Đua nhau giảm giá đầu năm mới: Người tiêu dùng được lợi hay mắc bẫy khuyến mại quen thuộc?
GĐXH - Những ngày đầu năm, thị trường mua sắm sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá sâu. Thế nhưng, phía sau các biển hiệu “sale kịch sàn” vẫn là nỗi băn khoăn của người tiêu dùng về tính minh bạch giá cả và giá trị thực của ưu đãi.
Khuyến mại ngập các siêu thị, trung tâm thương mại
Đầu năm mới, ghi nhận của phóng viên tại nhiều trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội như Vincom, Aeon Mall, Tràng Tiền Plaza… cho thấy lượng khách mua sắm tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ buổi tối và cuối tuần. Dọc các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, những tấm biển quảng cáo "giảm đến 50%", "xả kho cuối năm", "ưu đãi đón năm mới" được treo dày đặc.
"Không khí mua sắm nhộn nhịp tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội trong những ngày đầu năm mới , khi các chương trình khuyến mãi được triển khai rầm rộ, thu hút đông đảo người tiêu dùng." ( Ảnh: Thanh An)
Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, trên các sàn thương mại điện tử, hàng loạt chương trình khuyến mại theo khung giờ, mã giảm giá, miễn phí vận chuyển cũng được triển khai liên tục. Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm được quảng cáo là "giá tốt đầu năm" chỉ với vài thao tác trên điện thoại.
"Chị Nguyễn Khánh L. tìm kiếm và theo dõi các chương trình khuyến mại trên sàn thương mại điện tử khi hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng." (Ảnh: Thanh An)
Theo quan sát, các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất trong dịp này là quần áo, giày dép, mỹ phẩm và đồ gia dụng - những sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm, làm mới bản thân.
Người tiêu dùng hào hứng nhưng thận trọng
Giữa không khí mua sắm nhộn nhịp, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hào hứng trước các chương trình ưu đãi. Chị Nguyễn Thu H. (quận Long Biên) cho biết đã tranh thủ mua sắm một số mặt hàng cần thiết. "Thấy cửa hàng nào cũng giảm giá nên tôi mua thêm quần áo cho gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn so sánh giá ở vài nơi trước khi quyết định", chị H. chia sẻ.
Trong khi đó, anh Trần Minh T. (quận Long Biên) lại giữ tâm lý dè chừng. Theo anh, không phải chương trình khuyến mại nào cũng mang lại lợi ích thực sự cho người mua. "Có những sản phẩm nhìn thì giảm sâu, nhưng giá sau khuyến mại không chênh lệch nhiều so với trước đó", anh T. nói.
Thực tế cho thấy, bên cạnh tâm lý háo hức mua sắm, người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn khi đứng trước "ma trận" khuyến mại.
Giảm giá thật hay chiêu thức tiếp thị?
Theo tìm hiểu, một số người tiêu dùng phản ánh tình trạng giá sản phẩm được điều chỉnh tăng trước khi áp dụng chương trình giảm giá, khiến mức ưu đãi trở nên kém hấp dẫn hơn so với quảng cáo. Ngoài ra, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu chủ yếu là hàng tồn kho, mẫu mã cũ hoặc kích cỡ không phổ biến.
Ở góc độ người bán, đại diện một cửa hàng thời trang tại khu trung tâm thương mại Aeon Mall cho biết, khuyến mãi đầu năm là hoạt động thường niên nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn. "Đầu năm là thời điểm cạnh tranh cao, nếu không có ưu đãi thì rất khó giữ chân khách", người này cho biết.
"Đại diện một cửa hàng thể thao tại trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho khách hàng trong chương trình khuyến mãi đầu năm, với mức giảm giá được quảng cáo lên tới 50%." ( Ảnh: Thanh An)
Tuy nhiên, việc các chương trình khuyến mại được triển khai ồ ạt với nhiều hình thức khác nhau cũng khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu thức marketing.
Tỉnh táo trước "ma trận" khuyến mại đầu năm
Khuyến mại là yếu tố tất yếu của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào tỷ lệ phần trăm giảm giá để đưa ra quyết định mua sắm. Việc so sánh giá, xác định nhu cầu thực tế và tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm là cách để tránh rơi vào "bẫy" giảm giá.
Trong bối cảnh thị trường mua sắm ngày càng sôi động, cơn sốt khuyến mãi trong những ngày đầu năm vừa mở ra cơ hội mua sắm tiết kiệm, vừa đặt ra yêu cầu người tiêu dùng phải tỉnh táo và chủ động hơn khi lựa chọn hàng hóa.
THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốcSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Thiết bị đo pH là công cụ thiết yếu trong thực phẩm, xử lý nước, thủy sản và nghiên cứu. THB Việt Nam phân phối chính hãng Hanna Instruments, mang đến nhiều dòng máy đo pH chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp rộng.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sâu, rẻ nhất phân khúc hạng A, sẵn sàng cạnh tranh Kia Morning về doanh sốGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 hấp dẫn hứa hẹn đánh bại Kia Morning để giữ vững ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc xe cỡ A.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 5/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều điều chỉnh đi lên.
Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 23,2 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp long lanh chẳng kém SH Mode, Vision, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh của Yamaha đã chính thức được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế khiến cả Honda Vision và SH Mode phải dè chừng.
Xe ga giá 26 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị sánh ngang Vision, rẻ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga dễ dàng hấp dẫn đông đảo khách hàng, qua đó ‘soán ngôi’ của ‘Tiểu SH’ Vision để trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 199 triệu đồng, gọn gàng và dễ tiếp cận.