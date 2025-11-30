Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025

Chủ nhật, 17:51 30/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 30/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 30/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 3.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 4.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 5.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 6.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 2.Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/11/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
