Đua nhau giảm giá đầu năm mới: Người tiêu dùng được lợi hay mắc bẫy khuyến mại quen thuộc?

Khuyến mại ngập các siêu thị, trung tâm thương mại

Đầu năm mới, ghi nhận của phóng viên tại nhiều trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội như Vincom, Aeon Mall, Tràng Tiền Plaza… cho thấy lượng khách mua sắm tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ buổi tối và cuối tuần. Dọc các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, những tấm biển quảng cáo "giảm đến 50%", "xả kho cuối năm", "ưu đãi đón năm mới" được treo dày đặc.

"Không khí mua sắm nhộn nhịp tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội trong những ngày đầu năm mới , khi các chương trình khuyến mãi được triển khai rầm rộ, thu hút đông đảo người tiêu dùng." ( Ảnh: Thanh An)

Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, trên các sàn thương mại điện tử, hàng loạt chương trình khuyến mại theo khung giờ, mã giảm giá, miễn phí vận chuyển cũng được triển khai liên tục. Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm được quảng cáo là "giá tốt đầu năm" chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

"Chị Nguyễn Khánh L. tìm kiếm và theo dõi các chương trình khuyến mại trên sàn thương mại điện tử khi hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng." (Ảnh: Thanh An)

Theo quan sát, các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất trong dịp này là quần áo, giày dép, mỹ phẩm và đồ gia dụng - những sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm, làm mới bản thân.

Người tiêu dùng hào hứng nhưng thận trọng

Giữa không khí mua sắm nhộn nhịp, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hào hứng trước các chương trình ưu đãi. Chị Nguyễn Thu H. (quận Long Biên) cho biết đã tranh thủ mua sắm một số mặt hàng cần thiết. "Thấy cửa hàng nào cũng giảm giá nên tôi mua thêm quần áo cho gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn so sánh giá ở vài nơi trước khi quyết định", chị H. chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Minh T. (quận Long Biên) lại giữ tâm lý dè chừng. Theo anh, không phải chương trình khuyến mại nào cũng mang lại lợi ích thực sự cho người mua. "Có những sản phẩm nhìn thì giảm sâu, nhưng giá sau khuyến mại không chênh lệch nhiều so với trước đó", anh T. nói.

Thực tế cho thấy, bên cạnh tâm lý háo hức mua sắm, người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn khi đứng trước "ma trận" khuyến mại.

Giảm giá thật hay chiêu thức tiếp thị?

Theo tìm hiểu, một số người tiêu dùng phản ánh tình trạng giá sản phẩm được điều chỉnh tăng trước khi áp dụng chương trình giảm giá, khiến mức ưu đãi trở nên kém hấp dẫn hơn so với quảng cáo. Ngoài ra, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu chủ yếu là hàng tồn kho, mẫu mã cũ hoặc kích cỡ không phổ biến.

Ở góc độ người bán, đại diện một cửa hàng thời trang tại khu trung tâm thương mại Aeon Mall cho biết, khuyến mãi đầu năm là hoạt động thường niên nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn. "Đầu năm là thời điểm cạnh tranh cao, nếu không có ưu đãi thì rất khó giữ chân khách", người này cho biết.

"Đại diện một cửa hàng thể thao tại trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho khách hàng trong chương trình khuyến mãi đầu năm, với mức giảm giá được quảng cáo lên tới 50%." ( Ảnh: Thanh An)

Tuy nhiên, việc các chương trình khuyến mại được triển khai ồ ạt với nhiều hình thức khác nhau cũng khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu thức marketing.

Tỉnh táo trước "ma trận" khuyến mại đầu năm

Khuyến mại là yếu tố tất yếu của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào tỷ lệ phần trăm giảm giá để đưa ra quyết định mua sắm. Việc so sánh giá, xác định nhu cầu thực tế và tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm là cách để tránh rơi vào "bẫy" giảm giá.

Trong bối cảnh thị trường mua sắm ngày càng sôi động, cơn sốt khuyến mãi trong những ngày đầu năm vừa mở ra cơ hội mua sắm tiết kiệm, vừa đặt ra yêu cầu người tiêu dùng phải tỉnh táo và chủ động hơn khi lựa chọn hàng hóa.



