Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều này

Men gan tăng gấp 1.000 lần do dùng hoa đu đủ đực không đúng cách

Vừa qua, thông tin người đàn ông nhập viện cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực trị bệnh khiến nhiều người dân lo lắng.

Được biết, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị tổn thương gan nghiêm trọng do uống thuốc không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách.

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất, VNN đăng tải trường hợp xảy ra với ông N.V.L (59 tuổi ở Hà Nội) có tiền sử viêm gan B. Ông chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo về hoa đu đủ đực ngâm mật ong, ông mua về nhà uống hằng ngày với mục đích nâng cao sức khỏe trong gần 2 năm.

Khi cơ thể mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu vàng da, ông L. đi khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội nhưng tình trạng không đỡ, kèm thêm triệu chứng nói chuyện thiếu minh mẫn nên gia đình vội đưa viện cấp cứu.

Bác sĩ phát hiện ông L. viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.

Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc, bệnh nhân sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách dẫn đến tình trạng men gan tăng cao và ứ mật nặng.

Điều nhất định phải biết khi dùng hoa đu đủ đực

- Không nên lạm dụng hoa đu đủ đực, vì dù đây là thảo dược nhưng dùng quá liều có thể gây tác dụng phụ như tiêu chảy, đầy bụng hoặc hạ huyết áp.

- Phụ nữ mang thai, và cho con bú không nên dùng hoa đu đủ đực vì có thể ảnh hưởng đến nội tiết.

- Nếu dùng hoa đu đủ đực cần lựa chọn hoa sạch, không phun thuốc, nên hái hoa vào sáng sớm, phơi khô trong bóng râm, bảo quản nơi khô ráo để tránh nấm mốc.

- Tham khảo ý kiến thầy thuốc nếu đang dùng thuốc điều trị, tránh tương tác với thuốc tây y, đặc biệt là thuốc hạ đường huyết và thuốc chống đông.

Món ăn bài thuốc hiệu quả với hoa đu đủ đực

Trao đổi với PV VTCnews, Lương y Nguyễn Trung Hái khuyến nghị một số cách chế biến hoa đu đủ đực hiệu quả:

Ảnh minh họa.

Chưng hoa đu đủ đực với mật ong trị ho

Bạn dùng 10-15g hoa đu đủ đực tươi, rửa sạch, đem hấp cách thủy cùng 2-3 thìa mật ong trong 15-20 phút. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1-2 thìa.

Bài thuốc này phù hợp với người bị ho dai dẳng, đau rát cổ họng, đặc biệt hiệu quả với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Sắc uống hỗ trợ hạ đường huyết

Dùng 20g hoa đu đủ đực khô, đun với 500ml nước cho đến khi còn 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Có thể kết hợp với dây thìa canh hoặc giảo cổ lam để tăng hiệu quả kiểm soát đường huyết, phù hợp với người bị tiểu đường type 2 (lưu ý có tham vấn thầy thuốc trước khi dùng).

Hoa đu đủ đực trị bệnh đường ruột

Hoa đu đủ đực tươi có thể luộc sơ, xào với tỏi giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa viêm nhiễm đường ruột. Món ăn này tuy hơi đắng nhưng lành mạnh, rất thích hợp cho người muốn ăn uống thanh đạm, tốt cho gan mật.

Hoa đu đủ đực ngâm rượu lưu thông khí huyết

Hoa đu đủ đực phơi khô, ngâm với rượu nếp ngon (tỷ lệ 1:5) trong 20-30 ngày. Mỗi ngày uống 1–2 chén nhỏ có tác dụng hỗ trợ lưu thông khí huyết, tốt cho người cao tuổi bị đau nhức xương khớp.