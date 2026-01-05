Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 5/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 5/1/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 5/1/2025 có kết quả như sau:
Giá xe Honda Vision 2026 mới nhất giảm kỷ lục, thấp chưa từng thấy, khách đua chốt đơn thay LEAD và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 21 phút trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả lạ đang bán tràn ngập thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Từ một loại quả mọc hoang nơi rừng núi, bỗng chốc trở thành đặc sản được nhiều chị em ưa chuộng và “săn lùng”. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cũng đặt ra nghi vấn về nguồn gốc thực sự của loại quả này từ đâu?
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có thay đổi quan trọng khi mức giảm trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh tăng. Điều này giúp giảm đáng kể số thuế phải nộp cho người lao động, nhất là những người có thu nhập trung bình và có người phụ thuộc.
Biến động lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 1 tỷ đồng ở đâu để có lãi cao nhất?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) đồng loạt tăng lãi suất huy động, trong đó, Agribank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba "ông lớn" còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và tháng.
Đua nhau giảm giá đầu năm mới: Người tiêu dùng được lợi hay mắc bẫy khuyến mại quen thuộc?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu năm, thị trường mua sắm sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá sâu. Thế nhưng, phía sau các biển hiệu “sale kịch sàn” vẫn là nỗi băn khoăn của người tiêu dùng về tính minh bạch giá cả và giá trị thực của ưu đãi.
THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy đo pH Hanna chính hãng trên toàn quốcSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Thiết bị đo pH là công cụ thiết yếu trong thực phẩm, xử lý nước, thủy sản và nghiên cứu. THB Việt Nam phân phối chính hãng Hanna Instruments, mang đến nhiều dòng máy đo pH chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp rộng.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sâu, rẻ nhất phân khúc hạng A, sẵn sàng cạnh tranh Kia Morning về doanh sốGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 hấp dẫn hứa hẹn đánh bại Kia Morning để giữ vững ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc xe cỡ A.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 5/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều điều chỉnh đi lên.
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô gia nhập thị trường Việt Nam với giá từ 199 triệu đồng, gọn gàng và dễ tiếp cận.