TP HCM: Giả danh cán bộ Hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 'nữ quái' bị bắt

3 giờ trước

GĐXH - Do được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nên khi nhận được điện thoại của người tự xưng là công an, yêu cầu nộp một khoản tiền nhỏ để cập nhập các dữ liệu liên quan đến biển số xe ô tô, ông S nghi ngờ và gọi điện báo công an địa phương. Nhờ sự tư vấn của cán bộ Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai), ông S may mắn không bị mất tiền.