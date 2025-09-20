Mới nhất
Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Thứ bảy, 20:54 20/09/2025 | Xã hội
GĐXH - “Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người thân của 'tổng tài' N.V.T. chia sẻ.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ đánh người ở quán cà phê.

Tổng tài n . V . T . Tại ngọai: Chuyện lạ vụ đánh người ở quán cà phê - Ảnh 1.

Riêng với N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") đã được Công an TP Hà Nội lập biên bản, cho viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong vụ việc, N.V.T. trở thành tâm điểm chú ý, được nhắc nhiều trên các nền tảng mạng xã hội những ngày gần đây. Trên trang cá nhân của anh này thời gian gần đây liên tục có chia sẻ gây chú ý. Trong status mới nhất, người này khẳng định sự việc xảy ra là sự hiểu lầm nhưng lại "biến thành cơn bão mạng khủng khiếp”. Với những sức ép từ dư luận, anh cho biết vô cùng căng thẳng, không thể chịu nổi nữa.

Ngoài ra, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, một người tự nhận là chú của anh T., chia sẻ hiện tại cháu của mình có nhiều biểu hiện lạ khi những ngày trở lại đây chịu áp lực lớn từ dư luận. Ngoài ra, khi anh đến xin lỗi nhưng bị gia đình nạn nhân từ chối khiến tinh thần anh T., càng "xuống dốc".

“Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người này tiếp tục chia sẻ với tờ báo trên.

Trước đó chia sẻ với báo Người Lao Động, anh này cho biết rất hối hận khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Vị "tổng tài" 9X nói thời gian qua bản thân luôn sống trong căng thẳng, mệt mỏi khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch khiến tinh thần suy sụp. Anh cũng cho biết đây là bài học đắt giá dành cho bản thân.

Trước đó, chiều 17/9, N.V.T. và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, N.V.T. (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.

Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, N.V.T. giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.

Tổng tài n . V . T . Tại ngọai: Chuyện lạ vụ đánh người ở quán cà phê - Ảnh 2.

Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, "tổng tài" N.V.T. một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm.

Sáng 19/9, "tổng tài" N.V.T. và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Tổng tài n . V . T . Tại ngọai: Chuyện lạ vụ đánh người ở quán cà phê - Ảnh 3.Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.

Tổng tài n . V . T . Tại ngọai: Chuyện lạ vụ đánh người ở quán cà phê - Ảnh 4.Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Thời sự - 6 giờ trước

Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng “sốt đất ảo” ở xã Toàn Lưu sau khi công bố quy hoạch khu công nghiệp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản.

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trên đường đến trường, nữ sinh ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền lớn. Sau đó, nữ sinh này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh mất.

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, tại một ngôi nhà trong ngõ nhỏ thuộc xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết không khí bàng hoàng, tang thương sau cái chết vô cùng đau lòng của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh.

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - "Thư ký" đánh người tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), đã bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích.

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Xã hội

GĐXH - Trên đường đến trường, nữ sinh ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền lớn. Sau đó, nữ sinh này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh mất.

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống
Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật
Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật
Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Xã hội

