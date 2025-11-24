Mới nhất
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

Thứ hai, 13:09 24/11/2025
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".

NSND Hồng Vân: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình"NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Ngay từ những hé lộ đầu tiên, "Cưới vợ cho cha" đã khiến khán giả vô cùng hào hứng và mong đợi. Bộ phim không chỉ khai thác từng ngóc ngách quen thuộc trong đời sống miền sông nước, mà còn quy tụ dàn diễn viên thực lực với hành trình hóa thân đầy cảm xúc.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân làm "bà mối" trong phim "Cưới vợ cho cha".

NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha", vai diễn Hai Hành của nữ nghệ sĩ mang màu sắc vui tươi, duyên dáng như chính tính cách thật. Bày tỏ cảm xúc về nghề mai mối của nhân vật, Hồng Vân chia sẻ: "Bà Hai cứ đi làm mai làm mối cho hết vùng quê hiền hoà này rồi chính bà tới tuổi này không còn miếng duyên nào nữa, U60 mà không có gia đình".

Tiếp theo là nhân vật ông Sáu Sếu do Hữu Châu thủ vai và nhiệm vụ của nam nghệ sĩ chính là trở thành một người cha đơn thân ở miền Tây Nam Bộ, nuôi con trai ăn học, làm việc trên Sài Gòn. Dẫu vậy, ông luôn mong muốn con trai sẽ lập gia đình và cùng về quê sinh sống. Sự kết nối giữa ông Sáu Sếu và các nhân vật còn lại trong bộ phim đã tạo nên một câu chuyện dễ gần đến lạ kỳ với những người con xa quê.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim - Ảnh 3.

NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai ông Sáu là linh hồn của phim.

Là đại diện cho những thanh niên xa quê lên thành phố lập nghiệp, Út Tửng hay Trương Minh Thảo hiểu rằng bản thân được cha đặt nhiều kỳ vọng. Chính vì điều đó, Út Tửng phải đứng giữa chữ hiểu và chữ tình, luôn luôn đấu tranh để có thể chọn 1 phía và ngã về.

Trở lại màn ảnh rộng sau thời gian 2 năm, diễn viên Thuý Diễm dường như không gặp quá nhiều khó khăn trong hành trình hoá thân vào nhân vật trong một bộ phim về tình cảm gia đình, đôi lứa. "Nhân vật của Diễm là cô gái có một mối tình sâu sắc và cũng đã từng trải qua những nỗi đau sau đổ vỡ 1 lần. Diễm nghĩ rằng đây sẽ là một vai gần gũi, thú vị", Thuý Diễm chia sẻ. Còn "tình địch" của Thuý Diễm - Syni Trang sẽ là một cô gái miền Tây hiền lành, chất phác và nghĩ cho người khác còn nhiều hơn bản thân.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim - Ảnh 4.

Thúy Diễm 2 năm trở lại đây cô mới đóng phim điện ảnh.

Trong "Cưới vợ cho cha"", diễn viên Đình Khang "mạnh miệng" cho hay nhân vật của anh không hề tưng tửng mà thậm chí có thể là người tỉnh táo nhất cả làng, chỉ là thế giới không cùng năng lượng để nói chuyện với Khang Khùng.

Tiếp nối tinh thần đó, đôi vợ chồng Trần Kim Hải và Leona Khánh Tiên cũng hé lộ về hình ảnh một gia đình nhỏ đầy tiếng cười và những tình huống oái ăm nơi miền quê Trà Vinh. Những chia sẻ này hứa hẹn sẽ mở ra những nét chấm phá duyên dáng, là những câu chuyện trong nhà ngoài xóm gần gũi, bổ sung thêm màu sắc cho các mẩu chuyện làng quê xoay quanh gia đình ông Sáu Sếu.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim - Ảnh 5.

Đình Khang trong vai Khang "khùng" cũng tạo điểm nhấn cho phim.

Đứng ở vai trò đại diện của bộ phim, nhà sản xuất Xuân Lan không giấu được xúc động khi chia sẻ về những thông điệp cốt lõi của bộ phim cũng như các phân đoạn mà cô đặc biệt tâm đắc khi gửi đến cho khán giả. "Tôi rất thích những cảnh mình đang cười rồi lại chuyển sang khóc ngay sau đó, cũng có những cảnh mình đang rơi nước mắt rồi lại bật cười. Tôi nghĩ điều đó sẽ chạm đến khán giả, không phải bằng tình tiết bi thương mà là những cảm xúc thật. Những tâm lý ngược sẽ giúp trái tim khán giả rung động và đồng cảm với chính các nhân vật", nhà sản xuất Xuân Lan chia sẻ.

Chính điều đó, cộng thêm vô vàn tình huống oái ăm, đám cưới drama chuẩn miền Tây đã mở ra cho "Cưới vợ cho cha" những thông điệp gần gũi, xúc động mà không triết lý hay giáo điều. Với "Cưới vợ cho cha", khán giả sẽ thưởng thức những tình huống hài hước, duyên dáng, lẫn đắm chìm trong những khoảnh khắc cảm xúc chân thật về tình thân, tình bạn và tình yêu Tây Nam Bộ. Từ những câu chuyện đời thường ở miền quê sông nước đến những mẩu chuyện éo le, hài hước của các nhân vật, bộ phim như một bức tranh sống động về cuộc sống của chính nơi đây.

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" hiện đang được chiếu ở các cụm rạp trên toàn quốc.

Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng VânThúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng Vân

GĐXH - Từ hướng dẫn viên du lịch gây sốt trên mạng đến diễn viên trên màn ảnh rộng, Thuý Liễu mang đến cho phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" những khoảnh khắc hài hước và nhẹ nhàng với vai diễn cùng tên đầy ấn tượng. Trong phim này, anh đóng cùng 2 nghệ sĩ sân khấu gạo cội NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.

