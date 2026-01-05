Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2025

Thứ hai, 17:02 05/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 5/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 4/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 5/1/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 5/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2025 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/1/2026.

Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottNgày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

