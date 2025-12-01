Du học không lo âu, chuyển tiền không tốn phí với Techcombank

Giao dịch online, xử lý nhanh trong 2 giờ

Với mong muốn giúp phụ huynh và du học sinh giải quyết nỗi lo về chi phí, thủ tục và biến động tỷ giá, Techcombank đã triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng ngay trên ngân hàng số Techcombank Mobile.

Không cần di chuyển đến phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng, phụ huynh chỉ cần chuẩn bị hồ sơ online và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn của hệ thống, giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 2 giờ làm việc. Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền cho nhiều mục đích hợp pháp liên quan đến học tập tại nước ngoài như học phí, sinh hoạt phí, phí bảo hiểm, tiền ký túc xá…

Phần lớn trường tại Mỹ – Úc – Anh yêu cầu thanh toán qua Flywire hoặc Convera để đối soát. Tuy nhiên, các nền tảng này thường áp tỷ giá cao và thu thêm nhiều loại phí ẩn.

Để giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí, Techcombank cung cấp hướng dẫn thanh toán trực tiếp từ Techcombank đến Flywire/Convera theo đúng yêu cầu của trường, với tỷ giá tốt hơn đáng kể so với thanh toán trực tiếp trên các hệ thống này. Nhờ đó, gia đình tiết kiệm được một khoản phí lớn cho mỗi kỳ học – đặc biệt với những trường có học phí cao hoặc đóng nhiều đợt trong năm.

Hướng dẫn chuyển tiền trên Flywire.

Tỷ giá tối ưu, thêm ưu đãi đến 120 điểm

Với mỗi giao dịch chuyển tiền, phụ huynh có thể chuyển đến 100,000 USD, hỗ trợ nhiều loại ngoại tệ như USD, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY… với tỷ giá ưu đãi lên đến 120 điểm tùy theo phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng và số tiền ngoại tệ khách hàng giao dịch (*).

Trước khi chuyển tiền, phụ huynh có thể kiểm tra tỷ giá thực để ước tính số tiền cần cho giao dịch và mức phí kèm theo. Khi thực hiện giao dịch trên Techcombank Mobile cũng sẽ hiển thị số tiền VND tương đương với số ngoại tệ bạn chuyển dựa trên tỷ giá đã áp dụng ưu đãi.

Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung, Techcombank sẽ giữ nguyên tỷ giá giao dịch tối đa trong 2 ngày để khách hàng không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá của thị trường.

(*) Áp dụng theo điều kiện, điều khoản ngân hàng tại từng thời kỳ

An toàn, bảo mật

Mọi giao dịch chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile đều được bảo vệ bằng nhiều lớp xác thực, trong đó có chữ ký số (digital signature) – công nghệ mã hóa giúp đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của từng lệnh chuyển tiền. Kết hợp cùng hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực, cảnh báo bất thường và cơ chế xác thực đa yếu tố, Techcombank giúp phụ huynh yên tâm khi chuyển tiền xuyên biên giới.

Khoảng cách không còn là vấn đề vì Techcombank đã có dịch vụ chuyển tiền quốc tế online.

Hỗ trợ toàn diện về ngành học, học bổng và chứng minh tài chính

Không chỉ dừng lại ở giao dịch tài chính, Techcombank còn phối hợp với nhiều tổ chức tư vấn du học uy tín để đồng hành cùng phụ huynh và học sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Ngân hàng hỗ trợ:

• Tư vấn ngành học theo xu hướng nhân lực quốc tế

• Gợi ý học bổng và hướng dẫn nộp hồ sơ

• Chuẩn hóa hồ sơ chứng minh tài chính theo yêu cầu từng quốc gia

• Hỗ trợ chuẩn bị profile để tăng tỷ lệ đỗ visa

Song song đó, các chương trình Next Gen – Future Builder của Techcombank giúp học sinh Việt Nam phát triển kỹ năng, tham gia dự án thực tế và nâng cao hồ sơ khi xin học bổng hoặc ứng tuyển vào các trường đại học top thế giới.

Với hệ sinh thái giải pháp tài chính minh bạch và tiện lợi, Techcombank đồng hành cùng phụ huynh tạo dựng nền tảng vững chắc để du học sinh tập trung phát triển tương lai.

