Đồng Nai: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 4 năm lẩn trốn

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Thị Thuý Hằng (42 tuổi) là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 11/7/2020, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã mua của một người tên Nhóc một gói ma túy với giá 1.500.000 đồng, sau đó Hằng mang về chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời và sử dụng cho bản thân.

Khoảng 11h30 ngày 12/7/2020, Hằng đã bán cho người tên Biện một gói ma túy với giá 200.000 đồng. Đến 15h30, cùng ngày, Hằng tiếp tục mua của Nhóc một gói ma túy với giá 1.500.000 đồng, đem về nhà trọ cất giấu. Đến 17h ngày 12/7/2020, Biện tiếp tục mua của Hằng một gói ma túy với giá 200.000 đồng.

Đến khoảng 20h30, ngày 12/7/2020, Công an phường Phước Tân kiểm tra nhà trọ của Hằng, bắt quả tang Hằng đang cất giấu 7 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng, Hằng khai nhận là ma túy dạng đá, tàng trữ để bán cho các người nghiện và sử dụng. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Ngày 16/12/2020, Hằng bị TAND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trong thời gian được tại ngoại, Hằng đã bỏ trốn . Ngày 3/6/2021, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định truy nã đối với Hằng và tổ chức xác minh, truy bắt.

Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã số 16/QĐTN-CQTHAHS-PC10 ngày 3/6/2021 truy nã đối tượng này và tiến hành truy tìm để bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thuý Hằng. Ảnh CA Đồng Nai.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Phòng PC10 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Đông Nai xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, các thành viên Ban chuyên án, chủ công là Tổ công tác truy nã Phòng PC10 Công an tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, do đối tượng thường xuyên di chuyển các địa bàn khác nhau.

Áp dụng các biên pháp nghiệp vụ, sáng ngày 26/6/2025 sau khi xác định đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn TPHCM, Tổ công tác Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân xung quanh cũng như đối tượng.

Sau khi lập biên bản bắt người đang bị truy nã, Tổ công tác đã di lý đối tượng về bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.