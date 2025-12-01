Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày

Thứ hai, 10:17 01/12/2025
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 1-7/12/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 01/12/2025

16:00:00 ngày 01/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 01/12/2025

16:00:00 ngày 01/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/12/2025

16:00:00 ngày 02/12/2025

Một phần Huyện lộ 94, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/12/2025

16:00:00 ngày 02/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

16:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

12:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

16:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/12/2025

12:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần Ấp Trung, xã Long Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 05/12/2025

16:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/12/2025

13:00:00 ngày 07/12/2025

Một phần QL50, Một phần KP2,3 và toàn bộ Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 02/12/2025

17:00:00 ngày 02/12/2025

Một phần Ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2 xã Gò Công Đông; Ấp Xóm Đen, Gò Me xã Tân Điền – Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông – Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần ấp Kinh Dưới, Ấp Bắc 1, Ấp Trung xã Tân Điền; Ấp Xóm Tựu xã Gia Thuận – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 05/12/2025

18:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần Ấp Đèn Đỏ, Ấp Vàm Kinh xã Gò Công Đông – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 01/12/2025

15:30:00 ngày 01/12/2025

Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/12/2025

12:30:00 ngày 03/12/2025

Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 03/12/2025

17:30:00 ngày 03/12/2025

Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 03/12/2025

17:30:00 ngày 03/12/2025

Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/12/2025

12:30:00 ngày 04/12/2025

Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 04/12/2025

17:30:00 ngày 04/12/2025

Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 04/12/2025

17:30:00 ngày 04/12/2025

Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/12/2025

12:30:00 ngày 05/12/2025

Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/12/2025

12:30:00 ngày 05/12/2025

Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 05/12/2025

17:30:00 ngày 05/12/2025

Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/12/2025

17:30:00 ngày 07/12/2025

Một phần phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 01/12/2025

12:00:00 01/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 01/12/2025

17:00:00 01/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/12/2025

12:00:00 02/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 04/12/2025

12:00:00 04/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/12/2025

12:00:00 05/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 06/12/2025

12:00:00 06/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 06/12/2025

17:00:00 06/12/2025

Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

11:31:00 07/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội – xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 06/12/2025

11:30:00 06/12/2025

Một phần khu phố 6 Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 5 Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 06/12/2025

17:00:00 06/12/2025

Một phần khu phố 1 Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Đoàn Thị Nghiệp – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

UBND Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 03/12/2025

16:30:00 03/12/2025

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phước 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 06/12/2025

11:30:00 06/12/2025

Một khách hàng – Cty TNHH MRBEAN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 06/12/2025

16:30:00 06/12/2025

Một khách hàng – Cty TNHH Xuất NK Bình An Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Một phần xã Tân Phước 1, Tân Phước 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 07/12/2025

17:00:00 07/12/2025

Một phần xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, Tân Phước 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 07/12/2025

11:30:00 07/12/2025

Khách hàng Cty Ticco

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 01/12/2025

11:30:00 01/12/2025

Một phần ấp Quang Phú, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 02/12/2025

11:30:00 02/12/2025

Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 02/12/2025

11:30:00 02/12/2025

Một phần ấp Tân Long, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/12/2025

17:00:00 02/12/2025

Một phần ấp Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 03/12/2025

11:30:00 03/12/2025

Một phần ấp Bình Thọ Thượng, Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 03/12/2025

17:00:00 03/12/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 04/12/2025

11:30:00 04/12/2025

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/12/2025

17:00:00 04/12/2025

Một phần ấp Thạnh An, Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Một phần ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/12/2025

11:30:00 05/12/2025

Một phần ấp Bình Phong, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Một phần ấp Bình An, xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Một phần ấp Bình Thủy, Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 05/12/2025

17:00:00 05/12/2025

Một phần ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 06/12/2025

11:30:00 06/12/2025

Một phần xã Bình Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 06/12/2025

17:00:00 06/12/2025

Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 07/12/2025

10:00:00 07/12/2025

Một phần xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 07/12/2025

11:30:00 07/12/2025

Một phần xã Bình Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần ấp Tây Hoà + Tây – xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần ấp Long Thới, Long Bình, Long Thạnh – xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Một phần ấp Long Hoà B – xã Vĩnh Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Khu Phố, Tân Xuân – xã Tân Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

11:30 05/12/2025

Một phần: ấp Long Thuận A – xã Long Hưng và ấp Mỹ Thạnh – xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp Long Tường – xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp Đông + ấp Mỹ Hoà – xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 06/12/2025

15:00 06/12/2025

Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa – xã Mỹ Tịnh An & một phần ấp Tân Phú – xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/12/2025

14:00 06/12/2025

Một phần ấp Tân Phú, Tân Hòa, Tân Thuận – xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

18:00 07/12/2025

Một phần ấp Thân Hòa, Ấp Rẫy – xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:30 01/12/2025

17:00 01/12/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 01/12/2025

17:00 01/12/2025

Một phần xã Mỹ Đức Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 01/12/2025

17:00 01/12/2025

Một phần ấp 4 – xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 02/12/2025

17:00 02/12/2025

Một phần ấp 4 – xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 03/12/2025

18:00 03/12/2025

Một phần ấp Hòa Phú, Khu Phố – xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 03/12/2025

18:00 03/12/2025

Một phần ấp Hòa Phú – xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Mỹ Thuận – xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần xã An Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Hậu Thuận – xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp 9B – xã Mỹ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp Mỹ Trung – xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần An Hữu, Thanh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần xã Hậu Mỹ, Hội Cư

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện

Địa điểm

Lý do

07:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Tân An – xã Tân Thới, Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông – xã Tân Thới, Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Tân Hoà – xã Tân Thới, Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng
Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

