Giá vàng chốt tuần bứt phá, dự báo tăng vọt vào tuần sau

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây là mức kỷ lục của mặt hàng này. Chốt tuần, kim loại quý ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở ngưỡng 151-154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Với diễn biến tuần qua, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, tăng hơn 150 USD/ounce (khoảng 4,8 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Sau vài tuần đi ngang quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Trong khi đó, bạc tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường kim loại quý. Từ đầu năm, giá bạc đã tăng gần 97%, vượt 56 USD/ounce, mức kỷ lục mới. Một số chuyên gia dự báo nếu vàng chạm 5.000 USD vào năm 2026, bạc có thể tiến tới vùng 100 USD.

Nguyên nhân chính là nguồn cung bạc đang khan hiếm trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tăng mạnh. Dự trữ bạc tại Mỹ, Trung Quốc và London đều thắt chặt, cộng thêm lực mua lớn từ châu Á và lãi suất thuê bạc leo lên mức kỷ lục, khiến kim loại này trở thành tâm điểm của thị trường.

Dự báo giá vàng tuần tới

Với diễn biến tuần qua, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng sẽ đi lên tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 79% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; chỉ 7% dự đoán giá sẽ giảm; và 14% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 260 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng.

Cụ thể, có tới 70% ý kiến cho rằng giá vàng tăng lên những mốc cao mới, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 19% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của sàn giao dịch Forex.com, nhận định. Ông cho biết đã duy trì quan điểm tăng giá trong thời gian dài và hiện không thấy lý do gì để thay đổi..

James Stanley lưu ý: "Những diễn biến này rất khó theo đuổi, vì vẫn có khả năng các nhà đầu cơ giá lên dài hạn sẽ tận dụng đợt phục hồi này để chốt lời trước cuối năm". Ông bổ sung rằng mức hỗ trợ hiện tại vẫn khá hấp dẫn, và vùng 4.150 USD tiếp tục là một điểm đáng chú ý.

Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định: "Kỳ vọng là nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại khi bước vào năm 2026, và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rất có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất - điều này đang kéo một số nhà đầu tư quay lại với vàng".

Những phát biểu mang tính ôn hòa gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với dữ liệu kinh tế yếu hơn sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây, đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới.

Giới giao dịch hiện nhìn thấy 87% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12, so với mức 50% của tuần trước.

Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho rằng, "các biểu đồ kỹ thuật của bạc đã trở nên tích cực hơn trong tuần vừa qua, và điều đó đang thu hút các nhà đầu cơ theo phân tích biểu đồ tham gia vị thế mua".

Ông Sameer Samana - Giám đốc Cổ phiếu Toàn cầu và Tài sản Thực tại Wells Fargo Investment Institute nhận định, các yếu tố như lãi suất giảm, mức độ bất định cao, đồng USD suy yếu và sự điều chỉnh của thị trường tiền số đều đang hỗ trợ mạnh cho vàng. Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn nguyên vẹn, dù thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh ngắn hạn.

Ole Hansen, Trưởng Bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định, việc hạ lãi suất sắp diễn ra, đặc biệt khi Trump kiểm soát tốt hơn FOMC, sẽ khiến nhiều người lo ngại về tính độc lập của Fed. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương và tiền điện tử mua vàng càng làm triển vọng tăng giá thêm rõ ràng. Các kim loại quý như bạc và bạch kim đã phá vỡ kỳ vọng về giai đoạn tích lũy kéo dài sang năm tới.

Theo Thorsten Polleit, Chủ tịch Viện Ludwig von Mises, nguy cơ kinh tế chậm lại sẽ buộc Fed phải bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ tháng tới và duy trì chính sách nới lỏng đến 2026.

Ông dự báo giá vàng có thể hướng tới 5.000 USD trong tương lai không xa khi Fed chịu nhiều sức ép chính trị và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. Xu hướng này được đánh giá là khó đảo ngược.