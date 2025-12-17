Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Ngảy 17/12, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng CSGT phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi thành đoàn, không gắn biển số, cố tình che giấu danh tính nhằm tránh bị phát hiện, xử lý.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT xác định nhóm đối tượng thường trú trên địa bàn xã Hạ Lạng, từ đó phối hợp Công an xã Hạ Lạng tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
Kết quả, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp là học sinh, tạm giữ 13 xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.
Các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại cơ quan công an.
Trong đó, có 06 trường hợp người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô vi phạm; 07 trường hợp người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên vi phạm.
Cùng với đó, lực lượng chức năng đã lập 09 biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền xử phạt là 90.250.000 đồng.
Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời kêu gọi Nhân dân tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
