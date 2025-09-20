Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ đánh người ở quán cà phê.

Riêng với N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") đã được Công an TP Hà Nội lập biên bản, cho viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong vụ việc, N.V.T. trở thành tâm điểm chú ý, được nhắc nhiều trên các nền tảng mạng xã hội những ngày gần đây. Trên trang cá nhân của anh này thời gian gần đây liên tục có chia sẻ gây chú ý. Trong status mới nhất, người này khẳng định sự việc xảy ra là sự hiểu lầm nhưng lại "biến thành cơn bão mạng khủng khiếp”. Với những sức ép từ dư luận, anh cho biết vô cùng căng thẳng, không thể chịu nổi nữa.

Ngoài ra, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, một người tự nhận là chú của anh T., chia sẻ hiện tại cháu của mình có nhiều biểu hiện lạ khi những ngày trở lại đây chịu áp lực lớn từ dư luận. Ngoài ra, khi anh đến xin lỗi nhưng bị gia đình nạn nhân từ chối khiến tinh thần anh T., càng "xuống dốc".

“Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người này tiếp tục chia sẻ với tờ báo trên.

Trước đó chia sẻ với báo Người Lao Động, anh này cho biết rất hối hận khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Vị "tổng tài" 9X nói thời gian qua bản thân luôn sống trong căng thẳng, mệt mỏi khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch khiến tinh thần suy sụp. Anh cũng cho biết đây là bài học đắt giá dành cho bản thân.

Trước đó, chiều 17/9, N.V.T. và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, N.V.T. (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.

Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, N.V.T. giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.

Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, "tổng tài" N.V.T. một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm.

Sáng 19/9, "tổng tài" N.V.T. và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.