Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin
GĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 16/12/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vàng A Lâu (SN 2000, trú tại bản Nậm Vì, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, ngày 21/7/2025, Vàng A Lâu đã thỏa thuận với đối tượng Vàng A Tủa (trú cùng bản) về việc vận chuyển 02 bánh heroin giao cho một đối tượng tại khu vực Thủy điện Pắc Ma, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với tiền công 5.000.000 đồng.
Khoảng 13h cùng ngày, khi bị cáo điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1-904.17, chở theo một người đàn ông lạ mặt di chuyển trên quốc lộ 4H, đến Km 229+100, thuộc bản Tó Khò, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu thì bị Tổ công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng xã Mù Cả và Công an xã Mù Cả yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bị cáo cất giấu 01 túi màu xanh, treo ở móc phía trước bên trái xe mô tô, bên trong chứa 02 bánh heroin. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, thu giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện liên quan.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Vàng A Lâu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện vì động cơ vụ lợi.
Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vàng A Lâu 20 năm tù giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Phiên tòa được tổ chức nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy loại tội phạm được ví là “gieo rắc cái chết trắng” cho cộng đồng và xã hội.
