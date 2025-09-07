Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều này
GĐXH - Dùng hoa đu đủ đực trong thời gian dài khiến người đàn ông này bị viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường.
Men gan tăng gấp 1.000 lần do dùng hoa đu đủ đực không đúng cách
Vừa qua, thông tin người đàn ông nhập viện cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực trị bệnh khiến nhiều người dân lo lắng.
Được biết, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị tổn thương gan nghiêm trọng do uống thuốc không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách.
Gần đây nhất, VNN đăng tải trường hợp xảy ra với ông N.V.L (59 tuổi ở Hà Nội) có tiền sử viêm gan B. Ông chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo về hoa đu đủ đực ngâm mật ong, ông mua về nhà uống hằng ngày với mục đích nâng cao sức khỏe trong gần 2 năm.
Khi cơ thể mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu vàng da, ông L. đi khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội nhưng tình trạng không đỡ, kèm thêm triệu chứng nói chuyện thiếu minh mẫn nên gia đình vội đưa viện cấp cứu.
Bác sĩ phát hiện ông L. viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.
Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc, bệnh nhân sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách dẫn đến tình trạng men gan tăng cao và ứ mật nặng.
Điều nhất định phải biết khi dùng hoa đu đủ đực
- Không nên lạm dụng hoa đu đủ đực, vì dù đây là thảo dược nhưng dùng quá liều có thể gây tác dụng phụ như tiêu chảy, đầy bụng hoặc hạ huyết áp.
- Phụ nữ mang thai, và cho con bú không nên dùng hoa đu đủ đực vì có thể ảnh hưởng đến nội tiết.
- Nếu dùng hoa đu đủ đực cần lựa chọn hoa sạch, không phun thuốc, nên hái hoa vào sáng sớm, phơi khô trong bóng râm, bảo quản nơi khô ráo để tránh nấm mốc.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc nếu đang dùng thuốc điều trị, tránh tương tác với thuốc tây y, đặc biệt là thuốc hạ đường huyết và thuốc chống đông.
Món ăn bài thuốc hiệu quả với hoa đu đủ đực
Trao đổi với PV VTCnews, Lương y Nguyễn Trung Hái khuyến nghị một số cách chế biến hoa đu đủ đực hiệu quả:
Chưng hoa đu đủ đực với mật ong trị ho
Bạn dùng 10-15g hoa đu đủ đực tươi, rửa sạch, đem hấp cách thủy cùng 2-3 thìa mật ong trong 15-20 phút. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1-2 thìa.
Bài thuốc này phù hợp với người bị ho dai dẳng, đau rát cổ họng, đặc biệt hiệu quả với trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Sắc uống hỗ trợ hạ đường huyết
Dùng 20g hoa đu đủ đực khô, đun với 500ml nước cho đến khi còn 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Có thể kết hợp với dây thìa canh hoặc giảo cổ lam để tăng hiệu quả kiểm soát đường huyết, phù hợp với người bị tiểu đường type 2 (lưu ý có tham vấn thầy thuốc trước khi dùng).
Hoa đu đủ đực trị bệnh đường ruột
Hoa đu đủ đực tươi có thể luộc sơ, xào với tỏi giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa viêm nhiễm đường ruột. Món ăn này tuy hơi đắng nhưng lành mạnh, rất thích hợp cho người muốn ăn uống thanh đạm, tốt cho gan mật.
Hoa đu đủ đực ngâm rượu lưu thông khí huyết
Hoa đu đủ đực phơi khô, ngâm với rượu nếp ngon (tỷ lệ 1:5) trong 20-30 ngày. Mỗi ngày uống 1–2 chén nhỏ có tác dụng hỗ trợ lưu thông khí huyết, tốt cho người cao tuổi bị đau nhức xương khớp.
Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thườngBệnh thường gặp - 3 giờ trước
Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp - 5 giờ trước
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.
Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông đi khám và được phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu đại tiện ra máu, mệt mỏi kéo dài, kèm đau bụng âm ỉ.
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.
10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - 10 mối nguy hiểm đáng sợ của việc nhịn tiểu: không chỉ là viêm bàng quang! Nó có thể gây hại cho hệ tim mạch và thậm chí dẫn đến suy thận.
Ca mổ đặc biệt: Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân gù vẹo cột sống, lưng gập gần 90 độBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị gù vẹo cột sống nặng (lưng gập gần 90 độ), bệnh nhân này chỉ nằm được nghiêng, không thể nằm ngửa hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải chọn tư thế nửa nằm, nửa ngồi để gây mê và đặt ống nội khí quản.
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.