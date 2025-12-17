Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết

Thứ tư, 19:18 17/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Ngảy 17/12, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng CSGT phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi thành đoàn, không gắn biển số, cố tình che giấu danh tính nhằm tránh bị phát hiện, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định nhóm đối tượng thường trú trên địa bàn xã Hạ Lạng, từ đó phối hợp Công an xã Hạ Lạng tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Kết quả, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp là học sinh, tạm giữ 13 xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.

Nhóm học sinh Cao Bằng vi phạm giao thông nghiêm trọng và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.
Nhóm học sinh Cao Bằng vi phạm giao thông nghiêm trọng và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại cơ quan công an.

Trong đó, có 06 trường hợp người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô vi phạm; 07 trường hợp người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã lập 09 biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền xử phạt là 90.250.000 đồng.

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời kêu gọi Nhân dân tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bé gái 5 tuổi nghi bị người lạ lột bông tai trước cửa nhà

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

Cùng chuyên mục

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 54 phút trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Xã hội - 56 phút trước

Nhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Xã hội - 58 phút trước

Nhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi uống rượu, Vi Văn Sơn dùng dao sát hại bạn mình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng ba đứa con nhỏ. Phiên tòa khép lại với bản án 17 năm tù, nhưng những hệ lụy phía sau vụ án thì vẫn còn đó.

Chém 3 người thương vong, hai anh em ruột ở Gia Lai ra đầu thú

Chém 3 người thương vong, hai anh em ruột ở Gia Lai ra đầu thú

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Gia Lai đã vận động 2 đối tượng chém người thương vong đến cơ quan công an đầu thú.

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê Lâm Đồng) bị lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ để điều tra các hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Xem nhiều

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Pháp luật

GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Pháp luật
Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Pháp luật
17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top