Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 1-7/12/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 1-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 1-7/12/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 01/12/2025
16:00:00 ngày 01/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 01/12/2025
16:00:00 ngày 01/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/12/2025
16:00:00 ngày 02/12/2025
Một phần Huyện lộ 94, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/12/2025
16:00:00 ngày 02/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
16:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
12:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
16:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/12/2025
12:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần Ấp Trung, xã Long Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 05/12/2025
16:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần Ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/12/2025
13:00:00 ngày 07/12/2025
Một phần QL50, Một phần KP2,3 và toàn bộ Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 02/12/2025
17:00:00 ngày 02/12/2025
Một phần Ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2 xã Gò Công Đông; Ấp Xóm Đen, Gò Me xã Tân Điền – Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông – Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần ấp Kinh Dưới, Ấp Bắc 1, Ấp Trung xã Tân Điền; Ấp Xóm Tựu xã Gia Thuận – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 05/12/2025
18:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần Ấp Đèn Đỏ, Ấp Vàm Kinh xã Gò Công Đông – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 01/12/2025
15:30:00 ngày 01/12/2025
Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/12/2025
12:30:00 ngày 03/12/2025
Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 03/12/2025
17:30:00 ngày 03/12/2025
Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 03/12/2025
17:30:00 ngày 03/12/2025
Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/12/2025
12:30:00 ngày 04/12/2025
Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 04/12/2025
17:30:00 ngày 04/12/2025
Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 04/12/2025
17:30:00 ngày 04/12/2025
Một phần phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/12/2025
12:30:00 ngày 05/12/2025
Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/12/2025
12:30:00 ngày 05/12/2025
Một phần phường Long Thuận – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 05/12/2025
17:30:00 ngày 05/12/2025
Một phần phường Gò Công – Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/12/2025
17:30:00 ngày 07/12/2025
Một phần phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 01/12/2025
12:00:00 01/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 01/12/2025
17:00:00 01/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/12/2025
12:00:00 02/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 04/12/2025
12:00:00 04/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/12/2025
12:00:00 05/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 06/12/2025
12:00:00 06/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 06/12/2025
17:00:00 06/12/2025
Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
11:31:00 07/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội – xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 06/12/2025
11:30:00 06/12/2025
Một phần khu phố 6 Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 5 Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 06/12/2025
17:00:00 06/12/2025
Một phần khu phố 1 Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Thái Thị Kiểu – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Một phần khu phố 2 – khu vực Đường Đoàn Thị Nghiệp – Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
UBND Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 03/12/2025
16:30:00 03/12/2025
Ấp Tân Lợi, xã Tân Phước 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 06/12/2025
11:30:00 06/12/2025
Một khách hàng – Cty TNHH MRBEAN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 06/12/2025
16:30:00 06/12/2025
Một khách hàng – Cty TNHH Xuất NK Bình An Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Một phần xã Tân Phước 1, Tân Phước 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 07/12/2025
17:00:00 07/12/2025
Một phần xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, Tân Phước 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 07/12/2025
11:30:00 07/12/2025
Khách hàng Cty Ticco
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 01/12/2025
11:30:00 01/12/2025
Một phần ấp Quang Phú, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 02/12/2025
11:30:00 02/12/2025
Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 02/12/2025
11:30:00 02/12/2025
Một phần ấp Tân Long, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/12/2025
17:00:00 02/12/2025
Một phần ấp Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 03/12/2025
11:30:00 03/12/2025
Một phần ấp Bình Thọ Thượng, Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/12/2025
17:00:00 03/12/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/12/2025
11:30:00 04/12/2025
Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/12/2025
17:00:00 04/12/2025
Một phần ấp Thạnh An, Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Một phần ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/12/2025
11:30:00 05/12/2025
Một phần ấp Bình Phong, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Một phần ấp Bình An, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Một phần ấp Bình Thủy, Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 05/12/2025
17:00:00 05/12/2025
Một phần ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 06/12/2025
11:30:00 06/12/2025
Một phần xã Bình Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 06/12/2025
17:00:00 06/12/2025
Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 07/12/2025
10:00:00 07/12/2025
Một phần xã Tân Thuận Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 07/12/2025
11:30:00 07/12/2025
Một phần xã Bình Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần ấp Tây Hoà + Tây – xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần ấp Long Thới, Long Bình, Long Thạnh – xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Một phần ấp Long Hoà B – xã Vĩnh Kim
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Khu Phố, Tân Xuân – xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Thạnh Hoà – xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
11:30 05/12/2025
Một phần: ấp Long Thuận A – xã Long Hưng và ấp Mỹ Thạnh – xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp Long Tường – xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp Đông + ấp Mỹ Hoà – xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 06/12/2025
15:00 06/12/2025
Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa – xã Mỹ Tịnh An & một phần ấp Tân Phú – xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/12/2025
14:00 06/12/2025
Một phần ấp Tân Phú, Tân Hòa, Tân Thuận – xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
18:00 07/12/2025
Một phần ấp Thân Hòa, Ấp Rẫy – xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:30 01/12/2025
17:00 01/12/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 01/12/2025
17:00 01/12/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 01/12/2025
17:00 01/12/2025
Một phần ấp 4 – xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 02/12/2025
17:00 02/12/2025
Một phần ấp 4 – xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 03/12/2025
18:00 03/12/2025
Một phần ấp Hòa Phú, Khu Phố – xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 03/12/2025
18:00 03/12/2025
Một phần ấp Hòa Phú – xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Mỹ Thuận – xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần xã An Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Hậu Thuận – xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp 9B – xã Mỹ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp Mỹ Trung – xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần An Hữu, Thanh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần xã Hậu Mỹ, Hội Cư
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện
Địa điểm
Lý do
07:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Cồn Cống – xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Tân An – xã Tân Thới, Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông – xã Tân Thới, Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Tân Hoà – xã Tân Thới, Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
