Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 1-7/12/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 01/12/2025 16:00:00 ngày 01/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 01/12/2025 16:00:00 ngày 01/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/12/2025 16:00:00 ngày 02/12/2025 Một phần Huyện lộ 94, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/12/2025 16:00:00 ngày 02/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 16:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 12:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 16:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/12/2025 12:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần Ấp Trung, xã Long Định Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 05/12/2025 16:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/12/2025 13:00:00 ngày 07/12/2025 Một phần QL50, Một phần KP2,3 và toàn bộ Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 02/12/2025 17:00:00 ngày 02/12/2025 Một phần Ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2 xã Gò Công Đông; Ấp Xóm Đen, Gò Me xã Tân Điền – Tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông – Tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần ấp Kinh Dưới, Ấp Bắc 1, Ấp Trung xã Tân Điền; Ấp Xóm Tựu xã Gia Thuận – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 05/12/2025 18:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần Ấp Đèn Đỏ, Ấp Vàm Kinh xã Gò Công Đông – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 01/12/2025 15:30:00 ngày 01/12/2025 Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/12/2025 12:30:00 ngày 03/12/2025 Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 03/12/2025 17:30:00 ngày 03/12/2025 Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 03/12/2025 17:30:00 ngày 03/12/2025 Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/12/2025 12:30:00 ngày 04/12/2025 Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 04/12/2025 17:30:00 ngày 04/12/2025 Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 04/12/2025 17:30:00 ngày 04/12/2025 Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/12/2025 12:30:00 ngày 05/12/2025 Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/12/2025 12:30:00 ngày 05/12/2025 Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 05/12/2025 17:30:00 ngày 05/12/2025 Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/12/2025 17:30:00 ngày 07/12/2025 Một phần phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 01/12/2025 12:00:00 01/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 01/12/2025 17:00:00 01/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/12/2025 12:00:00 02/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 04/12/2025 12:00:00 04/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/12/2025 12:00:00 05/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 06/12/2025 12:00:00 06/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 06/12/2025 17:00:00 06/12/2025 Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 11:31:00 07/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội – xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 06/12/2025 11:30:00 06/12/2025 Một phần khu phố 6 Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 5 Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 06/12/2025 17:00:00 06/12/2025 Một phần khu phố 1 Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Đoàn Thị Nghiệp – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 UBND Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 03/12/2025 16:30:00 03/12/2025 Ấp Tân Lợi, xã Tân Phước 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 06/12/2025 11:30:00 06/12/2025 Một khách hàng – Cty TNHH MRBEAN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 06/12/2025 16:30:00 06/12/2025 Một khách hàng – Cty TNHH Xuất NK Bình An Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Một phần xã Tân Phước 1, Tân Phước 2 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 07/12/2025 17:00:00 07/12/2025 Một phần xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, Tân Phước 3 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 07/12/2025 11:30:00 07/12/2025 Khách hàng Cty Ticco Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 01/12/2025 11:30:00 01/12/2025 Một phần ấp Quang Phú, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 02/12/2025 11:30:00 02/12/2025 Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 02/12/2025 11:30:00 02/12/2025 Một phần ấp Tân Long, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/12/2025 17:00:00 02/12/2025 Một phần ấp Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 03/12/2025 11:30:00 03/12/2025 Một phần ấp Bình Thọ Thượng, Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/12/2025 17:00:00 03/12/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 04/12/2025 11:30:00 04/12/2025 Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/12/2025 17:00:00 04/12/2025 Một phần ấp Thạnh An, Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Một phần ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/12/2025 11:30:00 05/12/2025 Một phần ấp Bình Phong, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Một phần ấp Bình An, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Một phần ấp Bình Thủy, Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 05/12/2025 17:00:00 05/12/2025 Một phần ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 06/12/2025 11:30:00 06/12/2025 Một phần xã Bình Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 06/12/2025 17:00:00 06/12/2025 Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 07/12/2025 10:00:00 07/12/2025 Một phần xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 07/12/2025 11:30:00 07/12/2025 Một phần xã Bình Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần ấp Tây Hoà + Tây – xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần ấp Long Thới, Long Bình, Long Thạnh – xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Một phần ấp Long Hoà B – xã Vĩnh Kim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Khu Phố, Tân Xuân – xã Tân Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 11:30 05/12/2025 Một phần: ấp Long Thuận A – xã Long Hưng và ấp Mỹ Thạnh – xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp Long Tường – xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp Đông + ấp Mỹ Hoà – xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 06/12/2025 15:00 06/12/2025 Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa – xã Mỹ Tịnh An & một phần ấp Tân Phú – xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/12/2025 14:00 06/12/2025 Một phần ấp Tân Phú, Tân Hòa, Tân Thuận – xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 18:00 07/12/2025 Một phần ấp Thân Hòa, Ấp Rẫy – xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện Địa điểm Lý do 07:30 01/12/2025 17:00 01/12/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 01/12/2025 17:00 01/12/2025 Một phần xã Mỹ Đức Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 01/12/2025 17:00 01/12/2025 Một phần ấp 4 – xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 02/12/2025 17:00 02/12/2025 Một phần ấp 4 – xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 03/12/2025 18:00 03/12/2025 Một phần ấp Hòa Phú, Khu Phố – xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 03/12/2025 18:00 03/12/2025 Một phần ấp Hòa Phú – xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Mỹ Thuận – xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần xã An Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Hậu Thuận – xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần xã An Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp 9B – xã Mỹ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp Mỹ Trung – xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần An Hữu, Thanh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần xã Hậu Mỹ, Hội Cư Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện Địa điểm Lý do 07:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Tân An – xã Tân Thới, Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông – xã Tân Thới, Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Tân Hoà – xã Tân Thới, Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

