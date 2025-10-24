Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét. Còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn trên diện rộng.
Từ hôm qua, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to lượng từ hơn 100-200mm bởi hoàn lưu cơn bão số 12 cộng hưởng với không khí lạnh và nhiễu động đới gió Đông trên cao cùng với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.
Tổ hợp hình thế này tiếp tục gây mưa ở Hà Tĩnh trở vào Quảng Ngãi. Lượng mưa từ nay đến ngày 25/10 từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Vùng mưa to nhất tập trung tại khu vực ven biển.
Thời tiết khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa dông rải rác. Có nơi mưa rất to, lượng mưa trên 100mm. Cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.
Tại khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh mạnh đầu mùa chi phối khiến nền nhiệt toàn miền giảm thấp, mức nhiệt thấp nhất từ 15-20 độ. Thời tiết có mưa nhỏ nên cảm giác rét rõ rệt.
Nhận định về thời điểm không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chịu ảnh hưởng của pha La Nina yếu – trung bình, cùng hoạt động gia tăng của không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 – tháng 1/2026. Không khí lạnh hoạt động sớm, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.
Trung bình các tháng 11/2025 đến 1/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc dự báo xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5°C. Sang tháng 2–3/2026, nhiệt độ toàn quốc dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,0°C.
Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.
Trên Báo Lao động, Tiến sĩ Trương Bá Kiên (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cho hay, dự báo cho thấy xác suất khoảng 65 % La Nina sẽ hình thành trong giai đoạn tháng 10 – 12/2025 và kéo dài suốt mùa đông 2025 - 2026, trước khi có khả năng trở lại trạng thái trung tính vào đầu năm 2026.
Với Việt Nam, nếu La Nina thực sự thiết lập trong mùa đông năm nay, thời tiết miền Bắc thường lạnh hơn và kéo dài hơn bình thường, đặc biệt trong các tháng 12/2025 – 2/2026.
La Nina cũng tăng cường gió mùa Đông Bắc, khiến mưa phùn và sương mù ẩm ướt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện sớm và dai dẳng. Ngược lại, Nam Bộ và Tây Nguyên thường có mùa khô đến muộn, còn Trung Bộ có thể xuất hiện mưa lớn muộn cuối năm.
Dự báo xu thế mùa đông năm nay nhiều khả năng lạnh hơn trung bình, có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn so với năm ngoái.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Nam Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
