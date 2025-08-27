Hoa đu đủ đực 'thần dược' của sức khỏe: Thực hư ra sao, nên dùng hoa tươi hay khô là tốt nhất?

Thực hư công dụng của hoa đu đủ đực với sức khỏe

Hoa đu đủ đực từng là bộ phận bị nhiều người bỏ đi vì không đậu quả, thế nhưng ngày nay, hoa đu đủ đực được biết đến như một dược liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền thì trong hoa đu đủ đực chứa nhiều thành phần có giá trị dinh dưỡng cao, được dùng tốt, hỗ trợ điều trị một số bệnh như đái tháo đường, ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch và một số bệnh khác. Mặc dù có vị đắng nhưng có rất nhiều công thức chế biến khác nhau như hãm chè, ngâm mật ong, ngâm đường phèn, sào, nấu …

Ảnh minh họa

Thành phần dinh dưỡng của hoa đu đủ đực bao gồm: axit gallic, beta carotene, canxi, protein, carbohydrate, phenol, phốt pho, vitamin A là một chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thống miễn dịch, giúp sáng mắt và tái tạo da, vitamin B1, vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và sản xuất collagen, vitamin E và tanin, rất giàu kali giúp duy trì huyết áp bình thường và chức năng thần kinh và cơ, chất quercetin có lợi cho sức khỏe như chống viêm, giảm dị ứng và bảo vệ tim mạch.

Công dụng của hoa đu đủ đực với sức khỏe

Hoa đu đủ đực có thể được dùng như một loại thực phẩm, dược liệu hay trà uống hàng ngày. Sử dụng hoa đu đủ đực một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể có được một số lợi ích như:

Tăng cường tiêu hóa

Trong hoa đủ đực có chất enzyme papain giúp giảm đầy hơi, chướng bụng, ở hơi và khó tiêu. Ngoài ra, nước hoa đu đủ đực giúp tăng cường sản xuất nước tiểu và giúp cơ thể thanh lọc các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Tăng cường miễn dịch

Chất Vitamin C chống oxy hóa, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, chống lại nguy cơ bệnh tận từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Trong hoa đu đủ đực có chất quercetin có thể giúp giảm đau, chống viêm và giảm sưng khớp.

Hỗ trợ tim mạch

Hoa đu đủ đực có các chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ bệnh tiểu đường

Dùng hoa đu đủ đực hàng ngày có thể tăng insulin giúp ổn định đường huyết trong máu đối với bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên, dùng hoa đủ đủ đực không thể thay thế được thuốc điều trị bệnh nên không tự ý dùng hoa đu đủ đực mà bỏ thuốc không điều trị.

Chống ung thư

Chất beta carotene, phenol và acid gallic có trong hoa đu đủ đực có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đây cũng chỉ là nghiên cứu cho thấy triển vọng của hoa đu đủ đực về thực chất hoa đu đủ đực có tác dụng với bệnh ung thư cần rất nhiều nghiên cứu và chứng minh khoa học.

Tốt cho bệnh đường hô hấp

Dùng hoa đu đủ đực ngâm với mật ong hoặc đường phèn để điều trị các vấn đề về hô hấp như ho, đau họng, khản giọng.

Nên dùng hoa đu đủ đực tươi hay khô là tốt nhất?

Theo các chuyên gia y học cổ truyền, hoa đu đủ đực tươi hay khô đều có thể sử dụng để mang tới những lợi ích cho sức khỏe. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi người mà có thể lựa chọn:

Ảnh minh họa.

Thực tế, hoa đu đủ đực tươi có hàm lượng dưỡng chất ít hơn hoa khô. Hoa tươi sẽ có lẫn nhiều tạp chất, nước, nhựa thu đủ. Hoa tươi có mùi thơm dậy, có vị đắng nhẹ, người dân thường dùng hoa tươi để chế biến thành thức ăn. Khi thu hái hoa dễ bị dính nhựa cây có hại cho sức khoẻ, vì vậy cần phải ngâm rửa sạch trước khi chế biến.

Hoa đu đủ đực khô có hàm lượng dưỡng chất rất cao, được cô đặc lại. Khi hoa được phơi khô thì được loại bỏ bớt tạp chất trong hoa. Khi đã phơi khô thì hoa sẽ ít đắng hơn, có vị ngọt nhẹ. Sau khi đã ngâm hay rửa thì để ráo, sao vàng hạ thổ thì độc tố trong hoa cũng giảm đi rất nhiều.

Kinh nghiệm cho thấy, nếu để sử dụng chữa bệnh hay hãm nước uống thì hoa phơi khô. Ngược lại, nếu dùng để nấu ăn, chế biến các món xào nấu thì hoa tươi sẽ cho hương vị thơm ngon hơn.

Cách chế biến hoa đu đủ đực khô

Đối với hoa đu đủ đực khô thì có nhiều khâu chế biến, đầu tiên nên rửa sạch hoa, để loại bỏ bụi bẩn. Lúc rửa cần lưu ý nhẹ tay để tránh làm dập hoa. Xong đem phơi nắng đến khi khô lại.

Khi hoa đã khô, bạn đem đi sao cho vàng với lửa nhỏ để giữ trọn dược tính của hoa. Cuối cùng, cho vào bình thủy tinh và bảo quản cẩn thận ở nơi thoáng mát để dùng.

Hoa đu đủ đực khô có thể bảo quản được lâu dài mà không lo ngại về việc hư hỏng nhanh chóng như hoa tươi và cũng dễ dàng sử dụng khi cần, thích hợp để làm trà và đồ uống.

Uống hoa đu đủ đực bao nhiêu là đủ?

Ảnh minh họa.

Hoa đu đủ đực rất giàu các chất dinh dưỡng và chữa rất nhiều bệnh rất hiểu quả rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ các loại thực phẩm khác, nếu dùng nhiều cũng không tốt, hoa đu đủ đực cũng vậy.

Thời gian dùng hoa đu đủ đực được khuyên tốt nhất trong 1 tháng, rồi nghỉ 1 thời gian lại dùng tiếp tục. Liều lượng hoa khô nên dùng 20 – 30 gam.

Việc dùng hoa đu đủ đực như một vị thuốc nên có sự tư vấn của bác sĩ có chuyên môn để an toàn.

Những lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực

- Nên chọn hoa đu đủ đực sạch, không dập nát, và đặc biệt biết rõ nguồn gốc xuất xứ tránh trường hợp mua phải loại kém chất lượng, có phun các thuốc trừ sâu, cây nhiễm nấm bệnh.

- Đang sử dụng các thuốc tây thì không nên uống với hoa đu đủ đực, tránh trường hợp làm mất tác dụng của thuốc.

- Những người có cơ địa dĩ ứng với các chất có trong hoa đu đủ đực, trong quá trình sử dụng có các biểu hiện như buồn nôn, người mẫn ngứa, khó thở thì ngay lập tức ngừng sử dụng.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú thì không nên dùng.

- Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn trước khi dùng để được tư vấn đảm bảo an toàn và hiệu quả.