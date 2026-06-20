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Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều?

Thứ bảy, 19:09 20/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở nông thôn, bát nước luộc rau không chỉ là phần nước bỏ đi sau khi nấu mà còn được tận dụng làm món canh thanh mát trong bữa cơm. Chỉ cần thêm vài quả sấu, chút chanh, vài lát cà chua hoặc một ít gia vị là đã có ngay một bát canh giải nhiệt cho ngày hè.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kiến thức dinh dưỡng hiện đại, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Dùng nước luộc rau làm canh có thực sự tốt cho sức khỏe hay lại tiềm ẩn những nguy cơ khó lường?

Nước luộc rau chứa nhiều dưỡng chất hơn nhiều người nghĩ

Không ít người cho rằng phần giá trị dinh dưỡng nằm hoàn toàn trong rau, còn nước luộc chỉ đơn thuần là nước đun sôi. Thực tế không phải vậy.

Khi rau được nấu chín, dưới tác động của nhiệt độ, một phần các vitamin và khoáng chất trong tế bào rau sẽ hòa tan vào nước. Vì thế, nước luộc rau có thể chứa khá nhiều dưỡng chất có lợi.

Đáng chú ý nhất là các vitamin tan trong nước như vitamin C và một số vitamin nhóm B. Trong quá trình luộc, một phần các vitamin này thoát ra khỏi mô rau và hòa vào nước luộc.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc tận dụng nước luộc rau giúp hạn chế phần nào sự thất thoát dưỡng chất trong quá trình chế biến.

Ngoài vitamin, nước luộc rau còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, canxi và một số nguyên tố vi lượng khác.

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, khi cơ thể mất nhiều nước và khoáng chất qua mồ hôi, một bát nước luộc rau có thể góp phần bổ sung điện giải tự nhiên, hỗ trợ cân bằng dịch trong cơ thể.

Không chỉ có vitamin, nước luộc rau còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa

Tùy từng loại rau, nước luộc còn mang theo nhiều hoạt chất sinh học có giá trị đối với sức khỏe.

Chẳng hạn, rau lang chứa nhiều polyphenol - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm tác động của các gốc tự do.

Các loại rau họ cải như cải xanh, cải ngọt, cải bẹ hoặc bông cải xanh khi luộc sẽ giải phóng glucosinolate vào nước. Đây là hợp chất được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm nhờ tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Với rau dền, sắc đỏ tím đặc trưng của nước luộc đến từ betacyanin - một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng hỗ trợ chống viêm và bảo vệ tế bào.

Chính vì vậy, nếu được chế biến đúng cách, nước luộc rau không chỉ là món canh giải khát mà còn là nguồn bổ sung dưỡng chất tự nhiên khá giá trị.

Vì sao người Việt thích uống nước luộc rau?

Ngoài yếu tố dinh dưỡng, nước luộc rau còn gắn liền với thói quen ẩm thực lâu đời của người Việt.

Một bát nước rau muống luộc vắt chanh, thêm vài quả sấu hoặc dầm chút cà pháo không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày hè oi bức.

Theo quan niệm dân gian, nước luộc rau có tính mát, giúp thanh nhiệt, giảm cảm giác nóng trong người và hỗ trợ tiêu hóa.

Đây cũng là món ăn tiết kiệm, tận dụng tối đa thực phẩm mà vẫn mang lại hương vị gần gũi, quen thuộc.

Nguy cơ tiềm ẩn nếu rau không đảm bảo an toàn

Dù có nhiều lợi ích, nước luộc rau không phải lúc nào cũng tốt tuyệt đối.

Điều khiến các chuyên gia dinh dưỡng lo ngại nhất là chất lượng nguồn rau đầu vào.

Nếu rau được trồng với lượng phân đạm quá mức hoặc không đảm bảo quy trình canh tác an toàn, chúng có thể tích lũy hàm lượng nitrat cao trong lá và thân.

Khi luộc, nitrat dễ hòa tan vào nước. Bản thân nitrat không quá nguy hiểm, nhưng trong điều kiện bảo quản không phù hợp hoặc để lâu, chúng có thể chuyển hóa thành nitrit.

Nitrit là hợp chất được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ hình thành các chất gây ung thư trong cơ thể nếu tích lũy lâu dài.

Ngoài nitrat, nước luộc rau cũng có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất ô nhiễm khác nếu rau không được rửa sạch hoặc có nguồn gốc không rõ ràng.

Vì vậy, chất lượng rau quyết định rất lớn đến việc bát nước luộc rau là "bổ dưỡng" hay "tiềm ẩn rủi ro".

Sai lầm nhiều người mắc phải: Để nước luộc rau qua đêm

Một thói quen khá phổ biến là nấu nhiều rau, giữ lại nước luộc rồi để đến hôm sau sử dụng tiếp.

Đây là điều các chuyên gia không khuyến khích.

Vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa trong nước luộc rau rất nhạy cảm với nhiệt độ, ánh sáng và không khí. Chúng sẽ nhanh chóng bị phân hủy nếu để lâu.

Quan trọng hơn, quá trình bảo quản kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ chuyển hóa nitrat thành nitrit, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ phòng.

Do đó, nước luộc rau ngon và có giá trị dinh dưỡng nhất là khi được sử dụng ngay sau khi nấu.

Vậy dùng nước luộc rau làm canh là lợi hay hại?

Nếu rau sạch, có nguồn gốc rõ ràng, được rửa kỹ trước khi chế biến và nước luộc được dùng ngay sau khi nấu, đây là món canh đơn giản, giàu khoáng chất và chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Ngược lại, nếu sử dụng rau không rõ nguồn gốc, chứa nhiều tồn dư hóa chất hoặc để nước luộc rau qua đêm rồi đun đi đun lại nhiều lần, lợi ích dinh dưỡng sẽ giảm đáng kể, thậm chí có thể phát sinh những nguy cơ không mong muốn.

Bởi vậy, thay vì bỏ đi hoàn toàn hoặc lạm dụng, cách hợp lý nhất là tận dụng nước luộc rau từ nguồn rau an toàn, dùng ngay trong ngày và xem đây như một phần của bữa ăn cân bằng, lành mạnh.

Một bát nước luộc rau nóng hổi có thể rất giản dị, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, đó vẫn là món ăn mang nhiều giá trị dinh dưỡng mà ông bà ta đã duy trì qua nhiều thế hệ.

Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều? - Ảnh 2.12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

GĐXH - "Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất".

Dùng nước luộc rau làm canh: Thói quen tiết kiệm của người Việt, lợi hay hại nhiều? - Ảnh 3.10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài

GĐXH - Niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.

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