mưa, nước mưa và nước mắt nhòe vào nhau", Phương Dung chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Mai Trần cũng bộc bạch chỉ cố gắng sống trọn vẹn từng ngày còn lại, không mong cầu xa xôi. "Nhiều người khuyên tôi ráng trở lại làm nghề nhưng tôi biết sức mình tới đâu. Giờ tôi không suy nghĩ gì nhiều, bởi nếu nghĩ nữa là thành nghĩ xấu, tiêu cực, như vậy càng khổ vợ con. Tôi cố gắng tồn tại ngày nào hay ngày nấy, tới ngày tới giờ ông Trời gọi thì đi thôi", Mai Trần nhắn nhủ.

Nhóm Ngũ long du ký đến thăm nhà nghệ sĩ Mai Trần



